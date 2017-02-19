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  • Приключения Эменике, Ди Мария, учитель-суперфорвард. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Приключения Эменике, Ди Мария, учитель-суперфорвард. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Состав «Вест Хэма», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

Лучшие игроки лондонского клуба, которые стали звездами в другом месте. От Лэмпарда до братьев Фердинандов.

«У меня нет иллюзий и мне нечего терять». Английский учитель, который забивает больше Месси и настроен на Премьер-лигу

Неожиданная история из глубины английского футбола о том, как стать суперфорвардом провинции и запустить карьеру в 25 лет.

«Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

Аргентинец руководил сенсационным уничтожением «Барселоны», а мы в тот же вечер написали о нем текст.

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

Две точки зрения на один из самых популярных вопросов последних лет. И обе с аргументами. В комментариях тоже спорят.

«Не хочу играть для тех, кто называет меня нигером». Как бывший форвард «Спартака» страдает в «Фенербахче»

Эммануэль Эменике уехал из России почти четыре года назад (кстати, едва не вернулся сюда этой зимой) и, кажется, сделал гигантскую ошибку. В Турции нигериец воюет с фанатами, выпадает из состава и рискует жизнью прямо в клубном автобусе. Динамичный рассказ о форварде, который до сих пор тепло вспоминает «Спартак».

Коала, петух и гигантская белка. Какие животные выбегают на поле во время матчей

Надо смотреть и немного читать. Эпизоды со всего мира, которые доказывают примерно одно: футбол ближе к природе, чем мы думаем.

«Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

Новичок «Краснодара» появился непонятно откуда и сразу же организовал первую весеннюю победу клуба. Быстро и коротко рассказали, что вообще надо знать про этого парня.

Взятки, подделка документов и еще три истории о том, как владелец «Лидса» нарушает закон

Про Массимо Челлино можно писать хоть каждый месяц, и все равно будет интересно. Денис Беневольский – с новой пачкой историй про президента-авантюриста.

За что мы любим шоу «Культ тура»

Программа «Культ тура» не продлила договор со спонсором и больше не выйдет в производство. По ссылке внутри – семь респектов для ее создателей и заодно объяснений, почему это грустная новость.

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