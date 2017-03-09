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  • «Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

Сначала вопрос – а вы помните, что произошло за сутки до этого?

Ясное дело, что 10:2 над «Арсеналом» сегодня уже совершенно никого не волнует.

А помните, как вечером казалось, что вот в этой игре интриги все-таки побольше, чем в Барселоне?

Но «Бенфика» не сдалась и рассыпалась в тот момент, когда за ней уже никто не следил. К этому времени «Барселона» была в одном мяче от овертайма.

А потом эти лица пронзила боль. Забил Кавани.

3:1 на «Камп Ноу» было еще на 87-й минуте. Что случилось потом – до сих пор невозможно описать словами.

Вот сейчас спросите себя, вы уже поверили в то, что написано на этой картинке?

Верратти поверить не может. Наверное, до сих пор.

А уж Лео поверил сразу:

В студии с Джеррардом и Фердинандом творилось настоящее безумие:

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А так реагировали игроки «Барселоны» по мини-футболу:

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Кому-то, впрочем, очень захотелось подшутить над «Ливерпулем».

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Что на самом деле творилось в матче – лучше всего расскажет эта картинка. Тотальное разрушение.

Whoscored выбрал главного героя матча. Десять баллов!

А страница Серхи Робертов в Википедии претерпела небольшие изменения.

Над прогнозами Георгия Черданцева уже немодно потешаться, но... В таких матчах вспоминают и о нем.

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На этот гол наложили музыку из «Титаника». Страшно подумать, кого больше он пробьет на слезы – барселонцев или парижан.

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И хорошо, что такие матчи смотрят наши футболисты.

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Жерар Пике сказанул очередной раз крутую фразу, которую все растиражировали: «Сегодня будет ночь любви. Роддомам в ближайшие девять месяцев надо будет нанять много акушерок».

Вот с этим твитом, пожалуй, точно стоит согласиться:

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Фан-тас-ти-ка!

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Комментарии (19)
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Lokofint
1489046179
В голове не укладывается как так случилось)
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Parham
1489050107
Я тоже до сих пор не верю в случившееся!!!
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NighteMare
1489050338
Жаль ПСЖ, сами упустили победу..... Забивай Ди Мария или Кавани на выходе 1 на 1 и все игра была бы совсем другой
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lorencik
1489051297
А случилось это после симуляции Суареса/плакала красная карточка/и Неймара!!! Всё бы было по-другому,если бы не "умный" судья,который назначал пенки не по делу.Да это же смех!!!
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Armagiddon
1489058261
Друзья, то что выиграла Барселона, молодец билась до конца, но расстроило другое!!! Я бы оскара дал Месси и ко, такой команды симулянтов и не припомню, даже КриРо в свои лучшие года столько не симулировал. Каждое падение прям молят судью на фол. Пенал первый был 100% но второй вообще не было. Это игровой момент. Честно такое было впечатление что Барсу тащили все: болельщики, судьи, ФИФА. А но то понятно, если такой клуб сразу вылетит, то рейтинг упадет, а с ним и продажи. Но барса молодец что зацепилась за этот шанс. Товарищи болелы Барсы которые будут сейчас хейтить меня, когда прочтут это, вы задумайтесь сами: как ваш Суарес и Неймар от каждого толчка красиво падали!! ТАкого я нигде не видел. Блин Барсу реально тащат судьи!!! ПСЖ конечно вообще кадры!!! Я валялся с них. Арсенал с Венгером ни о чем, по сравнению с ними. Тактика от бога: выйти против Барсы и тупо оборонятся. Мои поздравления Барсе и ее фанам. ПСЖ удачи, и так больше не обламывайтесь)))) Посмотрим, что будет дальше!!!
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ivanthebest
1489072790
Матч конечно исторический... Но, справедливости ради, барсуки забили всё что могли и даже больше, ведь по сути у них голевых моментов за весь матч было меньше, чем самих голов как-бы это не было парадоксально. Пендаль второй левейший, да и по-хорошему 5 минут судья тоже нарисовал... 3, ну край 4 минуты. Но, это тем не менее, это всё не отменяет того, что Барса молодцы, боролись до конца, хоть их и терпеть не могу за постоянные бабские симуляции. А ПСЖ сами дебилы расслабились раньше времени, вместо того чтобы вотнкуть 2-ой мяч при отличных моментах и тогда уже точно оформить выход дальше.
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ROOSHAN
1489073119
Арбитр матча просто хуевой!!! Целых 5 минут добавил, хотя бы 3 мин добавил бы было бы другое дело!!!
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Kokmarov
1489081582
Никакая Барса не молодцы, судья молодец.
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Sasha01sheikin85
1489083844
неймар ваще не заслужил пенальти своей Бразильской притворюхой
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84aivengo
1489165178
а что,барса играть перестала после 3-1? а что,без пенальти больше моментов не было у каждой команды? кто мешал псж забить? судья гол отменил какой то ? выиграла та команда.которая хотела.которая горела страстью... и похеру на разговоры по поводу судейства ! этот матч шедевр и история
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