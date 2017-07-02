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  • Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций. Как это было

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций. Как это было

Ударное начало матча должно было удивить немцев. Команда Пицци сочинила около шести перехватов на чужой половине в стартовые 20 минут матча. Тер Штегена беспокоили дальними ударами, с одним из которых он не справился. Голкипер отбил мяч перед собой, но Санчес не реализовал добивание. В ответной атаке забили уже немцы.

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Это был матч имени сборной Чили. Футболисты вышли на поле с запредельным настроем и бегали не только за себя, но и за соперников. Вот только стоило чуть устать и замешкаться Диасу, как немцы перехватили мяч и отметились победным голом. В футбол играют все, а побеждают немцы. По финальному матчу Кубка конфедераций-2017 напрашиваются только такие выводы.

У этой сборной Германии большое будущее. Здесь есть человек-гол Штиндль, надежный и работоспособный Горецка, креативный и скоростной Вернер. Юлиан Дракслер – лидер и капитан коллектива Лева. Он провел не самый лучший турнир, но ментальные лидерские функции выполнил. Дракслер – едва ли не единственный игрок команды, у которого уже укрепился статус звезды.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Опытная сборная Чили выдала свою лучшую встречу на турнире. Самая опытная сборная турнира встретилась с самой юной, перебегав ее в главном матче. Но немцы взяли свое везением и энтузиазмом. Несколько человек из этого состава сборной Германии окажутся в России и через год. Чилийцы снова приедут все. Их опытный состав привык если не выигрывать финалы, то хотя бы до них добираться.

Текстовый онлайн матча

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (11)
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Bronholm
1499030059
Ну теперь осталось только олимпийские игры выиграть
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kanosa
1499032434
молодцы. Но на ЧМ поедет все равно тяжелая артилерия
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LIO1987
1499048922
Красава!!! Всегда за них болею-потому что молодцы и никакого пафоса!!!
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Docentusa
1499054938
Да и слов -НЕТ!
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Одинокий волк Маквейд
1499054977
Уделали и никаких вопросов.
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vodomut
1499059449
Лёв красавец-это настоящий футбол!
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android-uz
1499072367
Поздравляю болельщиков сборной Германии с очередной победой!!!
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zigbert
1499072826
Молодцы и команда и тренер.
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insider_retro
1499084635
Хорошая зависть к тому, как у немцев организован процесс формирования футболистов с детства и до сношенных бутсов... Чётко, основательно, с прицелом на перспективу...
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Almazovich
1499152811
Молодцы!!!
Ответить
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