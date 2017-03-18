«Я завершу карьеру, когда уйдет Буффон». Как дела у Икера Касильяса

«Из-за Касильяса мы не боремся за победу в чемпионате и вылетели из Лиги чемпионов. Его зарплата не по карману для клуба, и это будет нашим лучшим трансфером, если он окажется в США», − заявил прошлой весной президент «Порту» Мануэл Да Кошта в местной прессе. На следующий день он опроверг свои слова о Касильясе.

В итоге с Икером продлили соглашение до лета 2018-го. Учитывая, что испанец не любит переезды, для него это особенно важное событие. Тем более что в марте того года Касильяс женился на своей девушке Саре Карбонеро. Семейная жизнь требует стабильности − особенно когда тебе уже 35, и карьера закончится через пару-тройку лет. Но вскоре стало очевидно, что про испанца забыли. Пожалуй, самое страшное, что может случиться со звездой.

Икер до сих пор с ужасом вспоминает, как с ним обошлись в его родном «Реале»: «Все знают, как это бывает. Когда все идет хорошо, то мы все красивые и замечательные, мы все большие мальчики. А когда все идет не так, ты перестаешь что-либо понимать». Тогда в недоумение пришел даже игрок «Барселоны» Хави: «В «Реале» не понимали Икера». Мадридцы организовали прощальную пресс-конференцию, на которой футболист не сдержал слез. Та сцена уже стала классикой и получилась гораздо трагичнее любой киношной мелодрамы.

Первый сезон в «Порту» прошел смазанно, потому что Касильяс больше думал о том, как попасть на Евро, а не о клубе. Понимая, что он поедет во Францию запасным голкипером, Касильяс не сдавался. На каком-то моменте система дала сбой, и тренер Висенте Дель Боске посадил Икера на скамейку.

За пять часов до начала встречи с Хорватией на одной из испанских радиостанций прошла информация, что Касильяс встанет на ворота у Испании. Тренерский штаб посчитал, что информацию слил сам вратарь. В итоге после Евро Дель Боске разослал письма с прощанием всем футболистам, кроме Касильяса: «Когда я рассылал футболистам сообщения о своем уходе из сборной, то написал всем, кроме Икера. У него было плохое отношение ко мне и тренерскому штабу». Для вратаря это был удар – Касильяс знал Дель Боске с девяти лет.

Икер и его жена Сара с новорожденным сыном Лукасом – вторым в семье.

После этого Касильяс в сборной не появлялся. Де Хеа – первый номер. Но именно Икер в марте прошлого года установил рекордный показатель по числу сухих матчей и игр за сборную. Эта новость прошла по СМИ маленькой строкой внизу заключительной страницы. Друг Икера Джанлуиджи Буффон поддерживал его, выступив с заявлениями: «Касильяс − один из лучших вратарей современности. В карьере игрока случаются спады, критика и недовольство. Нам важно научиться справляться с подобным и двигаться дальше».

И испанец двинулся дальше. В «Порту» летом вместо Жозе Перейру на пост главного тренера пришел Нуну Эшпириту Санту. Непонятно, о чем тот поговорил с вратарем, но Касильяс изменился. В первую очередь – у него появилась уверенность в себе. Те, кто считают, что Касильяс похоронен на футбольном кладбище, просто не следят за португальским чемпионатом. В этом сезоне Икер провел 25 матчей, из которых 16 отстоял на ноль. В среднем он пропускает 0,44 мяча за игру. Такого показателя нет ни у одного голкипера АПЛ. Во многом из-за этого «Порту» проиграл лишь однажды и всего на очко отстает от лидирующей «Бенфики». Плюс к этому «драконы» пропустили меньше всех в лиге (11 мячей).

Из-за возраста у Касильяса страдает реакция. К тому же, он тяжеловато перемещается по периметру вратарской, но это не мешает ему быть топ-голкипером. Секрет − в грамотном выборе позиции. Если вы обратите внимание на сейвы испанца, то заметите: он не делает колоссальных прыжков вверх-вниз и тратит минимум энергии. А все потому, что у Касильяса максимальна развита профессиональная интуиция.

Еще испанец помогает молодым футболистам. Мексиканец Рауль Гудиньо, который мечтает через несколько лет попасть на место Касильяса, так высказывался о кумире: «Он дает много советов, я восхищаюсь его человеческими качествами. Икер сосредоточен и пытается сделать на поле все, что возможно».

На днях Касильяс установил очередной рекорд – наибольшее количество матчей в еврокубках (175). Нынешний сезон в Лиге чемпионов стал для него 18-м, и это всего на один меньше, чем у лидера по этому показателю – Райана Гиггза.

К возвращению в сборную Касильяс относится позитивно и хочет приехать в Россию на чемпионат мира: «Лопетеги сказал мне, что у него первым номером будет Давид Де Хеа, и я принял это решение, но я не уходил из сборной. Почему бы мне не сыграть на чемпионате мира в России?». Бывший одноклубник Касильяса по «Реалу» Рауль недавно заявил, что Лопетеги поговорил с Икером и не исключил включения опытного вратаря в состав национальной команды.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом» Касильяс и Буффон обменялись футболками. Испанец сказал: «Я завершу карьеру, когда уйдет Джанлуиджи». Наверняка в России мы увидим двух друзей и двух лучших голкиперов настоящего времени. И, несмотря на то, что одному из них не дали провести всю карьеру в одной команде, это в любом случае будет красиво.

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