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  • «Артема Дзюбу от души с чемпионством «Спартака». Как страна отреагировала на супердерби

«Артема Дзюбу от души с чемпионством «Спартака». Как страна отреагировала на супердерби

Изначально дерби перенесли на 15 минут позже из-за гонок «Формулы-1». Василий Конов справедливо возмущен.

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Роман Нагучев креативно отреагировал на ошибку Головина в эпизоде с голом Луиса Адриано. Получилось Goal.

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Ошибку табло на стадионе ЦСКА сразу же заметили.

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Но еще больше развеселил второй гол «Спартака» и чудовищная ошибка Васина.

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Один из самых ехидных твиттер-аккаунтов в российском футболе не прошел мимо эпизода.

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Жалобы на везение «Спартака» Василий Конов прервал справедливым твитом:

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Дмитрий Шнякин определил лучшие сэйвы сезона:

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Согласитесь с анализом Василия?

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Роман Гутцайт сравнил матч с целым туром АПЛ.

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Георгий, это правда?

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Куда уж без троллинга над Черданцевым.

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Евгений Кафельников сразу же нашел, кого еще можно поздравить с чемпионством.

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Валерий Рейнгольд вспомнил, что без АЕКа не было бы Карреры, а значит − и чемпионства.

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В связи с успехом «Спартака» всплыли вдруг и другие надежды.

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Эмоции, эмоции, эмоции.

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Таков для кого-то мрачный, а для кого-то счастливый итог.

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А напоследок немного народного творчества:

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство. Репортаж с матча

Как прошел главный матч года. Наш фотоотчет

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак
Комментарии (30)
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roman230582
1493622362
Остается только поздравить Спартак, посмотрим на них в ЛЧ
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Диктор
1493623145
Да наконец то дождались.
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Strig
1493625784
Я бл@ть не понимаю эту х@йню типа сраной формулы 1... и я в этом не один, гонки по тв?,! Луччше з@др@чить уж...
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DUMOH
1493626332
Ну теперь ждем доллар по 23 рубля за штуку...
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Zenit_72
1493628516
Как всегда, Москва больше чем Россия. Вся Россия))) Я не следил. Никто из моих знакомых и их знакомых не следил. Все уже поняли, что в этом сезоне судьи не дадут проиграть спартаку, как бы он хреново не играл. И все для того, что бы в Лиге Чемпионов очередной раз убедиться, что админ ресурс играет роль только внутри страны. С чемпионством позорники, веселье на европейских полях уже скоро.
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NEON-SM
1493630467
язвите, больше вам нечего предложить, лучше поздравили бы с заслуженной победой
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hunter-0007
1493637669
1 2 3 зенитушка соси )))
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paracetamol
1493650242
Дзюба давно имеет чемпионский титул в состве Зенита. И не испытал такого позора, как проигрыш АИКу.
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Flydis
1493650893
Чемпионство им. М. Карреры. Сейчас наконец-то видна сбалансированная, грамотная командная игра.
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petr69
1493728731
2 тайм полностью за Спартаком. Все заслуженно. Могло быть больше чем 2:1
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