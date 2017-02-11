Волшебная лампа Элдина. Как бывший голкипер «Локомотива» стал героем АПЛ

Нынешний сезон в АПЛ оказался богат на неожиданные вратарские решения менеджеров. Первым удивил Марк Хьюз, когда в условиях кадрового кризиса (травма Джека Батлэнда, плохая форма Шея Гивена) обратился за помощью к резервному голкиперу клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти» Ли Гранту – вратарю опытному, но только на уровне первого дивизиона.

Когда Грант занял место в рамке ворот «Сток Сити», Хьюз был первым кандидатом на отставку в АПЛ, так как команда взяла одно очко в первых пяти матчах сезона, пропустив в них 14 мячей. Грант дебютировал в матче Кубка Лиги с «Халл Сити», освоился и в следующих пяти играх «гончары» набрали уже 11 очков, пропустив всего три мяча – 34-летний голкипер спас Хьюза и стал основным голкипером клуба АПЛ, получив недавно полноценный контракт. Джек Батлэнд восстановился после травмы, но Грант не дает ему шансов вернуться в основу.

«Халл» на старте сезона был в похожей ситуации – травма основного голкипера Алана Макгрегора вынудила Майка Фелана сделать ставку на многолетнего резервного вратаря клуба Элдина Якуповича и искать усиление на трансферном рынке. Изучая сейчас статистику швейцарца, сложно понять, зачем Фелан вообще искал кого-то, так как лучшие свои результаты (победы над «Лестером» и «Суонси», ничья с «Бернли» на выезде) его команда показывала с Якуповичем в рамке ворот, но опытный специалист сделал свою ставку на новоприбывшего шотландца Дэвида Маршалла и пролетел.

Португалец Марку Силва, как только пришел на «Кей-Си Стэдиум», первым делом совершил рокировку вратарей, и Якупович снова получил шанс проявить себя, воспользовавшись им на все сто. Его этнический соотечественник Златан может сколько угодно говорить, что в матче с «Манчестер Юнайтед» игроки «красных дьяволов» слабо сыграли в завершающей стадии атаки, но на самом деле вклад Якуповича в эти героические для «тигров» 0:0 на «Олд Траффорд» был весомым.

Победа в матче с «Ливерпулем», когда у ворот Якуповича «красные» подали 15 угловых, а получили победный гол в свои ворота после единственного корнера в исполнении «Халла», стала возможной благодаря уверенной игре Элдина. Изучая его статистику в этом сезоне, понимаешь, что провальным был всего один матч – в чемпионате против «Арсенала» в сентябре, но и там Якупович отразил пенальти, в чем он является бесспорным специалистом. В ноябре он вывел «Халл» в четвертьфинал Кубка Лиги, выиграв серию пенальти у «Ньюкасла» (пропустил всего один удар из четырех) и пропал из основы вплоть до появления Марку Силвы.

Элдин Якупович в «Халл Сити» с 2012 года, и в нынешнем составе «тигров» именно он – главный ветеран команды. При этом швейцарец боснийского происхождения никогда не был в «Халле» основным, пребывая в статусе голкипера для «особых случаев». Стиль игры Якуповича таков, что для него очень важен кураж и постоянная нагрузка, когда у него нет ни свободной минуты для потери концентрации.

Якупович стал первым подписанием Стива Брюса в «Халл Сити», но на самом деле инициатором его прихода был предыдущий наставник команды Ник Бармби, впечатленный просмотром Якуповича в летнее межсезонье. К тому времени Элдин уже успел обломаться с двумя попытками заиграть где-то за пределами Швейцарии – в России и Греции.

В российскую Премьер-лигу Якупович пришел после впечатляющего сезона в «Туне», где Элдин стал злым демоном киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов-2005/06. Тогда скромный клуб не только прошел «Динамо», но и оказался в групповом раунде Лиги чемпионов, где занял третье место в группе с «Арсеналом», «Аяксом» и «Спартой». В «Локомотиве» в Якуповиче видели конкурента Ивану Пелиццоли, но карьера в РФПЛ у швейцарца не сложилась – у «железнодорожников» продолжался традиционный «постсеминский» бардак, и в такой турбулентной обстановке Якупович не отличался стабильностью.

