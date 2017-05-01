«Артема Дзюбу от души с чемпионством «Спартака». Как страна отреагировала на супердерби

Изначально дерби перенесли на 15 минут позже из-за гонок «Формулы-1». Василий Конов справедливо возмущен.
Роман Нагучев креативно отреагировал на ошибку Головина в эпизоде с голом Луиса Адриано. Получилось Goal.
Ошибку табло на стадионе ЦСКА сразу же заметили.
Но еще больше развеселил второй гол «Спартака» и чудовищная ошибка Васина.
Один из самых ехидных твиттер-аккаунтов в российском футболе не прошел мимо эпизода.
Жалобы на везение «Спартака» Василий Конов прервал справедливым твитом:
Дмитрий Шнякин определил лучшие сэйвы сезона:
Согласитесь с анализом Василия?
Роман Гутцайт сравнил матч с целым туром АПЛ.
Георгий, это правда?
Куда уж без троллинга над Черданцевым.
Евгений Кафельников сразу же нашел, кого еще можно поздравить с чемпионством.
Валерий Рейнгольд вспомнил, что без АЕКа не было бы Карреры, а значит − и чемпионства.
В связи с успехом «Спартака» всплыли вдруг и другие надежды.
Эмоции, эмоции, эмоции.
Таков для кого-то мрачный, а для кого-то счастливый итог.
А напоследок немного народного творчества:
«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство. Репортаж с матча
Как прошел главный матч года. Наш фотоотчет