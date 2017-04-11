Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гений или подлец? Самый хитрый гол месяца

Идущая последней в чемпионате Мексики «Пуэбла» уверенно выигрывала у «Гвадалахары». После первого тайма счет был 2:0 в пользу аутсайдера, однако перерыв хорошо повлиял на игроков «Гвадалахары». Им удалось сравнять счет, а в концовке матча при помощи удачи и хитрости вырвать победу.

Нападающий «Гвадалахары» спрятался за голкипером соперника, а когда тот опустил мяч на газон, перехватил его. Промахнуться из такой позиции уже было нельзя. У «Пуэблы» не осталось времени даже на толковую атаку, тем более что команда заканчивала матч в меньшинстве. Зато «Гвадалахаре» эта победа позволила подняться на второе место в таблице.

[poll id=1215]

Весь мир
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Superviser77
1491918218
Ни то ни другое.... Игрок уже выключился из игры, а потом быстро сообразил ... Молодец!
Ответить
sandutzu
1491918861
ничего нового. нападающие часто так ловят вратарей. вратарь виноват да и защитники что не подсказали.
Ответить
AlexeyTishkin
1491919486
Аршавин также Левенца как-то обокрал. Нормальная ситуация, вратарь облажался, гол забит.
Ответить
Футболозавр Рекс
1491923253
Видно же, что парень просто шел в поле. Еще и щи недовольные сделал. Тут видит, мяч на земле. Чего он дурак не забить в такой момент.
Ответить
cska-62
1491926133
Да никуда нападающий не прятался (на повторе в конце сюжета отчётливо видно!), а просто неторопливо брёл от чужих ворот. И увидел, как вратарь опустил мяч на землю, забыв, что у него за спиной соперник. И мгновенно среагировал, за что ему честь и хвала. Ну, а вратарям - наука!
Ответить
Фесс
1491932993
Где здесь подлость?)
Ответить
mihail200606
1491934400
подлости нет.. вратарь лошара просто.. да и нападающий , кстати, не намного лучше - столько касаний мяча сделал пока ударил...
Ответить
атеист
1491973026
Вратарь лошара с большим клювом.
Ответить
dyema
1491979205
Дзюба недавно почти так-же забил, но не засчитали(((
Ответить
ALeX-161-rus
1491984948
А вы не обратили внимание что клуб играет с командой,идущей последней,а трибуны битком!! А между тем в России....
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+