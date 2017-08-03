Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого. Репортаж «Бомбардира»

От пустыря до Европы

16 лет назад на одном из пустырей Донецкой области началось строительство современного спортивного комплекса. Через два года местные мальчишки получили шанс тренироваться в европейских условиях. Постепенно вокруг него вырос футбольный клуб «Олимпик», в котором тогда никто не планировал ни чемпионата Украины, ни еврокубков.

«В начале нашего пути мы не то что о еврокубках не мечтали, а даже не планировали играть по второй лиге Украины, − признается президент клуба Владислав Гельзин. − Хотели выращивать своих молодых игроков, развивать в регионе детско-юношеский футбол. Но ребятам нужен был новый опыт и мы заявились на первенство области. Поиграли с любителями и поняли, что пора переходить во взрослый профессиональный футбол».

В 2004 году «Олимпик» дебютировал во второй лиге Украины − полностью укомплектованный своими воспитанниками и местными молодыми футболистами. До первого матча в Лиге Европе оставалось 13 лет. При этом Гельзин не торопил развитие и терпеливо ждал, пока его клуб не займет первое место и не получит право повышения в классе по спортивному принципу.

Путь от областного чемпионата до второй лиги занял у донецкого клуба год, восемь лет команда играла во второй лиге, еще три года в первой, после чего еще столько же времени провела в вышке. Последний сезон стал лучшим в истории «олимпийцев» − сенсационное четвертое место и одна из входных квот Украины в еврокубки.

Футбольный путь и философия Владислава Гельзина схожи с Сергеем Галицким − такая параллель всплывает в сознании автоматически, если знать биографии обоих функционеров. В 2004-м владелец «Краснодара» также начинал свою дорогу в футболе с любительской лиги и выигрывал КФК с лазаревским «Авангардом», но из-за разногласий с партнерами оставил этот проект и создал собственный клуб. Нынешний президент «Олимпика» в начале 2000-х входил в структуру другого донецкого клуба «Металлурга», но тоже ушел оттуда и основал свою новую команду. Сейчас «Олимпик» и «Краснодар» играют в Лиге Европы, донецкого «Металлурга» больше нет, а лазаревский «Авангард» играет на первенство города Сочи. При этом оба не стали примыкать к флагманам своих краев – «Шахтеру» и «Кубани».

Президент и футболист

Как и Галицкий, Гельзин интересуется каждой мелочью в жизни своей команды. Но как минимум в одном аспекте он ушел вперед: Гельзин не только президент «Олимпика», но и был его игроком:

«Бывало такое, что первый тайм смотрю в вип-ложе с нашими спонсорами, в перерыве переодеваюсь, а во втором − выхожу на поле. [Тренер] Семен Альтман советовал мне определяться: футбол или бизнес. Но я выбрал оба варианта. Тренировки с командой старался не пропускать, а мои партнеры были в курсе, когда у нас игры, и не беспокоили меня звонками или встречами в это время. В матчах не было никаких поблажек. Я сразу сказал пацанам, что на поле я такой же игрок, как и все, и они могут мне смело пихать по делу, не бояться».

Играющий президент «Олимпика» забил за свой клуб 20 голов в 140 матчах. В 2014 году transfermarkt оценивал Гельзина-игрока в 50 тысяч евро, но самое уникальное в этой невероятной истории – его три рекорда в УПЛ: самый возрастной дебютант, самый возрастной автор гола и самый возрастной игрок, когда-либо выходивший на поле. Свой первый гол в высшей лиге Украины Владислав забил в 41 год, почти в 43 года еще выходил на поле в матчах украинского чемпионата и принял решение окончательно завершить карьеру только в 2016 году.

Чужой стадион и бой за программки

Историческая первая игра «Олимпика» в Европе не вызвала большого ажиотажа. Из-за войны на Донбассе клуб переехал в Киев, где проводит сейчас все свои домашние матчи.

