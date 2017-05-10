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  • «Играть так феноменально могут немногие». Иско протащил «Реал» в финал ЛЧ

«Играть так феноменально могут немногие». Иско протащил «Реал» в финал ЛЧ

«Атлетико» начал резво и сразу забил два. Антуан Гризманн впервые реализовал пенальти из последних трех ударов в матчах с «Реалом». Но на этом радости «Атлетико» закончились. Интрига жила ровно до гола «Реала». Он и случился в 61-й игре подряд. «Реал», забив в ворота «Атлетико», повторил рекорд «Баварии». Автором гола оказался Иско. Он стал первым игроком с 2014 года, сумевшим забить «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» в Лиге чемпионов. Тогда здесь отмечался в протоколе Рикардо Кака.

«Играть так феноменально могут немногие. Иско проводит удивительный сезон», – говорил о нем Зинедин Зидан. «Считаю, что сейчас я нахожусь в своей наилучшей форме за всю карьеру», – отвечал ему Иско. В нынешнем сезоне испанской Примеры он провел 28 матчей, забив 10 голов и сделав шесть передач. Сейчас испанец ведет игру «Реала» и в Лиге чемпионов. Летом его хотят забрать «Барселона» и «Ювентус», но пока Иско думает только о «Реале». Его гол вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где Иско, возможно, встретится со своей будущей командой.

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Конечно, Иско любят не все. В матче с «Гранадой» он высмеял одежду тренера соперника Тони Адамса. Иско назвал того официантом, рассмешив партнеров этой шуткой. «Атлетико» в матче с «Реалом» было не до смеха. Последнее дерби перед отъездом с «Висенте Кальдерон» «Атлетико» выиграл, но большой радости от этого не испытал. «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале турнира и попробует защитить титул.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Реал Иско
Комментарии (13)
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Павел Буре
1494449126
а я писал, что атлетико уже не тот, атлетико прошлых лет после два ноль зная что надо забить еще один точно бы не пропустил, а так имеем то что имеем, симеоне пора валить с атлетико, а реал молодцы за счет первого матча прошли в финал!
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Абу Зейд Небесный
1494450016
Косолапое чудо..
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petr69
1494450200
Хамеса конечно необходимо оставить.Роналду велик, но тянуть команду он уже не сможет,-отдельные вспышки
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Andrering87
1494451684
люблю обе команды....но реал уже выигрывал лч и поэтому болеть буду за Ювентус....а так за честную и справедливую игру....кто достоин тот и победит...
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Михаил Шевченко
1494473049
Если бы они так и первый матч отыграли.....
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sega77+
1494480086
ювентус в этом году сильнее всех
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bayern06
1494481502
Ювентус Чемпик!!!
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Dgad
1494484242
Юве конечно в силе организации игры и тактики сейчас Реал не соперник, но у Реала быстрые игроки, это финал и может случиться что угодно, пусть победит сильнейший. Я хоть и болею за Реал но Юве будет жаль, наверное последний шанс Джиджи выиграть этот трофей
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nelez
1494493693
Если кроме РЕАЛа другой клуб был бы я тоже болел бы за Ювентус. Но РЕАЛ моя слабость. Удачи и Успехов РЕАЛу! Надеюсь получить 12 й кубок и Реал станет первым клубом который зашитит свое чемпионство.
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D'achkov
1494616439
ювентус сможет
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