Роналду – первый в истории. Как «Реал» сломал «Баварию»

«Бавария» ударно начала матч. Давление воплотилось в гол Артуро Видаля. Чилиец забил шестой гол головой своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Столько нет больше ни у одной команды. Криштиану Роналду активничал в первом тайме, но его проходы почти всегда заканчивались потерями. Если же мяч долетал до ворот Нойера, вернувшийся после травмы голкипер выручал хозяев поля.

Решающих моментов в этой встрече сразу два. Первый случился в самой концовке тайма. Мяч попал в руку Карвахалю, а судья встречи Никола Риццоли поставил пенальти в ворота «Реала». К мячу подошел Видаль и смазал удар. В начале второго тайма два предупреждения получил Хави Мартинес. К этому моменту «Реал» уже сравнял счет. Отличился как раз Криштиану Роналду, прервавший свою шестиматчевую серию без голов в Лиге чемпионов. Португалец не забивал 659 минут.

Победный гол тоже на счету Криштиану. Для него этот мяч стал сотым во всех еврокубковых турнирах. Роналду – первый игрок в истории, установивший подобное достижение. Оправиться от таких рекордных голов португальского футболиста «Бавария» уже не смогла. «Реал» выиграл встречу, создав хороший задел перед матчем на «Бернабеу».

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