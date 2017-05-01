«Артема Дзюбу от души с чемпионством «Спартака». Как страна отреагировала на супердерби

Изначально дерби перенесли на 15 минут позже из-за гонок «Формулы-1». Василий Конов справедливо возмущен.

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Роман Нагучев креативно отреагировал на ошибку Головина в эпизоде с голом Луиса Адриано. Получилось Goal.

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Ошибку табло на стадионе ЦСКА сразу же заметили.

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Но еще больше развеселил второй гол «Спартака» и чудовищная ошибка Васина.

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Один из самых ехидных твиттер-аккаунтов в российском футболе не прошел мимо эпизода.

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Жалобы на везение «Спартака» Василий Конов прервал справедливым твитом:

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Дмитрий Шнякин определил лучшие сэйвы сезона:

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Согласитесь с анализом Василия?

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Роман Гутцайт сравнил матч с целым туром АПЛ.

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Георгий, это правда?

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Куда уж без троллинга над Черданцевым.

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Евгений Кафельников сразу же нашел, кого еще можно поздравить с чемпионством.

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Валерий Рейнгольд вспомнил, что без АЕКа не было бы Карреры, а значит − и чемпионства.

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В связи с успехом «Спартака» всплыли вдруг и другие надежды.

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Эмоции, эмоции, эмоции.

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Таков для кого-то мрачный, а для кого-то счастливый итог.

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А напоследок немного народного творчества:

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство. Репортаж с матча

Как прошел главный матч года. Наш фотоотчет