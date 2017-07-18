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Дьяков в Турции: куда и зачем уехал русский защитник

В какой клуб он переходит

Турецкий «Сивасспор» – новичок сезона в национальной Суперлиге, год назад команда играла дивизионом ниже. 9 мая нынешнего года «Сивасспор» отметил свое 50-летие. Лучшим результатом клуба было второе место в чемпионате по итогам сезона-2008/09, но в ЛЧ команда провалилась в первом же раунде против «Андерлехта» (3:1, 0:5). В том же сезоне она с грохотом вылетела и из Лиги Европы (0:3, 0:2 с «Шахтером»), больше в еврокубках не сыграв ни разу. А еще здесь полтора года трудился тренером Роберто Карлос, который даже был признан тренером года в Турции, однако клуб влип в скандал с договорными матчами, а бразилец расторг контракт.

Кто будет его тренировать

Сейчас тренером в «Сивасспоре» работает Самет Айбаба – легендарный игрок «Бешикташа», игравший в нем всю жизнь. В тренерской карьере – 19 клубов за 24 года, фактически новое место работы в каждом из сезонов. Но именно он вывел «Сивасспор» в Суперлигу и до сих пор, вот странность, никуда не ушел.

Чем знаменит Виталий Дьяков

Дьяков – воспитанник краснодарского футбола, но на серьезном уровне в родном городе не играл. Футболиста перехватил московский «Локомотив», но на поле не выпускал, а в аренду в другие клубы отдавал охотно. В конце 2011 года Ольга Смородская во всеуслышание объявила, что Дьякову (а также Нурову, Быкову и Полозу) едва ли удастся реализовать потенциал. Опровергать слова президента «Локо» защитник отправился в «Ростов», где выиграл Кубок России, а затем ушел в «Динамо», с которым рухнул в ФНЛ. В прошлом сезоне до зимней паузы играл за «Томь» на правах аренды.

Целый месяц не мог перейти в «Динамо»

История была странной: в конце июня 2015-го Дьяков покинул «Ростов» по окончании контракта и стал тренироваться с бело-голубыми, но соглашение с ними подписал лишь через месяц. Причина не в просмотре – «Нам необходимо соответствовать финансовому фэйр-плей. Поэтому мы очень аккуратно будет подходить к трансферам», – объяснял Андрей Кобелев. В итоге «Динамо» провело самый позорный год в своей истории, Дьяков убегал от разъяренных фанатов после оформления вылета бело-голубых в ФНЛ, а затем судился с клубом из-за невыплат зарплаты.

Чем запомнился на поле

Дьяков – высокий мощный защитник, который, что важно, обладает отличным первым пасом – в лучших своих матчах он здорово начинал атаки длинными точными передачами. Кроме того, он здорово выполняет штрафные удары, немало голов забил с пенальти, хорош и в борьбе без мяча. А вот с коротким пасом и со скоростью у Дьякова проблемы, чем соперники неоднократно пользовались.

Чем запомнился вне поля

Дьяков нередко становился героем новостных лент, благодаря своим громким высказываниям. Призывал сажать картошку на поле «Локомотива», называл показухой общение с фанатами, презирал геев и ждал зарплату к 2030 году.

«Это не поле, а огород! Нет, реально, мы его сейчас вспахали, а теперь можно сажать картошку! Хорошо, что меня нет в «Локо», и за эти слова оштрафован не буду»

«Честно, я вообще против всех геев. Я их за людей не считаю. Если кто-то скажет, что это такие же люди, как ты, ты или ты, но вот такая у них любовь…Я таких людей презираю, категорически против них. В моем круге подобных людей вообще нет, я бы с ними даже общаться не смог».

«Я не понимаю, зачем нужна эта показуха на трибунах. Как друг познается в беде, так и болельщики должны поддерживать команду, а не начинать кричать оскорбления. Если человек болеет за «Динамо», он должен поддерживать команду даже тогда, когда не все хорошо. Это нам только поможет. А выслушивать оскорбления не совсем приемлемо»

«Когда отдадут долги? Может, в декабре 2030 года. Сказали 4 декабря. А год не назвали. Ну что, будем ждать. Лет пять подождем, а там, глядишь, и терпение лопнет. Может, кто-то не доживет. Посмертно будут выплачивать»

Наконец, почему сам Дьяков перешел в Турцию

«Суперпредложений из России мне не поступило: звали команды из ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ. Томск послужил мне хорошим примером, поэтому я в России оставаться не хотел. Покинуть родную страну — серьезный шаг, но я решил на этой пойти. Очень интересно попробовать свои силы в другом чемпионате. Тем более я уехал не на Мальту или в Сан-Марино, а в достаточно сильное первенство Турции», – объяснил футболист. С «Сивасспором» он связан двухлетним контрактом. Сезон, между тем, стартует только через месяц.

Как в Турции играли наши

Представительство известных легионеров РФПЛ, ездивших на заработки в Турцию, довольно велико – хватает известных имен от Алвеша до Веллитона. А россиян мало. В 27 лет в «Истанбулспор» поехал лучший бомбардир ЧМ-94 Олег Саленко – уже после своих выступлений за «Валенсию» и «Рейнджерс». Там он забил 11 голов за 21 матч и свалился с тяжелой травмой. Экс-армеец Ильшат Файзулин провел лишь пять игр за «Алтай» и уехал, немногим больше повезло Вячеславу Камольцеву – 3 мяча в 13 матчах за «Коджаелиспор».

Вспоминается командировка Дмитрия Хлестова в «Бешикташ», но проблемы с адаптацией помешали спартаковцу обрести постоянное место в составе. Чуть позже в «Фенербахче» уехал Владимир Бесчастных, но забил там за полгода лишь один мяч и вернулся в Россию. Сейчас за «Фенербахче» с переменным успехом играет Роман Нойштедтер.

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Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (6)
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dguda
1500381321
Человеку надо где-то зарабатывать на жизнь.
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balaton78
1500384137
Дьяков презирает геев,а сам носит женскую прическу...Слабый защитник.Но спасибо ему за его выступления за Ростов!
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Pourport
1500384746
Где 4п опроса:-Сделает вид что поедет играть,а сам запишется в отряд ИГИЛ?
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bset
1500441293
Первый раз вижу, чтобы игрок подписывал контракт стоя...)
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Rainbringer
1500466220
Один из самых больших неудачников РФПЛ. После отличного сезона уйти на "повышение" из Ростова в Динамо, чтобы вылететь с Динамо в ФНЛ и смотреть, как Ростов берёт серебро.
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