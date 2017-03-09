«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

Сначала вопрос – а вы помните, что произошло за сутки до этого?
Ясное дело, что 10:2 над «Арсеналом» сегодня уже совершенно никого не волнует.
А помните, как вечером казалось, что вот в этой игре интриги все-таки побольше, чем в Барселоне?
Но «Бенфика» не сдалась и рассыпалась в тот момент, когда за ней уже никто не следил. К этому времени «Барселона» была в одном мяче от овертайма.
А потом эти лица пронзила боль. Забил Кавани.
3:1 на «Камп Ноу» было еще на 87-й минуте. Что случилось потом – до сих пор невозможно описать словами.
Вот сейчас спросите себя, вы уже поверили в то, что написано на этой картинке?
Верратти поверить не может. Наверное, до сих пор.
А уж Лео поверил сразу:
В студии с Джеррардом и Фердинандом творилось настоящее безумие:
А так реагировали игроки «Барселоны» по мини-футболу:
Кому-то, впрочем, очень захотелось подшутить над «Ливерпулем».
Что на самом деле творилось в матче – лучше всего расскажет эта картинка. Тотальное разрушение.
Whoscored выбрал главного героя матча. Десять баллов!
А страница Серхи Робертов в Википедии претерпела небольшие изменения.
Над прогнозами Георгия Черданцева уже немодно потешаться, но... В таких матчах вспоминают и о нем.
На этот гол наложили музыку из «Титаника». Страшно подумать, кого больше он пробьет на слезы – барселонцев или парижан.
И хорошо, что такие матчи смотрят наши футболисты.
Жерар Пике сказанул очередной раз крутую фразу, которую все растиражировали: «Сегодня будет ночь любви. Роддомам в ближайшие девять месяцев надо будет нанять много акушерок».
Вот с этим твитом, пожалуй, точно стоит согласиться:
Фан-тас-ти-ка!