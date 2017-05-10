«Играть так феноменально могут немногие». Иско протащил «Реал» в финал ЛЧ

«Атлетико» начал резво и сразу забил два. Антуан Гризманн впервые реализовал пенальти из последних трех ударов в матчах с «Реалом». Но на этом радости «Атлетико» закончились. Интрига жила ровно до гола «Реала». Он и случился в 61-й игре подряд. «Реал», забив в ворота «Атлетико», повторил рекорд «Баварии». Автором гола оказался Иско. Он стал первым игроком с 2014 года, сумевшим забить «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» в Лиге чемпионов. Тогда здесь отмечался в протоколе Рикардо Кака.

«Играть так феноменально могут немногие. Иско проводит удивительный сезон», – говорил о нем Зинедин Зидан. «Считаю, что сейчас я нахожусь в своей наилучшей форме за всю карьеру», – отвечал ему Иско. В нынешнем сезоне испанской Примеры он провел 28 матчей, забив 10 голов и сделав шесть передач. Сейчас испанец ведет игру «Реала» и в Лиге чемпионов. Летом его хотят забрать «Барселона» и «Ювентус», но пока Иско думает только о «Реале». Его гол вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где Иско, возможно, встретится со своей будущей командой.

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Конечно, Иско любят не все. В матче с «Гранадой» он высмеял одежду тренера соперника Тони Адамса. Иско назвал того официантом, рассмешив партнеров этой шуткой. «Атлетико» в матче с «Реалом» было не до смеха. Последнее дерби перед отъездом с «Висенте Кальдерон» «Атлетико» выиграл, но большой радости от этого не испытал. «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале турнира и попробует защитить титул.

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