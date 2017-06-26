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    «Матч ТВ» массово покидают журналисты. Что происходит?


    3.8
    Голосов: 28
    26.06.2017 23:50
    Редакцию сайта «Матч ТВ» после назначения нового шеф-редактора всего за месяц покинули несколько ведущих журналистов. «Бомбардир» отвечает на главные вопросы о ситуации.

    Что случилось?

    Редакцию сайта «Матч ТВ» покинули креативный продюсер Кирилл Благов, продюсер Иван Карпов, корреспонденты Леонид Волотко и Глеб Чернявский, редактор Ярослав Кулемин и менеджер проектов Никита Коротеев. По информации «Бомбардира», на этом волна уходов не закончится. Это совпало с назначением на должность шеф-редактора «Матч ТВ» Евгения Дзичковского. Он приступил к работе в конце мая, после чего всего за месяц редакция потеряла почти всю креативную бригаду. Сейчас в футбольном отделе остались только три человека: Павел Тихонов, Евгений Шуваев и Александр Муйжнек. Чтобы работа продолжалась в том же объеме, им в помощь привлекают людей со Sportbox.ru.

    Чем примечательно назначение Дзичковского?

    Дзичковский – один из самых известных спортивных журналистов прямо сейчас. Его преимущества заключаются в большом опыте, известности и узнаваемости. Его минусы – почти всю жизнь Евгений работал в печатной прессе. Поэтому его назначение на «Матч ТВ» номинально выглядит ненадежным с точки зрения цифр. Ярослав Кулемин – единственный участник теперь уже прошлой команды сайта, который высказался о ситуации публично – на своей странице в фейсбуке намекает, что посещаемость сайта устремилась вниз. При этом Дзичковского в любом случае поддерживает руководство канала. На планерке редакции присутствовала даже Тина Канделаки. Как сообщили «Бомбардиру» источники, знакомые с ситуацией, необходимость прихода Дзичковского на должность шеф-редактора его новым подчиненным так внятно и не объяснили.

    На нашу просьбу о комментарии самого Евгения Дзичковского по сложившейся ситуации пресс-служба «Матч ТВ» попросила отправить запрос на почту. Ответ на него мы ожидаем уже третий день.

    UPD: Ответ все-таки получен. «Обновление редакционного состава происходит постоянно и во всех редакциях без исключения – это естественный процесс. Работник и работодатель вправе самостоятельно решать, каким образом продолжать или заканчивать рабочие взаимоотношения. В «штучном» количестве было принято решение о прекращении рабочих отношений по собственному желанию несколькими сотрудниками– оснований для заявления о «массовых увольнениях» нет. Например, за неполные 2 последних месяца (май, июнь) сотрудниками редакции сайта стали еще 4 человека– экстенсивное развитие является плановым», – заявила пресс-служба канала.

    Что уже изменилось на «Матч ТВ»?

    «Матч ТВ» пережил третий перезапуск сайта. Правда, к новому дизайну редакция отношения не имела, как и сам Дзичковский. Шеф-редактор также активно публикует материалы под собственным авторством. Например, он взял интервью у комментатора телеканала «Матч ТВ» Геннадия Орлова. Напомним, Орлов недавно попал в громкий скандал, высказав критику о работе канала.

    Прошлая редакция «Матч ТВ» была известна акцентом на большие эксклюзивные интервью с самыми разными людьми – от игроков сборной до поваров «Спартака». Часто цитаты оттуда получали виральный эффект и вызывали общественный резонанс. Сейчас на сайте вперед выходят авторские тексты и оперативная реакция. Например, по вылету сборной России вышло сразу несколько материалов от разных авторов. Дзичковский отписался сразу после матча, Генич и Трушечкин – на следующее утро.

    Почему это так важно?

    «Матч ТВ» позиционирует себя как самый глобальный и серьезный спортивный проект в российском спорте. Но с ним связано и много неприятных событий. Спорная ситуация с рейтингами телетрансляций, долгая неопределенность с показом матчей Кубка конфедераций, конфликт со Sports.ru – это примеры только недавнего периода. К показу спорта на самом телеканале у болельщиков тоже есть претензии. Начало футбольных матчей часто задерживают, из-за чего иногда пропускаются даже голы.

