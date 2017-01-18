Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Моим героем был Кордоба». Феерический гол защитника «Интера» Мурильо (ВИДЕО)

«Моим героем был Кордоба». Феерический гол защитника «Интера» Мурильо (ВИДЕО)

В нынешнем сезоне «Интер» снова создает проблемы самому себе. Сначала в команде не угадали с главным тренером, потом Мауро Икарди снова начал много говорить. Пока конкуренты из «Милана» ввели в состав молодежь и даже выиграли Суперкубок Италии, «Интер» пытается приблизиться к зоне еврокубков. Однако кубковый матч против «Болоньи» показал, что отдельные личности в миланской команде все-таки умеют удивлять.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Кубок Италии – турнир, который может порадовать нас в этом сезоне. С такими мастеровитыми игроками «Интер» может выиграть любой матч», – говорил перед игрой с «Болоньей» тренер команды Стефано Пиоли. «Интер» вышел на матч смешанным составом. У довольно блеклой первой половины игры получилось яркая концовка. За «Интер» забили Мурильо и Паласио, а у «Болоньи» отличился Джемаили. Шедевр от колумбийца Мурильо получился запоминающимся!

Не так давно Джейсона Мурильо очень хотел купить «Зенит». Петербуржскому клубу надо было куда-то сбагрить засобиравшегося из России Гарая. Ходили слухи даже о возможном обмене игроками. Интересовались Джейсоном в «Барселоне», хотели забрать его в чемпионский «Лестер». «Интер» стойко держался, а сам Мурильо не бунтовал из-за того, что его не отпускают из команды.

«Болельщики «Интера» попросили меня остаться. Я польщен. В детстве моим кумиром был Иван Кордоба, которого очень любят в Милане. Хочу, чтобы моя карьера сложилась так, как у Ивана», – рассказывает Мурильо. В предыдущем сезоне он умудрился получить три красные карточки, поэтому отыграл не все матчи. Сейчас колумбийский центральный защитник играет не так агрессивно, составляя главную основу оборонительной игры миланского клуба. Матч же с «Болоньей» показал, что от Мурильо есть польза еще и у чужих ворот.

Победу в основное время «Интеру» удержать не удалось. Зато в дополнительное сработал ход Пиоли. Вышедший на замену Кандрева принес «Интеру» проход в четвертьфинал Кубка Италии. Но главным героем матча все равно стал Джейсон Мурильо, феерический гол которого теперь будут сравнивать с мячом Кэрролла.

Пять причин, почему возрождение «Интера» неизбежно

Италия. Кубок Италия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+