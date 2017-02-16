«Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

25-летнего полузащитника Виктора Клаэссона могло вообще не быть в «Краснодаре». «Знаю, что мой интересовался ЦСКА. Только до конкретных переговоров дело не дошло. Переход в «Краснодар» – большой шаг вперед», – рассказывал шведский игрок. Клаэссон переехал в «Краснодар» из «Эльфсборга» всего за два миллиона евро. В его уже довольно долгой карьере были всего два клуба. В команде «Вернаму» Клаэссон много забивал. Потом научился еще и играть на партнеров. При этом за последние два сезона в «Эльфсборге» на счету Виктора в общей сложности 19 голов. Показатель достойный.

Клаэссон хорошо владеет правой ногой, может отдать пас в разрез или сам завершить атаку дальним ударом. В матче против «Фенербахче» Виктор забил красивый мяч уже на старте встречи. Только сделал это в непривычном для себя стиле, сложившись в воздухе и подставив голову под навес. Голкипер Волкан Демирель не имел шансов вытащить такой удар.

Шведский новичок «Краснодара» не сильно хотел уезжать из родной страны. Но первая командировка получилась удачной. «Краснодар» уверенно выиграл первую встречу противостояния, а Клаэссона можно назвать его главным героем. Кстати, в «Краснодаре» шведу помогает осваиваться его соотечественник Андреас Гранквист, с которым они пересекались в национальной сборной. Так получилось, что Гранквист даже почувствовал себя в роли журналиста, взяв интервью у Виктора. Выглядело интересно.

В предыдущем сезоне российские команды выглядели «мертвыми» физически после зимних сборов. Тогда ничего не получилось показать в Лиге Европы. Сейчас «Краснодар» доказал, что грамотная подготовка может нивелировать отсутствие игровой практики. «До этого видел Краснодар только по фотографиям. Реальность оказалась лучше, чем я ожидал», – сказал Клаэссон в своем первом интервью в России. Для «Краснодара» европейская реальность теперь тоже получилась крутой.