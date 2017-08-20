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    По телевизору в России не покажут чемпионат Испании – и вот что крутое мы не увидим


    3
    Голосов: 8
    20.08.2017 22:05
    Стартовал новый сезон чемпионата Испании. Пока мы по-прежнему не увидим Примеру на ТВ – зато у нас есть возможность зайти «ВКонтакте» и посмотреть испанский футбол онлайн. «Бомбардир» собирает главные факты об этой истории и напоминает, чем Ла Лига особенно хороша.

    Что случилось?

    Василий Уткин в своем твиттере сообщил следующую информацию: теперь он снова комментирует чемпионат Испании, который мы увидим на платформе «ВКонтакте».

    Как это возможно?

    Все очень просто: права на показ Примеры в России выкупила компания «Телеспорт». В «Телеспорте» обычно действуют следующим образом: покупают права на какой-нибудь крутой турнир и перепродают их площадкам, имеющим прямой доступ к аудитории. Например, права на показ боев UFC, которые транслирует «Матч», принадлежат «Телеспорту», выступающему в роли дистрибьютора.

    Пока «Телеспорт» не может договориться с «Матчем», первый тур Примеры оперативно покажут «ВКонтакте». Крупнейшая в РФ соцсеть получила право транслировать игры: легально посмотреть на Месси можно будет в паблике телеканала «Сила» (предположительно принадлежит «Телеспорту»).

    Но трансляции на «Матче» скоро будут?

    Да. По крайней мере, в этом уверен заместитель гендиректора «Телеспорта» Александр Вайнштейн:

    «Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и (с учетом статуса Ла Лиги) я думаю, что матчи появятся в ближайшее время и в эфире».

    Почему «Матч» не показывал Примеру раньше?

    Если слушать Тину Канделаки, права на показ Ла Лиги стоят очень дорого, а на ее телеканале считают каждую копейку (ага, так мы и поверили):

    «При всем уважении к Ла Лиге и отдельно Эль Класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, – цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень».

    Зачем вообще смотреть Примеру?

    Не только затем, чтобы лишний раз увидеть игру Роналду и Месси. Примера – это еще и дерзкий Симеоне, который всегда может покинуть «Атлетико», но по-прежнему работает в Мадриде. Примера – это 26-летний Денис Черышев, которому еще не поздно зажечь в «Вильярреале». Наконец, новая Примера – это третий клуб из Каталонии: компанию «Барсе» и «Эспаньолу» в этом сезоне составит «Жирона». Этот клуб примечателен тем, что им владеет брат Хосепа Гвардиола Пере – признайтесь, вы о нем до сих пор ничего не слышали.

    Кроме того, Примера – это и всегда привлекательная «Севилья», и намечающееся возрождение «Валенсии», и просто футбол высшего качества каждые выходные. Даже если Роналду дисквалифицирован, а Неймар уехал покорять Париж.

    Ну и могущественный «Реал» Зидана – кто вообще откажет себе в удовольствии понаблюдать за ним? Как минимум за игрой Марко Асенсио:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +13

      Sufa 21 августа 2017, 10:22

      Ну и ладно

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 августа 2017, 09:25

      смародская канделаки бог троицу любит кто следующая будет поставлена руководить тем в чем не соображает

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 22:49

      да похер на Испанию, главное Серию А увижу

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 августа 2017, 20:30

      Тиночка, вас тут не благоволят, а может вы и правы , что эту испанию не показываете нам... Вы уж будьте добры озвучьте нам, а сколько всё же эта испанская мура стоит в годовом исчислении, может мы сами не захотим, а может мы все возьмём да и скинемся, а вдруг потянем ???

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 19 августа 2017, 21:14

      Хоть бы РФПЛ показывали почаще.

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 19 августа 2017, 17:41

      Хоть бы Примеру в раздел "матчи" на сайте добавили, чтоб люди знали о матчах, товарищи редакторы!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 августа 2017, 17:32

      Итого что?будем смотреть ЛА Лига или дом 2?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 15:24

      я смотрю лайвскор результаты стату анализирую сам с собой а потом если надо нарезку голов смотрю

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 августа 2017, 14:16

      ждем дом 2 на матче вместо чемпионата испании )))

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Derzkiy1 19 августа 2017, 16:02

      Тот же ДОм2 принесет больше денег чем чемпионат испании)

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      Рейтинг: +348

      343443 > Derzkiy1 21 августа 2017, 06:53

      ждем дом 3 вместо всего футбола

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 13:10

      канделаки - не фамилия,это ругательное слово ...

      2
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