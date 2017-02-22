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  • Кто такой Бафетимби Гомис − главный игрок «Марселя» в этом сезоне

Кто такой Бафетимби Гомис − главный игрок «Марселя» в этом сезоне

Лучший бомбардир Лиги 1 среди действующих игроков

До января никто не забивал в Лиге 1 больше Златана, хоть швед и феерил на французских полях всего четыре сезона. Пока грация и пластика «пантеры» не позволила Гомису перекрыть безумную статистику Ибрагимовича. Историческое событие произошло во время показательной порки «Монпелье» 27 января (5:1). В той игре Бафетимби оформил хет-трик, и второй из этих мячей стал для него 114-м в лиге. На счету Ибры − 113. Сейчас Гомис восстанавливается от повреждения связок колена, оформив уже 118 точных ударов во французском первенстве.

Мог перейти в «Рубин»

«На всех игроках «Лиона» лежит огромная ответственность. Мы понимаем, насколько важна эта игра. Бой будет интересным, я думаю, что «Рубин» не сказал своего последнего слова. Наши соперники сделают все, чтобы победить «Лион» после поражения во Франции и не уронить честь клуба», − откровенничал Гомис в 2011-м году перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов. А 2013-м он получил предложение от казанского клуба, когда сидел в дубле «Лиона». Но тот трансфер быстро сорвался: «Рубин» не захотел отваливать 12 миллионов за тогда уже резервиста, а сам Гомис прохладно отнесся к перспективе переезда в незнакомую Россию.

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Терял сознание во время матча

4 марта 2015 года в игре «Суонси» и «Тоттенхэма» форвард «лебедей» Бафетимби Гомис в начале встречи рухнул на газон, хотя рядом не было никого из футболистов соперника. Медики «Суонси» сразу использовали кислородную маску, и Гомис пришел в себя. «Я хотел бы всех успокоить, со здоровьем у меня все в порядке. Все выглядело намного страшнее, чем на самом деле было. Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня был сильный стресс и усталость из-за здоровья моего отца, вследствие того что я вынужден постоянно летать во Францию», − прокомментировал ситуацию француз.

Гомис тогда упал в обморок не впервые – он уже терял сознание на тренировке сборной Франции в 2009-м, а также во время матча «Лион» − «Монако» в 2010-м. «Бафетимби знает, что с ним могло случиться это. У него такое было еще во времена выступления за «Сент-Этьен» в 17 лет. После этого мы неоднократно проверяли его сердце. Его обмороки связаны с чрезмерным стрессом для организма. Все это излечимо. Мы хотим быть уверены, что игрок находится в полной безопасности. Весь мир беспокоится о его здоровье, а он – нет», − сокрушался врач «Лиона». Исходя из этого можно предположить, что, пока Бафетимби не закончит с футболом, вероятность внезапного обморока с его участием всегда будет иметь место.

Уходил из «Лиона» со скандалом

«Это, к сожалению, классический случай для футбола. Мы встречались с ним перед каникулами и после них. Раз шесть виделись. Если мы его не продадим, то продления контракта тоже не будет. Для «Лиона» это станет потерей. В любом случае вопроса о его возвращении в команду не стоит. Если «Лиону» придется потерять деньги, что же, пусть так и будет. Но мы будем придерживаться своей позиции», − Жан-Мишель Олас наотрез отказывался возвращать Гомиса в основной состав в 2013-м году. Любимец болельщиков «львов» и один из сильнейших нападающих Лиги 1 неожиданно оказался в дубле «Лиона» после того, как якобы создавал в команде недоброжелательную атмосферу и прессовал Лисандро Лопеса – еще одну звезду команды.

Тем не менее, Гомиса тогда в «Лионе» все устраивало, и он не принимал предложения от других клубов, даже тренируясь с детьми. Помимо «Рубина», в том 2013-м его звали «Бешикташ» и «Ньюкасл», но Гомис всем резко отказывал. В итоге он все-таки вернулся в основу, отыграл еще один сезон и добровольно переехал в «Суонси».

«У меня сохранились хорошие отношения с «Лионом» и президентом Оласом, мы иногда обмениваемся новостями. Он защищал свой клуб и, возможно, на его месте я бы поступил так же, только преподнес бы это по-другому. Не могу назвать тот период сложным. Когда смотришь вечерние новости, то понимаешь, что в жизни бывают вещи куда более страшные», − комментировал Гомис ту ситуацию спустя 2,5 года.

Автор быстрейшего хет-трика в истории Лиги чемпионов

В сезоне 2011/12 в игре против загребского «Динамо» Гомис стрельнул хет-триком всего за 8 минут. К слову, Роналду забивал три мяча за 26 минут (сезон-2015/16, матч с «Шахтером»), а Месси – за 21 (игра против «Арсенала», сезон 2009/10). Даже рекордмайстер Ибрагимович, который забивал четыре мяча в игре с «Андерлехтом» в сезоне-2013/14, первые три из них положил за 19 минут. Но Бафетимби Гомис обошел Златана и тут.

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Франция. Лига 1 Франция Марсель Гомис Бафетимби
Комментарии (2)
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алекс88
1487754066
Статья вообще не о чем
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Make25
1487763072
Согласен с Алексом.
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