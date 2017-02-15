Поставить Лукаса. Кто вытащил главного воспитанника «Реала» в основу

Зинедин Зидан

Васкес попал в систему мадридского «Реала» в 16 лет. До того он числился в молодежках провинциальных клубов, несколько раз пытался пройти отбор в большие команды, но лишь в 2007 году стал частью «сливочных».

Именно в «Кастилье», резервной команде «Реала», Васкес впервые попал под руководство Зидана. И именно по инициативе француза полузащитника затем вернули в основную команду из аренды в «Эспаньоле», куда его списали по той же схеме, что и десятки талантливых юниоров «Мадрида» до него.

Васкес – продукт ранней тренерской работы Зидана и его главная надежда. Обладая большим кредитом доверия, он до недавнего времени совсем не блистал, мало забивал и немногим чаще отдавал голевые. Хотя в прошлом сезоне появился на поле почти 50 раз.

Впрочем, если Лукас забивал, то делал это красиво.

Серхио Рамос

Вместе с Альваро Моратой Васкес сейчас − главный воспитанник мадридской академии. И во многом поэтому он пользуется большой поддержкой Рамоса. В этом есть важный и нескрываемый смысл – капитан готовит капитана.

Рамос и Васкес теперь вместе записывают обращения к болельщикам, потому что именно они – лидеры фанатского признания. В конце января перед матчем «сливочных» с «Сосьедадом» официальный канал мадридского клуба выложил видео, в котором Серхио Рамос и Лукас Васкес просят болельщиков поддержать команду на стадионе.

«Первую часть чемпионата мы провели на высоком уровне, но ничего пока не решено. Надо помнить, что для победы придется еще много работать», − говорит Васкес.

Подобно Рамосу Лукас Васкес забивает в нужное время и в нужных матчах. В этом сезоне он участвовал в тяжелейшем декабрьском матче против «Депортиво», когда «Реал» смог сравнять счет за шесть минут до конца и потом выйти вперед. Именно Васкес отдал голевую передачу на 84-й минуте. Он же забил на последней минуте матча с «Сельтой», не дав команде из Виго забрать 3 очка. В последней игре «Реала» против «Осасуны», которая тоже оказалась непростой, Луис снова отличился. И снова на последней минуте.

Васкес кажется очень молодым футболистом, но, на самом деле, ему уже 25 лет, и он значительно влияет на одноклубников. В прошлом году газета Marca, близкая к руководству клуба, писала, что именно Васкес отговорил Зидана от продажи Хамеса и Пепе. Полузащитник публично защищал своих напарников от нападков критиков.

Важна и позиция Васкеса на поле. Он может заменить как Беэла, так и Крооса. В прессе до сих пор не определились кто он – вингер или опорник.

И это хорошо. Вспомните, как менял свое амплуа Рамос, играя сначала на фланге и лишь с возрастом перейдя в центр обороны. Когда ты можешь быть везде и своевременно закрывать любые дыры − ты становишься незаменимым.

Васкес пока заменим, но это не мешает ему яростно защищать свою команду. Даже в не самых принципиальных матчах. Например, как в этой игре с «Сиднеем»:

Хулен Лопетеги

Васкес поздно раскрылся и до недавнего времени мало кто считал, что он станет регулярным игроком основы мадридского «Реала». Вот и в сборной признания испанец долго не получал. Он дебютировал за «Красную фурию» лишь летом прошлого года. И сразу после неудачного товарищеского матча со сборной Грузии поехал на Евро.

Тренер испанцев Хулен Лопетеги работал с Васкесом еще в академии «Реала» в 2008-2009 годах. Но это был недолгий и незначительный опыт. Тем не менее, на Евро Лопетеги своего игрока взял. Хотя выпустить на поле решился только в 1/8 финала, когда Испания играла с Италией. Васкес вышел лишь на 70-й минуте.

«С каждым днем все важнее»

В этом месяце Васкес заметно прибавил и, пользуясь доверием капитана и тренера, появляется в старте почти в половине игр команды. Все чаще полузащитника стали замечать эксперты и журналисты.

Последние похвалы Васкес получил от самого Мануэля Санчиса, легенды «Реала» 90-х годов, всю свою карьеру посвятившему мадридскому клубу. Санчис сказал, что Васкес становится лучше и что «с каждым матчем его влияние на игру мадридцев все важнее».

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