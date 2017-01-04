Ярмоленко и еще 5 игроков из чемпионата Украины, которые могут усилить клубы РФПЛ

Зимнее трансферное окно в России в эпоху непростых финансовых времен вынуждает клубы искать бюджетные усиления. При этом для того, чтобы найти игроков приличного уровня, достаточно посмотреть в сторону соседней Украины.

Андрей Ярмоленко («Динамо»)

Кто такой

Со времен чемпионата Европы-2012 является одним из самых талантливых футболистов страны, о чем свидетельствует и то, что недавно он был признан игроком года на Украине. Пару лет назад у Ярмоленко появился новый агент – Мино Райола. Тот быстро взялся за дело, и у полузащитника появились варианты с переходом в «ПСЖ», «Челси», «Сток Сити» и «Эвертон». Ливерпульский клуб даже согласовал все условия сделки и с игроком, и с клубом, но в последний момент сделка сорвалась, а затем Андрей подписал новое долгосрочное соглашение с киевлянами.

Где сейчас

Продолжает выступать за родное «Динамо». В этом сезоне чемпионата Украины Ярмоленко продолжает вести за собой бело-голубых, но борьбу за чемпионство «Шахтеру», несмотря на то, что прошла лишь половина чемпионата, очевидно, динамовцы проиграли. Для самого футболиста сезон складывается также непросто: в 14 матчах он забил 4 гола и отдал всего 1 результативную передачу. Тем не менее, он остается лидером киевлян.

Кому нужен

«Локомотиву». С уходом Самедова «железнодорожникам» будет не хватать мобильности и креативности в центре поля, что может привести к кризису идей. Этот дефицит вполне может восполнить Ярмоленко.

Как относится к России

«На вариант с Россией не соглашусь. Батя меня точно не поймет! Если скажу, что хочу остаться играть до 35 лет в Киеве — меня поддержат».

Эдуардо да Силва (свободный агент)

Кто такой

Десять лет назад был одним из самых крутых хорватских футболистов, имея притом бразильские корни. Отец футболиста был против выступления за европейскую сборную, но у нападающего был свой взгляд на ситуацию. Играл за лондонский «Арсенал», но карьера в Англии не сложилась – футболиста преследовали постоянные травмы, что так и не позволило ему раскрыться в команде Венгера.

Где сейчас

На днях Эдуардо стал свободным агентом. До этого был главным джокером в «Шахтере» у Луческу, но затем покинул команду, после чего, спустя некоторое время, вновь вернулся на Украину. В текущем сезоне забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 играх.

Кому нужен

«Спартаку». Вместо того чтобы покупать дорогостоящего Луиса Адриано, красно-белые могут обратить внимание на вполне сопоставимого по своим снайперским качествам футболиста, который в свои 34 не только готов рвать и метать, но и может достаться москвичам бесплатно.

Как относится к России

«На вопрос, что там происходит между Россией и Украиной, могу сказать, что в Донецке, где я живу, все спокойно. Единственная серьезная проблема произошла в прошлом месяце – та трагедия с убитыми в Киеве. А так все тихо и спокойно».

Артур Рудько («Динамо»)

Кто такой

Голкипер начал заниматься футболом в Отрадном, после чего скауты «Динамо» заметили парня и переманили к себе. Там он долгое время скитался между молодежной и дублирующей командой киевлян. В том году стал одним из 12 человек, которые ушли в аренду. Рудько перебрался в «Говерлу», в составе которой и дебютировал в Премьер-Лиге.

Где сейчас

В этом сезоне Рудько вытеснил из «рамы», казалось бы, вечного Шовковского и завоевал доверие тренерского штаба. Успел осенью дебютировать в Лиге чемпионов. В УПЛ провел 10 матчей, два из которых отстоял на ноль. «Динамо» уже предложило молодому вратарю новый контракт.

Кому нужен

«Анжи». В случае ухода Беленова из махачкалинской команды, Рудько может стать вполне разнозначной заменой. Тем более что «Анжи» может стать мостиком к трансферу в российский топ-клуб.

Как относится к России

«Я родился в Киеве. «Динамо» – это мой родной клуб. Поэтому любовь прививалась чуть ли не с пеленок».

Жуниор Мораес («Динамо»)

Кто такой

Воспитанник футбольной школы «Сантоса». Тренировался вместе с Робиньо, но в основной команде они так и не пересеклись. Колесил по Румынии, Болгарии и остановился на Украине, где сначала стал звездой «Металлурга», а потом перебрался в «Динамо».

Где сейчас

Колотит мячи за «Динамо». С 10 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром первенства. Став звездой чемпионата Украины в 29 лет, Мораес отказывается от натурализации, поскольку не горит желанием выступать за национальную команду. Шевченко уже разговаривал по этому поводу с форвардом лично, но футболист до сих пор мечтает о выступлении за сборную Бразилии.

Кому нужен

ЦСКА. Армейцы испытывают проблемы в нападении, а после ухода Ласины Траоре им необходимо закрывать данную позицию забивным форвардом. Учитывая любовь красно-синих к бразильцам, это может сыграть большую роль при переговорах.

Как относится к России

«На самом деле, мне очень жаль, что так произошло. Никогда не подумал бы, что окажусь в подобной ситуации и буду убегать от войны. Я иностранец, а что говорить о людях, которые вынуждены были покинуть свои дома и все, что зарабатывалось годами?»

Ярослав Ракицкий («Шахтер»)

Кто такой

Если у «Динамо» символом новой эпохи молодых украинских футболистов стал Ярмоленко, то у «Шахтера» – Ракицкий, который верен донецкой команде с детства. По версии различных изданий неоднократно признавался одним из лучших игроков чемпионата Украины. Несколько лет назад появилась информация о том, что Ракицкий не будет больше играть за национальную команду «бандеровцев», но позже сам игрок заявил, что это был вброс.

Где сейчас

Вместе с «горняками» лидирует в Премьер-Лиге. В текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ездил вместе со сборной на чемпионат Европы во Франции.

Кому нужен

«Рубину». Казанцы испытывают проблемы с организацией игры в обороне, у Грасии нет прочности на своей половине поля. Трансфер Ракицкого мог бы решить эту проблему.

Как относится к России

«Донецк — мой самый любимый город! Я каждый день думаю о нем, никогда не променяю ни на какой другой и никогда не предам! Люблю людей, которые живут в Донецке, мне нравится менталитет Донбасса».

Евгений Хачериди («Динамо»)

Кто такой

Многолетний лидер обороны киевского «Динамо». За свое время выступлений за бело-голубых получал много предложений от зарубежных клубов. Весной этого года отклонил предложение «Эвертона», который рассматривал Хачериди в качестве замены Стоунзу.

Где сейчас

Продолжает играть за «Динамо». В текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол. Недавно появилась информация о том, что Луческу хочет видеть в «Зените» футболиста, но киевляне запросили за игрока около 8 миллионов евро, и пока неизвестно, будет ли совершен переход.

Кому нужен

«Зениту». Петербуржцы, по мнению авторитетных изданий, имеют предметный интерес к центральному защитнику и хотят укрепить им свою оборону. Личное знакомство Луческу с футболистом может помочь при оформлении сделки.

Как относится к России

«Понимаю, что многие смотрят на трансфер в политическом ракурсе, но Женя (Селезнев) поехал играть в футбол и зарабатывать деньги для семьи. Это его право, и не мне судить о его выбор. Поехал бы я? Я бы точно не поехал!».