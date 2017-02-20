«В детстве мы много играли на улице и бегали в обычных сандалиях». Вратарь «Бенфики», которого хотят топ-клубы

От сандалий вместо бутс до европейского футбола

«У меня остались прекрасные воспоминания о Базаско, городе, в котором я родился», – рассказывал молодой вратарь в конце прошлого сезона. – «Помню, мы много играли на улице и бегали в обычных сандалиях. Так я начинал играть в футбол».

По-настоящему карьера Эдерсона началась в 2008 году в молодежке бразильского «Сан-Паулу», но уже через год вратарь был найден селекционерами «Бенфики». В португальский клуб он приехал в 15 лет. «Когда я переходил в «Бенфику», самым тяжелым было осознать, как далеко остается моя семья. Я скучал, но быстро привык. Еда, язык, культура – здесь все почти как у нас».

Привыкнуть к португальской жизни было легко, а вот адаптироваться в «Бенфике» сразу не получилось. Чтобы попасть в основу «орлов», Эдерсон прошел длинный четырехлетний путь через региональные турниры, где он играл за скромный «Риберайю», и жесткую борьбу в середнячке португальской примеры «Риу Аве». Именно в «Ави» 19-летний вратарь стал регулярно получать место в основе. И именно тогда журналисты, пока только португальские, начали писать о его удивительном умении отражать дальние, сильные и крученые удары, грациозно вытягиваясь в прыжке.

Заметив, как вырос и окреп бывший воспитанник, «Бенфика» оперативно вернула его в команду. Но посадила на лавку.

Вместо кумира

Через год после переезда в Европу Эдерсон увидел, как другой бразильский вратарь, Жулио Сезар, выиграл Лигу чемпионов. «Он настоящий кумир для меня», – рассказывает Эдерсон и вспоминает, что тогда в 2010-м году поставил перед собой цель – повторить успех Сезара.

Они встретились в 2015 году в «Бенфике». В комфортной Португалии Сезар доигрывал карьеру и легко зарезервировал место в основе. Только спустя почти год у Эдерсона появился шанс сместить своего кумира, и он это сделал.

Сезар получил травму в самый неудачный момент – перед дерби со «Спортингом» и матчами 1/8 финала Лиги чемпионов. Эдерсон сначала отстоял на ноль в чемпионате, а затем помог выключить из еврокубков питерский «Зенит» и выйти в четвертьфинал, что «Бенфика» делала только дважды за десять лет. А еще вместе с ним «орлы» выиграли чемпионат, хотя казалось, что «Спортинг» все-таки дожмет и победит впервые за 15 лет.

«Я много работаю»

Бразильский вратарь очень сильно проводит этот сезон – 16 сухих матчей из 26. Он уже привлекает интерес многих суперклубов Европы. Главные претенденты на Эдерсона – «Манчестер Сити» и «Барселона», у которых с вратарями не все в порядке. Близкая к руководству «Бенфики» газета A Bola писала, что Хосеп Гвардиола следит за Эдерсоном лично. «Горожане» предлагали сделку уже в зимнее трансферное окно, но получили отказ. С отступными в 45 миллионов евро можно отказывать даже шейхам. К тому же агент вратаря Жорже Мендеш – один из самых влиятельных людей в мировом футболе. Так что крутой трансфер бразильцу уже обеспечен. Если не в этом сезоне, то в следующем.

Эдерсон очень популярен среди фанатов, и все потому, что он полностью отдает себя футболу. Его соцсети наполнены постами об игре, он общается с подписчиками в фейсбуке, а в интервью часто говорит об уважении и любви к болельщикам.

В Лиге чемпионов Эдерсон пропускает больше, чем в чемпионате, но спасает в нужный момент. Оба матча с киевским «Динамо» бразилец отстоял на ноль, отбив пенальти. Это позволило команде выйти в плей-офф. Где Эдерсон выручил снова.

Игру с «Боруссией» сложно назвать яркой. Португальцы там в основном оборонялись, но все же не пропустили. Эдерсон спасал не один раз. И вновь отбил пенальти. Перед матчем вратарь говорил почти пророчествами: «Я много работаю, особенно над стандартами: отрабатываю штрафные, изучаю главных пенальтистов соперника». Его труд приносит успех.