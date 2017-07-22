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«Манчини – слабейший из тренеров «Зенита». Как Уткин критикует после ухода с «Матч ТВ»
«Манчини – слабейший из тренеров «Зенита». Как Уткин критикует после ухода с «Матч ТВ»
Бомбардир.ру
22 июля 2017, 16:00
17
Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше
Россия. Премьер-лига
Россия
Уткин Василий
Комментарии (17)
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roman230582
1500728311
Вася рубит правду матку
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2
kachan63
1500729243
Про Дзюбу прям не в бровь, а в глаз!
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2
Тоторо
1500730079
Чёрный PR - тоже PR. Называется: "Может кто вспомнит обо мне." А по факту - речитатив обиженного и никому не нужного комментатора. Столько желчи (и не только) внутри , как в том же приснопамятном унитазе... Неужели, Василий, вы считаете себя лучше в своём амплуа, чем те же самые Зобнин, Васин, Кутепов, Дзюба, Манчини и т.д. в своём? Вы ошибаетесь... Или по-вашему профессионализм - комментировать в нетрезвом виде? Времена, когда вас держали спортивным комментатором из-за своего эпатажа, уже безвозвратно прошли...
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1
vasiok74
1500734862
только и осталось,что гадить сидя в интернете.не хороший человек ты Василий-редиска!
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1
shnyrok
1500736631
Вася красава! все по делу говорит. Нашим кривоногим ублюдкам, место на заводе, гайки точтить.
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4
mihail200606
1500737694
во многом Утя Васин и прав конечно, но но постоянное испражнение из него в окружающую среду одного негатива -и по делу и нет -создает ощущение у людей , что имеют дело со своеобразным критиком-жиробасом-брюзгой- пи...доболом, который не хочет , чтобы его забыли...
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1
андрей андреев
1500746912
Умный ,блин
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0
Алек_Ага
1500783579
Тут все всерьез - какие шутки Напряг и залп - без дураков Объемный дятел - Вася Уткин Пускает в небо голубков
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2
Smekaev
1500853185
Есть люди, которые во всем видят хорошее, цепляются за него, и на свет Божий появляются новые прекрасные вещи/люди. А есть те, у кого внутри столько дерьма, что они и во всем вокруг себя это дерьмо видят, и расплескивают его вокруг, и воняет от них. И жаль, что есть те, кому нравится это дерьмо, и они его дальше распространяют. Не надо этой копрофилии, пожалуйста.
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0
somn
1500869937
Какой злобный тип, однако! Но во многом он прав.
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1
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