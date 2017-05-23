Как мир реагирует на теракт в Манчестере

«Манчестер Юнайтед» начал тренировку с минуты молчания.
Жозе Моуринью: «Мы очень расстроены из-за трагических событий, произошедших прошлой ночью. Мы не можем не думать о жертвах и их семьях».
«Манчестер Сити»: «Мы с глубокой грустью узнали об ужасных событиях на «Манчестер Арене». Наши сердца обращаются ко всем пострадавшим и к аварийным службам нашего города».
Магазин с атрибутикой «Манчестер Сити» сегодня закрыт, экскурсии на стадионе «Этихад Стэдиум» – не проводятся. В своем официальном обращении «Манчестер Сити» отметил, что стадион клуба сегодня используется как центр поддержки. Любой человек, нуждающийся в помощи после атаки террористов, может получить ее на «Этихад Стэдиум».
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Как сообщает AS.com, на концерте присутствовала жена Хосепа Гвардиолы Кристина Серра вместе с двумя дочерьми. К счастью, никто из семьи Гвардиолы не пострадал.
Соболезнования поступают со всех точек футбольного мира – включая сообщения от Криштиану Роналду и Уэйна Руни.
Руни: «Опустошающие новости. Мысли и молитвы с пострадавшими».
Линекер: «Стрелять в детей во время концерта – это за гранью понимания. За гранью безумия. За гранью зла. Мое сердце с теми, кто потерял близких».
И еще множество соболезнований – от Луиша Фигу, Венсана Компани, Месута Озила и других.
Ответственность за взрыв в Манчестере взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство».
«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге