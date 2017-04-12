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  • Роналду – первый в истории. Как «Реал» сломал «Баварию»

Роналду – первый в истории. Как «Реал» сломал «Баварию»

«Бавария» ударно начала матч. Давление воплотилось в гол Артуро Видаля. Чилиец забил шестой гол головой своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Столько нет больше ни у одной команды. Криштиану Роналду активничал в первом тайме, но его проходы почти всегда заканчивались потерями. Если же мяч долетал до ворот Нойера, вернувшийся после травмы голкипер выручал хозяев поля.

Решающих моментов в этой встрече сразу два. Первый случился в самой концовке тайма. Мяч попал в руку Карвахалю, а судья встречи Никола Риццоли поставил пенальти в ворота «Реала». К мячу подошел Видаль и смазал удар. В начале второго тайма два предупреждения получил Хави Мартинес. К этому моменту «Реал» уже сравнял счет. Отличился как раз Криштиану Роналду, прервавший свою шестиматчевую серию без голов в Лиге чемпионов. Португалец не забивал 659 минут.

Победный гол тоже на счету Криштиану. Для него этот мяч стал сотым во всех еврокубковых турнирах. Роналду – первый игрок в истории, установивший подобное достижение. Оправиться от таких рекордных голов португальского футболиста «Бавария» уже не смогла. «Реал» выиграл встречу, создав хороший задел перед матчем на «Бернабеу».

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Лига чемпионов Лига чемпионов Реал Бавария Роналду Криштиану Видаль Артуро Риццоли Никола
Комментарии (16)
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Dgad
1492059228
Рон молодец, а у Бензема столько моментов было и не забил не одного, не понимаю почему не выпускают Морату
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Чеба
1492060351
Бешеный!
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Lexa_Lexa
1492061526
Странно, но Реал Зидана не показывая ничего особенного дает результат, видимо наладил микро климат в команде.
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Docentusa
1492062628
Повезло!
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KROFF
1492063143
Автор тебе тоже как и судье очки надо бы носить. Где вы там все увидели, что мяч попал в руку. На повторе четко видно, что это было плечо.
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zatonn
1492064708
Поражение - это всегда горько, но настоящие болельщики продолжают верить в свою команду! Ждём ответного матча во вторник на Сантьяго Бернабеу. Надеемся и верим! Как говорят у нас: "Верым! Можам! Пераможам!"
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TUMS
1492108430
Молодец Роналду, ничего не скажешь...
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mihail1980
1492109900
роналду лучший
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ИБИ ТЕРЕК
1492701533
как вам не стыдно игру сломал арбитр
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ИБИ ТЕРЕК
1492701582
бавария полностью их т.рахала, а судья все перевернул
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