Потеряв место в основе, он сразу же попросился в аренду и ушел в родной «Грасхоппер», где провел два неплохих сезона и даже забил гол в матче с «Янг Бойз», сделав счет 3:3 в компенсированное время. Когда Пелиццоли ушел в «Альбинолеффе», Якуповича вернули в «Локо», но места в основе не обещали, и он снова попросился в аренду – на сей раз в «Тоттенхэм», где было вакантным место резервного голкипера. Договориться клубы между собой не смогли, и Якупович дождался лета, расторг контракт с «Локо» и отправился в Грецию, где у него случился еще один полноценный сезон с «Олимпикосом Волоу» и неудачная попытка заиграть в более сильном «Арисе».

Как видим, карьера у Якуповича складывалась рваная, а свою лучшую игру он демонстрировал в ставшей родной после отъезда туда из-за войны на Балканах Швейцарии и скромных командах, которым Элдин идеально подходил по своему стилю игры. Якупович – из тех вратарей, что при благоприятном стечении обстоятельств могут обеспечить результат в одиночку, поймав кураж, и именно это его качество очень быстро раскусил Стив Брюс, используя по своему усмотрению.

Якупович в «Халле» стал голкипером для особых случаев – поединков, где у «тигров» могли возникнуть шансы только с таким куражным голкипером, как Элдин. Брюс выдерживал Якуповича на скамейке и бросал его в бой в самые сложные моменты. Так в первом сезоне в Чемпионшипе он возник в основе на матч против «Дерби», обеспечил команде победу и выход на второе место, но снова ушел в тень, чтобы эпизодически появляться в выездных сложных поединках. Брюс верил, что Якупович не способен быть стабильным на длительном отрезке, но вот такие его редкие, но меткие появления в роли джокера делали Элдина важнейшим игроком даже на скамейке.

Когда «Халл» вышел в АПЛ, Якупович стал собирать коллекцию куражных матчей с массой сейвов – против «Ливерпуля» в чемпионате, против «Арсенала» в Кубке Англии. Он порывался уйти в аренду, поиграл немного в «Лейтон Ориент», но затем успокоился и принял смиренно свою роль «голкипера-джокера», дождавшись таки своего момента славы в прошлом сезоне. Алан Макгрегор травмировался перед матчами плей-офф Чемпионшипа, и Якупович провел все три важнейших поединка сезона для «Халла», отстояв на ноль в первой игре полуфинала с «Дерби» и в решающем матче на «Уэмбли» с «Шеффилд Уэнсдей».

Не исключено, что Брюс планировал все же дать шанс Якуповичу в новом сезоне в АПЛ (а может, все же хотел усилить команду новым вратарем). Но в итоге, поссорившись с сыном Ассема Аллама, владельца клуба, он ушел, а дальше было то, за чем мы сейчас наблюдаем. Марку Силва – парень рисковый, он прекрасно осознавал, что встряхнуть «тигров» и вывести их из состояния обреченного аутсайдера можно только крутыми мерами и смелыми решениями. Якупович в рамке ворот стал его первым попаданием в яблочко, обеспечив надежность тылов и надежду на то, что за спиной защитников есть вратарь, способный выручать.

Стив Брюс был прав – Элдин Якупович действительно вратарь для особых случаев. Но у «Халла» сейчас каждый матч как последний, и в таких условиях постоянной игры на адреналине и натянутом нерве Якупович способен быть стабильным и сконцентрированным. Впереди у «тигров» 14 матчей, где каждый поединок – это битва за выживание. Якупович в такой ситуации уже не просто джокер, а последний и решающий шанс команды остаться в АПЛ. Его момент славы наступил, и Элдин с удовольствием принимает этот вызов – быть Суперменом для своей команды.

«Он – дотошный». Кто спасает для «Халла» безнадежный сезон