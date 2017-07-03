Смолов в «Спартаке», налоги Испании, свадьба Месси. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«По-мужски, Жиркову надо в морду дать!». Кто такой депутат Лебедев и почему он регулярно говорит о футболе

Замечаете, что после любого крупного события в новостных лентах мелькают цитаты депутата Игоря Лебедева? Вот и после вылета сборной России он предложил дать Жиркову в морду (если что, из-за удаления). Написали в связи с этим краткий разбор о том, кто вообще такой депутат Лебедев, чем он знаменит и о чем еще высказывался.

«Матч ТВ» массово покидают журналисты. Что происходит?

С сайта «Матч ТВ» уволилась целая редакционная команда. Случилось это вскоре после назначения шеф-редактором проекта Евгения Дзичковского. Александр Плеханов разобрался в ситуации, поговорив с анонимными источниками, знакомыми с ситуацией, а также получив комментарий пресс-службы канала.

«Месси действует как настоящий глава мафии». Почему в Испании футболистов так часто судят за налоги

Каждый месяц в Испании кого-нибудь ловят/судят за нарушение налогового законодательства. Только этим летом в тему попали Ди Мария, Моуринью и Роналду. Виталий Ошовский рассказывает, почему в Испании так все строго и когда это началось.

Покер, проститутки и шоколад. Как живет главный чудак немецкого футбола

Макс Крузе не поехал на Кубок конфедераций, но поехал на покерный турнир. Он вообще очень любит кайфовать: вкусная еда, дорогие развлечения, красивые девушки. Чаще всего это очень не нравится его командам. Но при этом Крузе далеко не Марио Балотелли, который из-за инфантильного характера профукал весь потенциал. Крутая история об отчаянном парне.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

Николай Живоглядов поговорил с выпускниками академии «Краснодара». И все они рассказывают одно и то же: это уникальный проект, в школе созданы потрясающие условия, а Сергей Галицкий − большой красавчик. Такой позитивный материал, что его можно использовать в пресс-релизах клуба. Пытались для баланса найти минусы, но не смогли.

«После плена отец говорил: «Русские умеют терпеть, поэтому всегда побеждают». Йоахим Лев, которого вы не знали

Йоахим Лев уже 13 лет − великий и (почти) непобедимый менеджер, создавший из немецкого футбола империю. Но каким он был задолго до успеха и известности? Виталий Ошовский изучил начало биографии Лева и нашел там много интересных сюжетов.

Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно

На этой неделе твиттер выплюнул инсайд − Федор Смолов согласился перейти в «Спартак». До конца не верим, но на всякий случай предупреждаем − это будет провал. Александр Плеханов объяснил, почему.

Кого «Спартак» нашел в Сербии для усиления обороны

А пока Смолова нет, чемпион России покупает парня из Сербии. Марко Петкович усилит центр обороны и будет получать 700 000 евро в год. Собрали короткий профайл о наиболее важных фактах про него.

Свадьба Лео Месси. Как это было

Лео Месси женился. На девушке, в которую влюблен с детства и с которой у них уже двое детей. Красивая история, красивая пара, красивая свадьба, красивая фотогалерея, на которую обязательно надо кликнуть.

Обнаженная девушка в краске. Самое удивительное представление футбольной формы

Для тех, кто, в отличие от Месси, еще не женился, строго этот пост. В Шотландии клуб представил новую форму с помощью фотосессии модели и искусства боди-арта.