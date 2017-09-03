«На самом деле я обычный ребенок». История главного молодого игрока планеты

Бонди мало чем отличается от других городков рядом с Парижем. За всю историю отсюда вышла только одна знаменитость – министр культуры Франции при правительстве Шарля Де Голля Андре Мальро. Зато теперь у Бонди появился другой повод для гордости: именно там, на самой границе с Парижем, начинал неизвестный мальчик по имени Килиан.

Официально Килиан был единственным сыном в семье, но воспитывался вместе с приемным братом – Жиресом Кембо-Экоко из Конго. Тогда в этой стране шла гражданская война, из-за которой Жирес остался сиротой и был перевезен во Францию к семейству Мбаппе. «Мы с Жиресом подружились с самого начала. У нас были настоящие братские отношения, которые мы поддерживаем до сих пор», − рассказывал Мбаппе. Он практически не жаловался родителям на брата и не ныл из-за «постороннего» ребенка. Впоследствии Кембо-Экоко попал в профессиональный футбол, подписал контракт с «Ренном» и семь лет неплохо играл там атакующего полузащитника.

Очень быстро стало понятно, что Килиан тоже станет игроком. «Я много лет работаю детским тренером в «Бонди», но иногда мне тяжело общаться с Мбаппе. Он способен говорить о футболе 24 часа 7 дней в неделю. Когда тренировка заканчивалась, Килиан быстрее всех переодевался, чтобы вечером успеть посмотреть как можно больше матчей», − вспоминает его отец Вильфрид. На школьных занятиях любимым предметом Мбаппе была, разумеется, физкультура. На остальных уроках Килиан игнорировал объяснения учителей, рисуя в тетрадках клубные логотипы и футболистов или представляя себя великим игроком, уставившись в окно.

Родители поддерживали фанатичность Мбаппе, и в 2011-м его позвали в академию «Клерфонтен». Когда-то оттуда вышли Галлас, Бен Арфа, Матюиди, Анелька и даже Тьерри Анри. Об этом прекрасно знал Мбаппе, который вдохновлялся каждым из них. На новом месте влечение футболом только усилилось. «Я оказался под впечатлением от игры Роналду в «Реале». Как только я находил журнал с его постером, немедленно покупал его, приходил домой и наклеивал на стену в своей комнате. Она вся была завешена постерами с Криштиану», − с улыбкой вспоминает Мбаппе.

Килиан прогрессировал молниеносными темпами. В некоторых матчах он в одиночку убирал дриблингом чуть ли не всю команду соперника. В один из летних дней мальчик узнал невероятную новость: к нему в гости едет сам Зидан. «Я никогда не забуду нашу встречу! Зинедин стоял на пороге нашего дома, подошел ко мне и с улыбкой протянул руку. Мой кумир стоял прямо передо мной и уговаривал меня перейти в «Реал». Я не смог ничего ответить, за меня переговоры вели мой папа Вильфрид и моя мама Файза», − вспоминает игрок. Судьба мальчика решилась на семейном совете: по общему мнению, Мбаппе еще рано переходить в «Реал», и сам Килиан с этим согласился.

Через некоторое время на родителей мальчика вышло уже «Монако». К тому моменту «монегаски» только вышли в Лигу 1 и уже масштабно усиливались по всем направлениям, в том числе в молодежном секторе. «Переход в «Монако» придаст мне дополнительного стимула. Кроме того, этот трансфер поможет мне в учебном плане», − заявил тогда уже повзрослевший Мбаппе. Поначалу на этот трансфер не обращали никакого внимания. Парень вел себя очень скромно и некоторое время тихо привыкал ко взрослому футболу в «Монако-2».

Прорыв случился абсолютно внезапно. Еще в начале января этого года он был никому не известен, пока не отгрузил хет-трик в ворота «Метца». Хладнокровная реализация моментов и сапсановые проходы по флангу быстро стали фишками Килиана. Для Жардима он был лишь игроком подмены, но еще два похожих матча, и тренер изменил свои планы. Окончательно Мбаппе прославился после удивительных матчей Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», где он чуть ли не в одиночку выбил богатейший клуб мира.

«Когда я смотрю на игру Килиана, у меня возникают воспоминания о Тьерри Анри», − вбросил комплимент Арсен Венгер и предложил «Монако» 100 млн евро за форварда, но сам Мбаппе думал о другом. «Либо я ухожу в «Реал», либо остаюсь в «Монако», − сказал он 7 июня. Но прошли два с половиной месяца, а вопрос с трансфером в Мадрид никак не решался.

За это время Килиан успел съездить на Роллан Гаррос, где почувствовал себя настоящей суперзвездой. «Думаю, победит Надаль, но лично я буду болеть за Жо-Вильфрида Цонга. Он тезка моего папы и мне нравится его агрессивная манера тенниса. Немаловажно и то, что он – мой соотечественник. Надеюсь получить его автограф», − скромничал Мбаппе. Узнав об этих словах, Цонга встретился с Килианом и обменялся автографами и сувенирами.

«Да, у меня по-прежнему нет водительского удостоверения – на тренировки меня возит мама или клубный водитель. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок», − рассказывал Мбаппе в мае. Через несколько месяцев начался новый чемпионат, но Леонарду Жардим отказывался включать Килиана даже в запас. По слухам, тренер был недоволен финансовыми запросами игрока, которые были неподъемны для «Монако». Очередная попытка «Арсенала» договориться с Килианом завершилась провалом, зато боссы «ПСЖ» оказались более удачливыми.

Болельщики «Монако» обвиняют Мбаппе в звездной болезни. Лучше всех об этом высказался его партнер Жоао Моутиньо. «На тренировках Килиан, как и любой юноша, бывает весьма дерзким и нахальным, но в его возрасте это нормально. Главное, что он не переходит грань и по отношению к молодым, и к ветеранам».