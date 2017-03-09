«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

Сначала вопрос – а вы помните, что произошло за сутки до этого?

Ясное дело, что 10:2 над «Арсеналом» сегодня уже совершенно никого не волнует.

А помните, как вечером казалось, что вот в этой игре интриги все-таки побольше, чем в Барселоне?

Но «Бенфика» не сдалась и рассыпалась в тот момент, когда за ней уже никто не следил. К этому времени «Барселона» была в одном мяче от овертайма.

А потом эти лица пронзила боль. Забил Кавани.

3:1 на «Камп Ноу» было еще на 87-й минуте. Что случилось потом – до сих пор невозможно описать словами.

Вот сейчас спросите себя, вы уже поверили в то, что написано на этой картинке?

Верратти поверить не может. Наверное, до сих пор.

А уж Лео поверил сразу:

В студии с Джеррардом и Фердинандом творилось настоящее безумие:

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А так реагировали игроки «Барселоны» по мини-футболу:

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Кому-то, впрочем, очень захотелось подшутить над «Ливерпулем».

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Что на самом деле творилось в матче – лучше всего расскажет эта картинка. Тотальное разрушение.

Whoscored выбрал главного героя матча. Десять баллов!

А страница Серхи Робертов в Википедии претерпела небольшие изменения.

Над прогнозами Георгия Черданцева уже немодно потешаться, но... В таких матчах вспоминают и о нем.

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На этот гол наложили музыку из «Титаника». Страшно подумать, кого больше он пробьет на слезы – барселонцев или парижан.

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И хорошо, что такие матчи смотрят наши футболисты.

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Жерар Пике сказанул очередной раз крутую фразу, которую все растиражировали: «Сегодня будет ночь любви. Роддомам в ближайшие девять месяцев надо будет нанять много акушерок».

Вот с этим твитом, пожалуй, точно стоит согласиться:

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Фан-тас-ти-ка!