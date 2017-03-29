«В мире есть люди, у которых гораздо больше проблем, чем у футболистов». История главного мексиканца современности

Летом 2010 года в истории «МЮ» случилось беспрецедентное: на «Олд Траффорд» впервые приехал мексиканец. Трансфер обошелся «Юнайтед» в 7 млн фунтов. Глава скаутской службы клуба Джим Лоулор лично ездил смотреть этого паренька. Хотя на тот момент о нем слышали только три вещи. 1) Он забил два мяча на своем первом чемпионате мира, один из них вонзив в ближнюю девять – Аргентине. 2) Его прозвище – по-испански – «Эль Чичеро» (Горох) – он получил из-за невысокого роста и пронзительно-зеленых глаз. 3) Эрнандес – продолжатель футбольной династии: и его отец, и его дед были футболистами и выступали за сборную Мексики на чемпионатах мира.

В первый же сезон мексиканец заколотил за «МЮ» 20 мячей − столько же в первый год в Англии забивал легендарный Ван Нистелрой. Сэр Алекс посыпал юркого страйкера пачками комплиментов: «Чичарито – прирожденный снайпер. Он играет даже лучше, чем я ожидал». Еще одна легенда клуба Гарри Невилл тоже высоко оценивал игровые качества форварда: «Когда впервые увидел его на предсезонном сборе, был просто поражен. Он прирожденный форвард, чем-то напоминающий Оле-Гуннара Сульшера. А главное, он не боится бить, способен забивать решающие мячи в важнейших матчах». По итогам того сезона фанаты «дьяволов» признали Чичарито лучшим игроком команды.

Хавьер Эрнандес прекрасно действовал и следующие два сезона, но затем вчистую проиграл конкуренцию Уэлбеку. Поэтому, когда ему позвонили из Мадрида, он согласился. «Реал» брал его в аренду для глубины состава, и Чичарито часто забивал, выходя на замену. Интересно, что юркий нападающий один из самых эффективных игроков, вступающих в игру со скамьи. За карьеру он 78 раз отправлялся на газон по ходу игры и забил 17 раз. В среднем на гол после выхода на замену ему требуется менее 100 минут. Лучше врываются в матч по всей Европе выходят только Гамейро, Аничебе и Мората.

И все-таки это всего лишь запас. В «Реале» Чичарито сильнее преуспел в плане личной жизни, чем в футболе. Он начал встречаться с ведущей клубного телеканала Лусией Вильялон, которой испанская пресса приписывала отношения с Криштиану Роналду. «Сложно ли жить с журналисткой? А почему с ней должно быть сложно? Я же влюбился не в журналистику», − комментировал Эрнандес. При этом на поле он творил удивительное.

Тяжелые в игровом плане времена Чичарито встречал позитивно: «В мире есть люди, у которых гораздо больше проблем, чем у нас. Мы должны наслаждаться этими моментами, ведь нам посчастливилось играть в футбол и делать это в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Порой я бываю недоволен. Но даже тогда я стараюсь найти повод для улыбки. Мне очень помогает моя вера в Бога».

Кроме религии Чичарито поддерживает семья. Отец досконально разбирает каждый его выход: «После матчей он первым делом хотел знать наше мнение о том, как сыграл. Честно сказать, мы старались не перехваливать его. Проще всего сказать, что он сыграл замечательно, но мы не хотели идти по этому пути. Если твердить, что все великолепно, никакого прогресса не будет. Поэтому обычно мы говорили: «В целом ты сыграл неплохо, но вот тут и тут ты допустил ошибку. А вот здесь, вместо того чтобы делать вот это, надо было сделать вот так».

Сейчас Чичарито вновь чувствует себя лидером: в 2015-м он перешел в «Байер» и контролирует там всю атаку. «Чичарито великолепен. Каждой команде нужен игрок, который будет регулярно заколачивать голы, и у нас это Эрнандес», − главный тренер клуба Роджер Шмидт открыто подчеркивает основополагающую роль Хавьера на «Бай-Арене». В прошлом сезоне Бундеслиги 17 мячей, в этом − пока 10. «Байер» готов продать Чичарито за 25 миллионов, но обстоятельства сбрасывают все планы. Эрнандес ломает руку, упав в собственной квартире, и заодно становится лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики. Горошку только 28, а в игре номер один еще много рекордов, которые просто жаждут быть побитыми.