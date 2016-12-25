«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

Что происходит?

«Спартак» лидирует в российской Премьер-лиге. В зимнее трансферное окно москвичи надеются подписать несколько новичков, чтобы усилить проблемные позиции. На место в атаке сразу несколько кандидатов. По Луису Адриано переговоры ведутся уже продолжительное время. Сам форвард сейчас убеждает семью, чтобы родные дали согласие на переезд в Москву. «Милан» убеждать не придется. Там бразилец толком не играет, но получает приличную зарплату.

У Эменике ситуация интереснее. Нападающий принадлежит «Фенербахче», однако с приходом в клуб Дика Адвоката жизнь у нигерийца больше не беззаботная. Голландский тренер установил в клубе жесткую дисциплину. Неделю назад Эменике и улетавшего на Ибицу ван дер Виля отстранили от работы с командой. «В «Фенербахче» для всех действуют общие правила. Они думали, что могут жить по своим. Так не пойдет», – рассказал Адвокат об этой ситуации. Сразу же появились слухи о разных командах, заинтересовавшихся Эменике. Одной из них оказался «Спартак».

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Чем занимался Эменике?

В августе 2013 года «Спартак» продал Эменике в «Фенербахче», получив 13 миллионов евро. За 42 матча в РФПЛ форвард забил 21 гол, набив себе цену перед иностранными покупателями. «Спартак» тоже оказался доволен такой сделкой. Однако в Турции Эменике не раскрылся. Хотя первый сезон вышел для него сверхудачным (12 голов и 9 передач), дальше все было только хуже. Игрок нарушал дисциплину, а забивал все меньше.

Часть потраченных на Эменике денег «Фенербахче» уже окупил. Нападающего отдавали в две аренды. Сначала был «Аль-Айн» из ОАЭ, заплативший за полугодовую аренду 3,5 миллиона евро, но сам же эту аренду прервавший. Потом Эменике просто так скатался в Англию, а «Фенербахче» получил от «Вест Хэма» еще миллион. В соглашение якобы был включен и пункт об обязательном выкупе футболиста после десяти сыгранных матчей, но позже такую деталь опровергли. «Это абсурд. Мы бы никогда на такое не пошли», – рассказывал журналистам Славен Билич. Эменике сыграл даже 13 матчей, а «Вест Хэм» трансфер выкупать отказался. В Премьер-лиге форвард ни разу не отметился в протоколе даже желтой карточкой. Гол «Блэкберну» в Кубке скорее выглядел удачей.

Какой он сейчас?

Портал Transfermarkt оценивает Эменике в 9 миллионов евро. До того, как Дик Адвокат избавил Эменике от нужды тренироваться под его руководством, нигериец отбегал в турецком чемпионате 10 матчей, показав приличные показатели. Форвард трижды забил сам и столько же раз ассистировал партнерам. В линии нападения у «Фенербахче» серьезная конкуренция. Опытный Ван Перси, переживший разрыв века, играет чаще и забивает больше. Круче же всех выглядит Мусса Сов, полюбивший забивать ударами через себя. В команде Эменике считается только третьим форвардом, а за его спиной сидит еще и гигант Фернандао.

В 29 лет Эммануэль не потерял в скорости. Его главным умением по-прежнему остаются дистанционный бег и владение корпусом. В арсенале есть и пас пяткой, но в игре чувствуется однобокость. Левая нога у Эменике намного хуже правой, поэтому его часто легко накрывают. Во многом из-за этой слабости у Эммануэля ничего не получилось в Англии, где все защитники быстро бегают и хорошо играют в тело. «Я в «Фенербахче» будто заключенный какой-то», – рассказывает форвард, привыкший жить так, как ему захочется. Похоже, именно из-за этого ему не удалось стать звездой. За три года он абсолютно не прогрессировал.

В чем плюсы трансфера?

Эменике знаком с Россией и «Спартаком». Ему не нужно тратить время на адаптацию, а защитники за время отсутствия нигерийца лучше в российской Премьер-лиге не стали. Эммануэль приедет и начнет играть – это как раз то, что сейчас нужно «Спартаку». Российские источники намекают, что «Фенербахче» готов отдать Эменике даже в бесплатную аренду. Лишь бы избавиться от игрока, который портит атмосферу в команде.

Что-то испортить в «Спартаке» будет проблематично. За полгода, оставшиеся до конца чемпионата, Эменике сможет забить свои несколько мячей и закрыть проблемную позицию в случае травм. Не надо будет передвигать на острие Промеса или выпускать в основе Давыдова. Если же «Спартак» решит выкупить игрока прямо сейчас, то вряд ли придется платить много. Среди конкурентов, претендующих на форварда, называют «Реал Сосьедад». Только баски сейчас нацелились на попадание в Лигу чемпионов, поэтому на сомнительные торги пойти не рискнут.

В чем минусы?

Пожалеть о переходе в «Спартак» Эменике может только Массимо Каррера. Есть риск, что итальянский тренер в новичке быстро разочаруется. В одном из интервью Джано Ананидзе радовался, как в команде выбирается состав на игру. Каррера смотрит, кто лучше готов, а уже потом объявляет стартовый коллектив. Эменике бывает готов не всегда, поэтому и в «Спартаке» тоже способен доиграться до второго состава.

Контракт форварда с «Фенербахче» истекает в конце сезона. Сам он не высказывался против возвращения в «Спартак». Вот только истинные цели нигерийца пока не раскрываются. Возможно, что он просто хочет потусить в России. Тогда мы снова разочаруемся в селекции «Спартака», а сам нападающий испортит о себе впечатление в единственной оставшейся стране, где о нем еще думают хорошо.

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