«Матч ТВ» массово покидают журналисты. Что происходит?

Что случилось?

Редакцию сайта «Матч ТВ» покинули креативный продюсер Кирилл Благов, продюсер Иван Карпов, корреспонденты Леонид Волотко и Глеб Чернявский, редактор Ярослав Кулемин и менеджер проектов Никита Коротеев. По информации «Бомбардира», на этом волна уходов не закончится. Это совпало с назначением на должность шеф-редактора «Матч ТВ» Евгения Дзичковского. Он приступил к работе в конце мая, после чего всего за месяц редакция потеряла почти всю креативную бригаду. Сейчас в футбольном отделе остались только три человека: Павел Тихонов, Евгений Шуваев и Александр Муйжнек. Чтобы работа продолжалась в том же объеме, им в помощь привлекают людей со Sportbox.ru.

Чем примечательно назначение Дзичковского?

Дзичковский – один из самых известных спортивных журналистов прямо сейчас. Его преимущества заключаются в большом опыте, известности и узнаваемости. Его минусы – почти всю жизнь Евгений работал в печатной прессе. Поэтому его назначение на «Матч ТВ» номинально выглядит ненадежным с точки зрения цифр. Ярослав Кулемин – единственный участник теперь уже прошлой команды сайта, который высказался о ситуации публично – на своей странице в фейсбуке намекает, что посещаемость сайта устремилась вниз. При этом Дзичковского в любом случае поддерживает руководство канала. На планерке редакции присутствовала даже Тина Канделаки. Как сообщили «Бомбардиру» источники, знакомые с ситуацией, необходимость прихода Дзичковского на должность шеф-редактора его новым подчиненным так внятно и не объяснили.

На нашу просьбу о комментарии самого Евгения Дзичковского по сложившейся ситуации пресс-служба «Матч ТВ» попросила отправить запрос на почту. Ответ на него мы ожидаем уже третий день.



UPD: Ответ все-таки получен. «Обновление редакционного состава происходит постоянно и во всех редакциях без исключения – это естественный процесс. Работник и работодатель вправе самостоятельно решать, каким образом продолжать или заканчивать рабочие взаимоотношения. В «штучном» количестве было принято решение о прекращении рабочих отношений по собственному желанию несколькими сотрудниками– оснований для заявления о «массовых увольнениях» нет. Например, за неполные 2 последних месяца (май, июнь) сотрудниками редакции сайта стали еще 4 человека– экстенсивное развитие является плановым», – заявила пресс-служба канала.

Что уже изменилось на «Матч ТВ»?

«Матч ТВ» пережил третий перезапуск сайта. Правда, к новому дизайну редакция отношения не имела, как и сам Дзичковский. Шеф-редактор также активно публикует материалы под собственным авторством. Например, он взял интервью у комментатора телеканала «Матч ТВ» Геннадия Орлова. Напомним, Орлов недавно попал в громкий скандал, высказав критику о работе канала.

Прошлая редакция «Матч ТВ» была известна акцентом на большие эксклюзивные интервью с самыми разными людьми – от игроков сборной до поваров «Спартака». Часто цитаты оттуда получали виральный эффект и вызывали общественный резонанс. Сейчас на сайте вперед выходят авторские тексты и оперативная реакция. Например, по вылету сборной России вышло сразу несколько материалов от разных авторов. Дзичковский отписался сразу после матча, Генич и Трушечкин – на следующее утро.

Почему это так важно?

«Матч ТВ» позиционирует себя как самый глобальный и серьезный спортивный проект в российском спорте. Но с ним связано и много неприятных событий. Спорная ситуация с рейтингами телетрансляций, долгая неопределенность с показом матчей Кубка конфедераций, конфликт со Sports.ru – это примеры только недавнего периода. К показу спорта на самом телеканале у болельщиков тоже есть претензии. Начало футбольных матчей часто задерживают, из-за чего иногда пропускаются даже голы.

Теперь серьезные разногласия возникли и внутри «Матча». Хотя возможно, что здесь проблема еще и в деньгах. В тех самых откровениях Геннадия Орлова упоминалось, что финансы у канала заканчиваются, а многих комментаторов должны вывести за штат. Кирилл Дементьев говорил, что Тина Канделаки даже специально проталкивала Валерия Карпина в «Арсенал», чтобы избавиться от его высокой зарплаты. Уход стольких работников из редакции сайта телеканала тоже разгрузит ведомость, но очевидно, что сейчас «Матчу» снова придется меняться. И красивой внешней картинкой потребителя уже не удивишь.