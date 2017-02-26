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  • Зарплаты футболистов РФПЛ, открытие «Крестовского». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Зарплаты футболистов РФПЛ, открытие «Крестовского». Главные материалы недели на «Бомбардире»

33 несчастья российского футбола

Компания Netflix выпустила сериал по культовой истории «33 несчастья». Главный спец по кино на «Бомбардире» Тимофей Яценко раскрутил эту тему на российский футбол. Получилось грустно, но интересно.

«Балтика» – бренд российского футбола». Как калининградский клуб спасается от краха

В аутсайдере ФНЛ «Балтике» происходят странные вещи. Сначала там был полный хаос и нищета, а теперь туда приезжают Игорь Черевченко, форвард, который не подошел ЦСКА и, по слухам, даже Ольга Смородская. Николай Живоглядов разобрался с ситуацией вокруг калининградского клуба, где смешались пасьянс «Косынка», хромая собака Зина и ЧМ-2018.

Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола

Sports.ru опубликовал ежегодный отчет по самым большим зарплатам в русском футболе. «Бомбардир» изучил материал и сделал главные выводы.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

Странно, но, кажется, это главная футбольная тема месяца. История Уэйна Шоу начиналась как добрая комедия, а заканчивается уже как драма, где даже непонятно, был ли у главного героя корыстный умысел.

Как ходят на стадион в Бундеслиге. Репортаж «Бомбардира» из Кельна

Валерий Малев съездил в Кельн на матч Бундеслиги и увидел, почему там для фанатов трамваи заменили авто, какие скауты приезжают на матчи середняков и как можно интересно прорекламировать средство от кашля прямо во время объявлений по громкой связи.

«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии

На этой недели отмечали 23 февраля. Сделали подборку историй о том, как футболисты служили в армии (они это делают редко, но все-таки бывает). Например, Роман Широков ухаживал за базой ЦСКА, а Тарас Михалик до трех часов ночи дежурил на кухне.

«На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

Самый резонансный материал недели. Александр Плеханов попал на наконец-то достроенный стадион в Санкт-Петербурге, который пока тестируют разными нефутбольными мероприятиями. Что-то понравилось. Что-то − совсем нет. А в комментариях, разумеется, бурно спорят, может ли такой стадион стоить таких денег.

«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

Самая шокирующая новость недели − увольнение Клаудио Раньери. Точнее даже не это, а то, что в нем обвиняют игроков, которые якобы специально подставили тренера. Очень печальный конец истории про «Лестер», который нас покорил.

«Ростов» – он же из Москвы, да?». Как болельщики «МЮ» реагируют на жеребьевку Лиги Европы

В начале марта «Ростов» сделает очередной подвиг и привезет в город «Манчестер Юнайтед». Погба, Моуринью, Ибрагимович − все, как мы любим. А пока «Бомбардир» собрал свежие реакции фанатов «МЮ» на то, что их клубу досталась таинственная команда из России. Читать надо хотя бы ради смешной шутки про Юпитер.

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