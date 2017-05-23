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Как мир реагирует на теракт в Манчестере

«Манчестер Юнайтед» начал тренировку с минуты молчания.

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Жозе Моуринью: «Мы очень расстроены из-за трагических событий, произошедших прошлой ночью. Мы не можем не думать о жертвах и их семьях».

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«Манчестер Сити»: «Мы с глубокой грустью узнали об ужасных событиях на «Манчестер Арене». Наши сердца обращаются ко всем пострадавшим и к аварийным службам нашего города».

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Магазин с атрибутикой «Манчестер Сити» сегодня закрыт, экскурсии на стадионе «Этихад Стэдиум» – не проводятся. В своем официальном обращении «Манчестер Сити» отметил, что стадион клуба сегодня используется как центр поддержки. Любой человек, нуждающийся в помощи после атаки террористов, может получить ее на «Этихад Стэдиум».

***

Как сообщает AS.com, на концерте присутствовала жена Хосепа Гвардиолы Кристина Серра вместе с двумя дочерьми. К счастью, никто из семьи Гвардиолы не пострадал.

Соболезнования поступают со всех точек футбольного мира – включая сообщения от Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

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Руни: «Опустошающие новости. Мысли и молитвы с пострадавшими».

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Линекер: «Стрелять в детей во время концерта – это за гранью понимания. За гранью безумия. За гранью зла. Мое сердце с теми, кто потерял близких».

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И еще множество соболезнований – от Луиша Фигу, Венсана Компани, Месута Озила и других.

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Ответственность за взрыв в Манчестере взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство».

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Оффтоп Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии (11)
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OfaZavr
1495553650
Соболезную. Кошмар...
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liverpool19861986
1495554460
Ужасно
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Аристократ Олжик
1495555287
Я присоединяюсь и тоже соболезную всем близким и родным пострадавших . . . P.S.: Теперь понятно, почему НАТО боится Россию, если они у себя не могут истребить террористов одиночек или малочисленных одиночек, то что будет с ними, если на них такая армада нападет???
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anri1703
1495562384
с работы пришел жена говорит что что то по телевизору про теракт говорили в Манчестере зашел сюда новостей нет а оно вон оно как позже новость появилась соболезнования всем погибшим я в шоке если честно (
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VerSaR
1495568847
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... P. S. Эту гниль террористическую каленым железом надо выжигать
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ac Ruslan
1495570571
Как же эти уроды надоели невинных убивать
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android-uz
1495602427
Ужасно!!! Соболезную (((
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serglider
1496433268
Все понятно... Трагедия, нет слов, но... хотелось посмотреть какой "юмор" по этому поводу изрыгнет некий либерастский журнальчик "Шарли" и что по этому поводу скажут сами британцы. Помница пол Европы сильно веселились по поводу гибели беженцев из Африки в Средиземном море, катастроф самолетов с российскими туристами из Египта и ансамблем им. Александрова и другими пассажирами над Черным морем... Хотелось бы узнать каково это смеятся над карикатурой трагедии которая касается непосредственно тебя и твоих близких?
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Svoysvoemubrat
1499057783
Вся гадость террора в том, что он направлен против беззащитных, чтобы вызвать панику или волнения. Если ты такой воин - выходи в чисто поле против спецназа, ссышь сволочь.
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