Победитель ноябрьского сезона КП: «Пусть все те, кто считал меня ботом, сами попробуют что-то выиграть»

– В чате КП пользователи много рассуждали на тему того, человек вы или бот, потому что вы не писали комментариев. Что бы вы ответили им всем?

– Пусть эти люди сначала сразу поднимутся и попробуют выиграть, наверное, про них будут говорить то же самое. Я не люблю писать комментарии или что-то обсуждать в чатах, поэтому я этого и не делал. А по поводу моих результатов в том сезоне, думаю, что сыграло свою роль везение. На самом деле, в начале сезона, на четвертом-пятом туре Лиги чемпионов, я хотел забросить играть, потому что ничего не получалось. Потом поставил наудачу в матче «Реала» с «Легией» на ничью. Там был большой коэффициент, и я сразу после этого высоко поднялся, появилось много болларов, и я продолжил играть. Кто-то, по-моему, Lev Aleks, долгое время шел на первом месте, но потом он почему-то перестал ставить, и я его обошел.

– Праздновали свою победу?

– Когда я поднялся на третье место, я надеялся за него зацепиться. Первое место стало для меня неожиданностью, но я до последнего дня старался сохранить это положение. Последними матчами были игры в Лиге Европы, их было много, и я старался всеми силами сохранить свой результат.

– Расскажите немного о себе.

– Я из Москвы, мне 24 года, работаю в компании торговым представителем.

– Какая у вас была тактика в КП?

– Я всегда играю на везение. Поначалу я везде ставил только на ничьи, там большие коэффициенты, и если один-два матча угадаешь, то даже проигранные боллары отыгрываются. Потом, когда вышел на первое место и болларов стало меньше, я стал больше думать о том, как куда ставить. И в Лиге чемпионов в некоторых матчах повезло. В последнем туре угадал, что «Манчестер Сити» сыграет вничью. Где-то ставил на победы, тоже везло. На маленькие коэффициенты стараюсь не ставить. Если команда подведет, то будет обидно, много потеряешь. А если выиграешь, то не отобьешь даже поставленные боллары. Можно поставить на три матча с коэффициентом 4, какой-то из них сыграет – и выиграть три тысячи. Это выгоднее, чем ставить много на коэффициент 1,6.

– Вы давно в Конкурсе прогнозов?

– С самого первого сезона. Поначалу шло не очень хорошо, правда, я сразу вышел в первый дивизион. Я старался угадывать, кто победит, а кто проиграет, и это не зашло. Потом в летнем сезоне, который был после Евро, я начал придерживаться тактики ставить на ничьи. И тогда я, кстати, занял четвертое место. Помню, тогда я шел на втором месте, и меня резко обошли два человека. Я тоже подумывал, что, может быть, это какая-то подстава или боты, но, когда сам выиграл, понял, что все возможно.

– Вы что-нибудь выигрывали в подобных конкурсах?

– Нет, никогда. Только футбольный мяч, когда как раз в КП занял четвертое место. Реальных денег я ни на что не ставлю, потому что поначалу везет, а потом все проигрываешь.

– Как вам настольный футбол?

– Очень понравился. Мы собрали его в первый день, поиграли вдвоем, но там нужно больше людей, поэтому на выходных я собираю друзей у себя, чтобы поиграть.

– Помните матч, результат которого вас шокировал?

– Наверное, как раз середина сезона, когда у меня все и началось. Ничья «Реала» с «Легией». Я поставил просто на удачу и никак не ожидал, что это сыграет. Еще «Ростов» с «Баварией» – мюнхенцы потеряли первое место из-за этого проигрыша, но я там на ничью ставил. Прогадал, но не расстроился, я был рад за «Ростов».

– Какой чемпионат самый сложный?

– Мне кажется, Англия и Бразилия. В Англии в Чемпионшипе все слишком непредсказуемо. Команда может долго идти вверху, а потом резко проиграть аутсайдеру. И бразильский чемпионат, мне кажется, не предугадаешь. Вообще во всех чемпионатах тяжело точно что-то предугадать. В РФПЛ я, кстати, болею за «Спартак», и заметил такую тенденцию: когда я ставлю на их победу, они проигрывают, когда на ничью – они выигрывают. Поэтому я решил не подводить свою команду и даже в их матчах ставлю на ничью.

– Вы ставили вообще на все матчи?

– Нет, в конце сезона стало мало болларов, не получалось ставить на все. В начале и середине сезона я ставил на все матчи. В сумме на это уходило немного времени, минут 20-30. С утра посмотрел, поставил, вечером посмотрел, поставил – и все. Мне всегда хватало болларов, поэтому, даже когда-то происходила какая-то задержка по расчетам, меня это не сильно волновало.

– Дайте какой-нибудь совет новым участникам КП.

– Советую не отчаиваться. Можно полсезона находиться внизу турнирной таблицы, а потом вырваться наверх. Надо ставить на большие коэффициенты и верить, что все получится. В середине прошедшего сезона у меня было 60 тысяч болларов, потом прошли выходные, в которые я все проиграл, и осталось только 10 тысяч. И тут повезло с «Реалом». Тогда, можно сказать, я поймал удачу. Под конец я уже, конечно, стал меньше рисковать, чтобы не потерять первое место. Но вообще у каждого своя голова и свой секрет успеха. Надо верить в свою победу, и когда-нибудь это произойдет.

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