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  • «Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

«Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

25-летнего полузащитника Виктора Клаэссона могло вообще не быть в «Краснодаре». «Знаю, что мой интересовался ЦСКА. Только до конкретных переговоров дело не дошло. Переход в «Краснодар» – большой шаг вперед», – рассказывал шведский игрок. Клаэссон переехал в «Краснодар» из «Эльфсборга» всего за два миллиона евро. В его уже довольно долгой карьере были всего два клуба. В команде «Вернаму» Клаэссон много забивал. Потом научился еще и играть на партнеров. При этом за последние два сезона в «Эльфсборге» на счету Виктора в общей сложности 19 голов. Показатель достойный.

Клаэссон хорошо владеет правой ногой, может отдать пас в разрез или сам завершить атаку дальним ударом. В матче против «Фенербахче» Виктор забил красивый мяч уже на старте встречи. Только сделал это в непривычном для себя стиле, сложившись в воздухе и подставив голову под навес. Голкипер Волкан Демирель не имел шансов вытащить такой удар.

Шведский новичок «Краснодара» не сильно хотел уезжать из родной страны. Но первая командировка получилась удачной. «Краснодар» уверенно выиграл первую встречу противостояния, а Клаэссона можно назвать его главным героем. Кстати, в «Краснодаре» шведу помогает осваиваться его соотечественник Андреас Гранквист, с которым они пересекались в национальной сборной. Так получилось, что Гранквист даже почувствовал себя в роли журналиста, взяв интервью у Виктора. Выглядело интересно.

В предыдущем сезоне российские команды выглядели «мертвыми» физически после зимних сборов. Тогда ничего не получилось показать в Лиге Европы. Сейчас «Краснодар» доказал, что грамотная подготовка может нивелировать отсутствие игровой практики. «До этого видел Краснодар только по фотографиям. Реальность оказалась лучше, чем я ожидал», – сказал Клаэссон в своем первом интервью в России. Для «Краснодара» европейская реальность теперь тоже получилась крутой.

Лига Европы Лига Европы Краснодар Классон Виктор
Комментарии (8)
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lihindic
1487269848
поздравляю Краснодар
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Dammit
1487270155
По интервью производит хорошее впечатление, хочется пожелать удачи, особенно в ЛЕ)
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karamaltyk
1487301151
Краснодар с победой! Собственно Виктор понравился, я товарищеские Краснодара не смотрел, а тут производит приятное впечатление. Скандинавские игроки становятся как скандинавские сериалы? С каждым годом все больше и лучше))
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bumer_moscow
1487304809
С первой победой.Так держать.
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Dgad
1487310836
Через пару лет уйдет в европу за хорошие деньги,)
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ИванЯ
1487503446
Молодец! Удачи ему!
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EURO555
1487590500
Я верю в ФК Краснодар
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