    Теперь серьезные разногласия возникли и внутри «Матча». Хотя возможно, что здесь проблема еще и в деньгах. В тех самых откровениях Геннадия Орлова упоминалось, что финансы у канала заканчиваются, а многих комментаторов должны вывести за штат. Кирилл Дементьев говорил, что Тина Канделаки даже специально проталкивала Валерия Карпина в «Арсенал», чтобы избавиться от его высокой зарплаты. Уход стольких работников из редакции сайта телеканала тоже разгрузит ведомость, но очевидно, что сейчас «Матчу» снова придется меняться. И красивой внешней картинкой потребителя уже не удивишь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Facebook Ярослава Кулемина, «Матч ТВ»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 28
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 августа 2017, 05:12

      Зато Орлов никуда не денется)

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 4 июля 2017, 00:11

      тупой канал с тупой овцой во главе

      0
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      Рейтинг: +11

      Zheglov 29 июня 2017, 17:21

      Там были (или есть) спортивные журналисты? Может, это Уткин - толстяк, освоивший только игру слов, но от спорта так далек, как любой алкаш? Или туповатые пацаны, ориентированную на странную публику, "занимающихся спортом" с пивом и бычком в зубах на диване?
      Конечно, если трансляция только на МатчТВ, то никуда не денешься. Но и сам большой спорт - это все больше ангажированность, грязная политика, подлость, когда все средства для победы хороши, жульничество, допинг, который не называют допингом, если правильная страна или правильный спортсмен.
      Вы думаете, МатчТВ для зрителей, любящих спорт?!!! Выше показано, что это не совсем так. МатчТВ, как и почти любое ТВ, для рекламодателей, которым нужно туповатое стадо, которое примет любую идиотскую рекламу. Другие зрители МатчТВ не интересуют. Если не довольны, то фиг с ними. А под туповатых зрителей нужны такие же "журналисты".

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 июня 2017, 13:19

      Можно что угодно о нем писать.но пока нет схожего канала где все матчи трансляцию принимают!Есть МАТЧ!,его не станет не станет мяча!Помню до прихода этого канала посмотреть матч по ТВ было проблема.А смена коллегий частое явление везде,чем плохи люди со sportbox?По мне адекватные и рассуждающие люди,надо слышать и мнение остальных а не засидевшихся стариков.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 27 июня 2017, 08:28

      спроиходом носатой сайт и канал Матч-деградировали,канделакку отправить вести спокойной ночи и всё наладится!

      1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > vodomut 27 июня 2017, 10:35

      С приходом носатой канал вообще появился как бы)

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut > prosport69 27 июня 2017, 20:21

      канал сменил название,так скажем,и теперь показывает дешёвые сериалы,вместо спорта,а скоро и дом 2 или 3 будут транслировать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 июня 2017, 07:53

      Ничего удивительного, меняется власть - меняются люди. Лес рубят - щепки летят. Везде так. На Автовазе в Тольятти, когда Бу Андерссон пришёл, чуть ли не десятками тысяч человек сокращения шли. Вот это - масштабы. А МатчТВ - так...

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 27 июня 2017, 05:17

      даже не знал, что у них есть сайт с каким-то интересным контентом, воспринимаю его исключительно как ТВ-канал

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 июня 2017, 19:53

      у кандэлаки спросите..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 26 июня 2017, 17:44

      Медиа-ресурс претерпевает серьёзную встряску и ротацию... В любом случае к пожеланиям зрителей и здесь пишущей братии никто и никогда не прислушается... А жаль...

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 26 июня 2017, 16:46

      Трансляции футбола были бы, остальное никто не смотрит. И Гену Орлова на пенсию.

      4
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      Рейтинг: +82

      RScat > altezzik 27 июня 2017, 02:14

      прав ты,лишь бы трансляции были,на остальных пох

      3
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      Рейтинг: +10

      Артем Фанат > altezzik 27 июня 2017, 03:04

      Если так все пойдёт, то на матч ты останется только РФПЛ. LaLiga уже нет. Кто следующий?

      0
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