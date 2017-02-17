Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

За Венгера

Некем заменить

Одна из наиболее популярных отговорок поклонников Венгера. По их словам, Конте, Анчелотти, Аллегри, Гвардиола, Клопп уже работают в других клубах, а Симеоне после «Атлетико» отправится не в Англию, а в Италию. В чем смысл менять опытного Венгера на условного Эдди Хау, если последний никогда не работал в топ-командах? То же касается и возможного назначения в «Арсенал» кого-нибудь из легенд клуба – Бергкампа, Анри, Виейра и прочих: у них нет достаточного опыта, чтобы хотя бы повторить результаты Венгера. Ральф Хазенхюттль – кот в мешке, Роберто Манчини – тоже. Куман занят в «Эвертоне», Лев давным-давно не работал с клубами, так что остается один Аллегри, но его еще попробуй перемани из «Ювентуса». Таким образом, Венгер – самый подходящий человек на должность главного тренера «Арсенала» прямо сейчас.

Букмекерские котировки на нового тренера «Арсенала» на момент 11.02.17.

Будет хуже

Еще одна мантра тех, кто болеет не за «Арсенал», а персонально за Венгера. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона: «дьяволы» растеряли весь свой чемпионский лоск, еле-еле борются за четверку и поменяли уже трех тренеров. Уйдет Венгер – будет еще хуже, и фанаты станут мечтать о четвертом месте, к которому так привыкли за эти годы. Когда тебя изо дня в день кормят вкусным ужином, тебе начинает казаться, что вкусный ужин – это абсолютно нормально, что у повара, возможно, даже нет никакого особенного таланта. Но после того, как Арсен покинет команду, сытая трапеза может смениться пережаренной картошкой с сырой репой. Тогда все, кто призывал Венгера уйти, закричат: верните нам наше четвертое место!

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Сезонный цикл «Арсенала»: пара летних покупок, крутая игра осенью, несколько травм зимой, вылет из Лиги чемпионов, борьба за четвертое место. В итоге – финиш выше «Тоттенхэма» и попадание в ЛЧ. Защитники Венгера: уйдет Арсен – и не будет даже этого цикла.

Нужно проявить уважение

Венгер работает в клубе уже 20 лет. При нем «Арсенал» трижды выигрывал Премьер-лигу, был непобедимым больше сезона и переехал на новый замечательный стадион. Не дать этому человеку подписать новый контракт – проявить неуважение к тому, что он сделал для клуба. Все мы знаем, что в свое время Арсену поступали роскошные предложения от других клубов, в том числе от «Реала», но он оставался верен «Арсеналу». Венгер воспитал Фабрегаса, ван Перси, Сонга, Клиши, вывел на новый уровень Насри и Адебайора – и все они убежали либо к конкурентам, либо в «Барселону». Единственный, кто сохранял лояльность по отношению к «Арсеналу» – сам Венгер. Теперь очередь болельщиков проявить лояльность по отношению к главному тренеру.

Против Венгера

Клуб в стагнации

Никто не отрицает, что «Арсенал» при Венгере демонстрирует удивительно стабильные результаты. Но у этой стабильности есть обратная сторона – застой, который мешает «канонирам» шагнуть на уровень выше, чтобы играть на равных с «Баварией», «Реалом», «Барселоной» и прочими. Как бы вы ни любили музыку Эминема, но, если вас посадить в одиночную камеру и заставить слушать The Real Slim Shady двадцать дней подряд, вы возненавидите и эту песню, и того, кто ее включил и не выключал (Кстати, это реальная практика в пытках американских тюрем: так ломали волю заключенных и выясняли необходимую информацию).

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Сейчас фанаты «Арсенала» находятся где-то на десятом дне прослушивания одной и той же композиции: последний раз их команда более-менее реально сражалась за титул в сезоне-2007/08, но и тогда пришла к финишу третьей. С тех пор – сплошные разочарования, борьба за четверку и унижения в Лиге чемпионов. «Арсенал» остро нуждается в новом импульсе, пусть даже ему придется на время откатиться в зону Лиги Европы.

Беспомощность в матчах с большими командами

Поражение «Арсенала» на «Альянц Арене» было настолько предсказуемым и узнаваемым, что даже самые рьяные фанаты Венгера развели руками: да, великому тренеру пора уходить. За счет чего «канониры» собирались увезти из Германии положительный результат, остается абсолютной загадкой. Чем, например, руководствовался Венгер, выпуская на левый фланг явно неготового к матчам такого накала Алекса Ивоби? Молодой нигериец выглядел беспомощной сыроватой массой, из которой еще лепить и лепить большого футболиста – так какой смысл бросать его на растерзание Ламу и Роббену?

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В среду вечером «Арсенал» традиционно был лузером в игре против топ-команды – то же самое было и две недели назад на «Стэмфорд Бридж». В целом, по ходу сезона «канониры» выиграли всего один «большой» матч, когда в конце сентября размазали по газону «Эмирейтс» «Челси». В остальном – либо безвольные поражения, либо счастливые отскоки. Эту статистику пора менять, для чего необходимо как можно скорее расстаться с нынешним главным тренером.

Деньги тратятся впустую

«Арсенал» долгое время был апологетом умеренной трансферной политики. До 2013 года клуб никогда не тратил огромных денег на новичков, но после покупки Озила все изменилось. Для «канониров» стало нормой выкладывать по 40 миллионов евро за одного футболиста. Прошлым летом лишь на трансферы Гранита Джаки и Шкодрана Мустафи «Арсенал» потратил суммарно 86 миллионов – и тем не менее продолжил топтаться на месте. Если раньше Арсен Венгер считался специалистом в области того, как втащить команду в четверку, не потратив при этом ни цента, то теперь – при больших чеках на игроков – от него справедливо требовать лучших результатов.

Перед началом прошлого сезона французский тренер откровенно заявил, что единственная задача его команды в этом году – взять чемпионство. Комплект золотых медалей в итоге уехал в Лестер. В этот раз титул совершенно точно заберет «Челси», а значит, Арсен Венгер банально не справляется с поставленными перед ним (или перед собой) задачами. Выход из создавшегося положения может быть только один – уйти, передав управление командой более молодому и гибкому менеджеру.

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