«Моим героем был Кордоба». Феерический гол защитника «Интера» Мурильо (ВИДЕО)

В нынешнем сезоне «Интер» снова создает проблемы самому себе. Сначала в команде не угадали с главным тренером, потом Мауро Икарди снова начал много говорить. Пока конкуренты из «Милана» ввели в состав молодежь и даже выиграли Суперкубок Италии, «Интер» пытается приблизиться к зоне еврокубков. Однако кубковый матч против «Болоньи» показал, что отдельные личности в миланской команде все-таки умеют удивлять.

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«Кубок Италии – турнир, который может порадовать нас в этом сезоне. С такими мастеровитыми игроками «Интер» может выиграть любой матч», – говорил перед игрой с «Болоньей» тренер команды Стефано Пиоли. «Интер» вышел на матч смешанным составом. У довольно блеклой первой половины игры получилось яркая концовка. За «Интер» забили Мурильо и Паласио, а у «Болоньи» отличился Джемаили. Шедевр от колумбийца Мурильо получился запоминающимся!

Не так давно Джейсона Мурильо очень хотел купить «Зенит». Петербуржскому клубу надо было куда-то сбагрить засобиравшегося из России Гарая. Ходили слухи даже о возможном обмене игроками. Интересовались Джейсоном в «Барселоне», хотели забрать его в чемпионский «Лестер». «Интер» стойко держался, а сам Мурильо не бунтовал из-за того, что его не отпускают из команды.

«Болельщики «Интера» попросили меня остаться. Я польщен. В детстве моим кумиром был Иван Кордоба, которого очень любят в Милане. Хочу, чтобы моя карьера сложилась так, как у Ивана», – рассказывает Мурильо. В предыдущем сезоне он умудрился получить три красные карточки, поэтому отыграл не все матчи. Сейчас колумбийский центральный защитник играет не так агрессивно, составляя главную основу оборонительной игры миланского клуба. Матч же с «Болоньей» показал, что от Мурильо есть польза еще и у чужих ворот.

Победу в основное время «Интеру» удержать не удалось. Зато в дополнительное сработал ход Пиоли. Вышедший на замену Кандрева принес «Интеру» проход в четвертьфинал Кубка Италии. Но главным героем матча все равно стал Джейсон Мурильо, феерический гол которого теперь будут сравнивать с мячом Кэрролла.

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