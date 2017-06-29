«После плена отец говорил: «Русские умеют терпеть, поэтому всегда побеждают». Йоахим Лев, которого вы не знали

Утро пятилетнего Йоахима начиналось с раннего подъема. Его родная провинция Шенау в 1960-х годах не располагало отлаженной системой общественного транспорта, поэтому два километра до футбольной секции он преодолевал пешком. В дороге у него было только одно развлечение. «Все два километра я пинал мяч, оттачивая его ведение. Мне очень нравилось идти туда и обратно», − вспоминает Лев. На тренировки он приходил одним из первых и в ожидании сверстников шел к стоявшей рядом стенке и пробовал попасть в какой-нибудь кружочек или отметину.

«Йоахим был очень трудолюбивым мальчиком. Ему доставляло искреннее наслаждение возиться с мячом», − рассказывали позже его детские тренеры. Они считали, что из него может получиться первоклассный футболист, с чем была категорически не согласна мама. «Ей очень не нравился футбол, и она не упускала возможности надавить на отца и меня в пользу учебы. Она считала футбол не более чем мужским баловством», − утверждает Лев.

В старших классах Йоахиму было по-настоящему тяжело: требования на тренировках и в школе значительно повысились. И если в футболе успеваемость была на высоте, то в учебе Лев стал заметно проседать. Ему совершенно не давались физика, химия и математика: «Мне было просто неинтересно сидеть, учить теоремы и подсчитывать уравнения».

Еще одной угрозой Леву стало распространение наркозависимости у сверстников. Некоторые его друзья не удержались от соблазна и впадали в зависимость. Йоахиму не раз предлагали покурить за углом, но уже тогда он четко определился с ориентирами: «В моей голове был только футбол и мяч. Я понимал, что наркотики могут разрушить мою карьеру и даже не думал пробовать эту дрянь».

Как раз в те времена Лев получил первую зарплату, но на девочек ее тратить не спешил: «В нашей провинции был один кинотеатр, куда ходили все влюбленные пары. Но у меня детской любви как таковой не было. Я был влюблен в футбол, и мне этого хватало». Свою первую любовь Лев встретил уже во взрослой жизни. Ей стала студентка Даниэла, на которой Йоахим впоследствии счастливо женился.

Лев-футболист всегда был нацелен на атаку. На это обратил внимание тренерский штаб «Фрайбурга», отдав ему позицию плеймейкера. В общей сложности Лев забил за родную команду 71 гол. «Я всегда любил Фрайбург, я играл за этот клуб сердцем. Здесь мой родной дом и кажется, будто во Фрайбурге особенный пейзаж и воздух. Ни в одном другом уголке Земли я не чувствую такое наслаждение», − часто признается он. Как только Лев уезжал из дома, на него нападала хандра. В «Айнтрахт» и «Штутгарт» его приглашали с громкими афишами, но всякий раз Йоахим обманывал ожидания. Особенно злились фанаты «Штутгарта»: за их любимый клуб Лев так ни разу и не забил.

Лев завершал карьеру «игроком одного клуба», и это на него очень сильно давило. И тут на помощь пришел отец, который помешал Йоахиму впасть в депрессию. «Мой отец 7 лет провел в советском плену. И как-то раз он сказал мне: русские умеют терпеть, именно поэтому они всегда побеждают». Лев очень часто вспоминает те наставления ныне покойного отца, для которого русские на всю жизнь стали образцом для подражания.

Советы отца очень помогли Леву в 1998 году. Йоахим без какого-либо тренерского опыта дошел со «Штутгартом» до финала Кубка Кубков, в котором уступил «Челси». «Каждое поражение переживается непросто, но тогда я был молодым тренером. И та неудача била по мне особенно больно. Однако я понимал, что пройдет время, и у меня появятся новые шансы проявить себя». Через четыре года Лев вместе с «Тиролем» добивается титула чемпиона Австрии, но до Лиги чемпионов он так и не добрался. Летом 2002-го из-за крупного скандала «Тироль» расформировали. Лев мечтал о Лиге чемпионов, но в итоге потерял работу.

Через четыре года он станет главным тренером будущих чемпионов мира.