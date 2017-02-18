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  • Из грязи в Лигу чемпионов. Как «Айнтрахт» становится топ-клубом

Из грязи в Лигу чемпионов. Как «Айнтрахт» становится топ-клубом

«Нюрнберг» – «Айнтрахт» (26 мая 2016 года)

«Айнтрахт» давно не тот кусачий клуб из 90-х, который успешно и регулярно выступал в еврокубках. Франкфуртская команда несколько сезонов болталась в середине турнирной таблицы, то неожиданно залезая на шестое место (2012/13), то ожидаемо падая на тринадцатое (2013/2014).

Но затем «орлов» переклинило. Армин Фе, который отработал в клубе почти пять лет, окончательно потерял связь как с игроками, так и с руководством команды. Капитан «Айнтрахта» Марко Русс заболел раком, а перенявший у него повязку Александр Майер уже не радовал болельщиков, как раньше.

Когда клуб опустился на предпоследнюю строчку, директоры пригласили братьев Ковачей, еще недавно успешно игравших в Бундеслиге. К середине мая «Айнтрахт» по-прежнему находился в зоне вылета, но все же выкарабкался и попал в стыковые матчи. С «Нюрнбергом».

В домашней игре Марко Русс забивает гол в свои ворота, и команда едва успевает сравнять счет. В ответной игре он не участвовал из-за дисквалификации. Его одноклубники выходят в футболках с фамилией капитана. И выигрывают.

Айнтрахт остается в Бундеслиге.

«Айнтрахт» – «Бавария» (15 октября 2016 года)

Естественно, от Франкфурта никто не ждал триумфального возращения. Собственно, до середин октября его и не было: «Айнтрахт» оставался скучной и грубой командой, наблюдать за которой интересно только фанатам.

15 октября «Айнтрахт» принимает у себя «Баварию» и уже через десять минут ломается от сумасшедшей атаки мюнхенцев. До конца тайма «Бавария» катала мяч по полю, даже не желая тратить лишние силы на скучных «орлов». За что поплатилась, пропустив под конец от Саболча Хусти.

На 62-й минуте команда Анчелотти забивает опять после удара недавнего открытия Евро Джошуа Киммиха. Расстроившийся Хусти тут же фолит на Киммихе и получает вторую желтую. Вроде бы, все понятно, матч можно заканчивать.

Анчелотти потом много критиковали за то, что он увел игроков в оборону, закрылся и не смог оценить способности соперника. Как бы там ни было, «Айнтрахт», оставшись вдесятером, заиграл агрессивно и парадоксальнейшим образом загнал «Баварию» к воротам. За десять минут до конца матча «орлы» сравнивают счет и сохраняют ничью.
Тогда этот неожиданный результат списали на ужасное состояние «Баварии». Команда за тур до того не смогла выиграть у «Кельна», а потом вообще уступила первое место «Лейпцигу», Поэтому про «Айнтрахт» все забыли.

Но «орлы» скоро о себе напомнили.

«Айнтрахт» – «Боруссия Дортмунд» (26 ноября 2016 года)

В этом сезоне «Боруссия» точно не вторая по силе команда Германии. Дортмунд, кажется, до сих пор не оправился от ухода Клоппа, а Томас Тухель, при всех его тренерских талантах, повторить успех своего бывшего начальника пока не может.

Героем опять стал Саболч Хусти, который хорошо знаком нам по «Зениту». После России Хусти поиграл в «Ганновере» и китайском «Чанчунь Ятай». Удивительно, что при такой результативной игре полузащитника, этой зимой «Айнтрахт» так легко вернул его китайцам за ценник в один миллион евро.

В игре с «Боруссией» Хусти сначала забил красивейшим обводящим ударом в противоход вратарю, а уже в последнюю десятиминутку матча ассистировал Харису Сеферовичу, установившему окончательный, победный для «Айнтрахта» счет.

За неделю до того «Боруссия» обыграла «Баварию» и теперь должна была уничтожать всех подряд. Но «орлы» не просто затормозили соперника − они абсолютно сломали его футбол.

На Ковача и его команду рушится лавина критики, которая похожа на реакцию на стиль «Атлетико» Симеоне. «Айнтрахт» действительно очень много фолит и чаще всех в Германии получает желтые карточки. При этом постоянно обороняется и ищет дырки в схеме соперника, когда тот идет в атаку.

Айнтрахт» последовательно в личных встречах раскрошил главных претендентов на чемпионство и отнял очки у еще одного безумного немецкого клуба-сенсации – «Хоффенхайма».

Понятно, что у Ковача нет достаточных ресурсов, чтобы выстраивать умную игру с геометрией атак и прорывными полуфлангами. Поэтому он делает ставку на физику и, к ужасу всех любителей красоты и эстетики, эта схема работает.

Но не всегда.

«Лейпциг» – «Айнтрахт» (21 января 2017 года)

В какой-то момент сказка Франкфурта должна была закончиться. Очень символично, что она закончилась на команде, которая прямо сейчас совершает революцию в немецком футболе, полностью сминая систему профессиональных отношений. «Лейпциг», который все ненавидят, все же играет намного более эстетично, чем «Айнтрахт», и именно на нем философия Ковача посыпалась.

Команда осталась в меньшинстве уже на 3-й минуте матча и пропустила трижды. Причем последний гол забила сама себе. Трагизм увеличился потому, что Айнтрахт вылетел из пятерки лидеров.

Но это совсем не значит, что Ковач снова будет бороться за выживание. «Айнтрахт» вернулся в пятерку и сейчас находится в зоне Лиги Чемпионов. Разгром от «Лейпцига» скорее взбодрил «орлов», чем демотивировал. И они продолжают борьбу за медали.

А, может, и за что-то большее.

Германия Айнтрахт Хусти Саболч
Комментарии (5)
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К.Серж.А
1487404025
"И они продолжают борьбу за медали. А, может, и за что-то большее." За что интересно большее - Лейпциг и Баварию не догнать ... А упасть ой как легко , при данной плотности таблицы , пару осечек , и они не только из зоны ЛЧ , но и вообще из еврокубковой зоны выпадут (7-ой Кельн в 3 очках позади) . Конечно прогресс Айнтрахта впечатляет , и даже радует , но по-моему его преждевременно возносят до небес , те же - Герта с Дардаем и Хоффенхайм с Нагельсманном выглядят куда предпочительнее. У Айнтрахта есть одно большое - НО... 6 арендованных игроков , которые в конце сезона уйдут , или которых надо будет выкупать ... А уж такого защитника как Хесус Вальехо они в следующем году не найдут ...
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McDuff
1487405962
я уже давно приметил этот клуб, когда Алекс Майер стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии
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Karpathian
1487407401
про Франкфурт и про Айнтрахт есть песня Aslan - Con Air, любителям гангста-рэпчины на немецком вкатит. Мне самому аж понравилось, хоть я и слушаю тяжеляк всякий в основном :)
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Des79
1489375599
Серьезная борьба наметилась на попадание в еврокубки!!!
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