Гений или подлец? Самый хитрый гол месяца

Идущая последней в чемпионате Мексики «Пуэбла» уверенно выигрывала у «Гвадалахары». После первого тайма счет был 2:0 в пользу аутсайдера, однако перерыв хорошо повлиял на игроков «Гвадалахары». Им удалось сравнять счет, а в концовке матча при помощи удачи и хитрости вырвать победу.

Нападающий «Гвадалахары» спрятался за голкипером соперника, а когда тот опустил мяч на газон, перехватил его. Промахнуться из такой позиции уже было нельзя. У «Пуэблы» не осталось времени даже на толковую атаку, тем более что команда заканчивала матч в меньшинстве. Зато «Гвадалахаре» эта победа позволила подняться на второе место в таблице.

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