«У нас сейчас нет своего родного стадиона. Все игры дома, как на нейтральном поле. В Киеве все переживают только за «Динамо». Наш фан-клуб и болельщики в Донецке. У них нет возможности ездить за нами по украинским городам. Если бы мы принимали ПАОК у себя дома, стадион был бы полный, а поддержка – более серьезной», − говорил с сожалением за день до матча главный тренер «Олимпика» Роман Санжар.

У перенасыщенной зрелищами столицы Украины еврокубковые игры других украинских команд не пользуются спросом. За день до этого на любимое в городе киевское «Динамо» в матче против «Янг Бойз» пришли 36 тысяч зрителей. А вот на донецкий клуб желающих набралось чуть больше двух с половиной тысяч. Из-за малого количества зрителей около стадиона почти не чувствуется атмосферы еврокубков. Вокруг не ходят спекулянты, сувенирные точки не продают атрибутику, а очередь за билетами вряд ли больше, чем группа людей на соседней автобусной остановке.

На трибунах около двадцати приезжих греческих фанатов в шарфах и футболках ПАОКа вывешивают за воротами флаги. У хозяев таких фанатов на противоположном секторе нет. Греки понимают, что даже в таком количестве им будет несложно перекричать домашний стадион соперника.

Самая большая движуха разгорается возле вип-сектора и ложи прессы. Местные коллекционеры выпрашивают программки к матчу у приглашенных гостей и журналистов. В кассах их не продают из-за маленького тиража, поэтому буклеты становятся раритетами. Некоторые ведут себя как коршуны и вырывают сразу по несколько экземпляров.

− Земляк, я тебе уже дал 4 штуки. Тебе что, мало? Зачем ты еще берешь? − возмущается пожилой мужчина в стильном пиджаке, когда его ровесник в потрепанной одежде тянет руки в вип-ложу за очередной программкой.

В перерыве охотники за атрибутикой срывают настоящий куш. Пока приглашенные гости покидают свои места, самые проворные тащат с вип-ложи подарочные пакеты с матчевыми шарфами и вымпелами. Краденную добычу сразу предлагают на продажу зрителям.

− Брат, купи шарф! Редкий. Таких очень мало сделали. Нигде не найдешь. Всего за 200 гривен отдам, − делает мне эксклюзивное предложение один из продавцов, как его тут же перебивает другой и предлагает еще более заманчивый вариант: шарф + вымпел за те же 200 гривен.

Пресс-атташе-универсал и билеты в мусоре

А вот в самой игре ничего интересного не происходит. Хозяева на равных играют с опытным еврокубковым клубом, навязывают ему борьбу, и первый тайм проходит почти без голевых моментов. У «Олимпика» выделяется воспитанник киевского «Динамо» Андрей Богданов. Он и отбирает мячи, и отдает, и идет в обводки, и бьет по воротам, и партнеров за собой ведет.

Его старания приносят результат: в начале второго тайма одна из навесных передач на голову Беленького приводит к первому историческому голу «Олимпика» в еврокубках. Не хуже Богданова пашет на трибунах пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков. Он и матчевые протоколы с программками раздает, и разбирается с зеваками, которые заняли места в пресс-ложе, и решает проблемы с интернетом, и выдает фотографам и журналистам манишки с аккредитациями − а попутно еще пишет отчет о матче для клубного сайта и по мобильному телефону говорит диктору авторов забитых мячей.

Через 10 минут после гола «Олимпика» Олегу второй раз приходится звонить диктору с не самым приятным объявлением – нужно объявлять автором гола Энрике, который сравнивает счет. До конца матча счет так и остается ничейным. По игре «Олимпик» ничем не уступает клубу российского бизнесмена Ивана Саввиди, но гол на чужом поле оставляет грекам больше поводов для хорошего настроения.

После матча стадион быстро пустеет от немногочисленных зрителей, но коллекционеры не спешат домой и прочесывают трибуны в поисках матчевых билетов, пытаясь найти их и отделить от мусора. «С такого матча это тоже хороший раритет», − объясняет один из них.