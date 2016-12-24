Потерявшийся в пространстве. Почему Томас Мюллер перестал забивать

Те, кто даже изредка играет в футбольные симуляторы, наверное, хоть раз пробовали сыграть за «Баварию». Как-никак – одна из сильнейших команд в мире с шикарным подбором исполнителей. Этих самых звезд в «Баварии» столько, что один выбор состава на игру порой превращается в проблему. Главной головной болью становится вопрос: куда поставить Томаса Мюллера, имеющего отличный рейтинг, но не вписывающегося ни в одну позицию. Центрфорвард? Не хватает мощи и напора, тем более есть Левандовски. Вингер? Определенно не хватает скорости. Центральный полузащитник? Не тот набор скиллов. Плеймейкер? Уже что-то, но все равно немного не то.

Даже глава EA Sports по сбору статистических данных Майкл Мюллер-Меринг (не родственник) сам признает, что им приходится искусственно «докручивать» рейтинг Томаса в FIFA.

«Он всегда знает, где нужно находиться на поле. Его чувство позиции просто зашкаливает, отсюда и результат. Но у него не такой крутой дриблинг, да и удар оставляет желать лучшего. Поэтому если мы будем отталкиваться от сухих цифр, рейтинг Томаса Мюллера должен быть гораздо ниже», – говорит он.

В итоге в симуляторах Мюллер не сильно ценится. Банально непонятно, как его использовать, ведь на каждой позиции ему чего-то не хватает. И в этом кроется секрет и главный парадокс футболиста Томаса Мюллера. Он – не такой как все. Наделенный невероятным талантом исполнитель, умеющий чудодейственным образом превращать свои недостатки в достоинства. Футболист без определенной привязки к позиции, универсал и одновременно игрок, ограниченный в функционале. В то же время Мюллер умеет как убийственно пробить по воротам, так и обыграть один в один или исполнить стандарт. Однако главный козырь Томаса – выбор позиции, и здесь ему нет равных во всем мире.

«Этот мальчик будет играть у меня всегда», – сказал Луи ван Гаал, подтягивая Мюллера в основу «Баварии» из второй команды. Он знал, на что способен талантливый мальчишка, и понимал, что игроков такого формата в мире сейчас единицы. В сезоне 2009/10 ван Гаал внедрил Томаса в стартовый состав, поместив его между Роббеном и Рибери под центральным нападающим, которого поочередно исполняли Ивица Олич, Мирослав Клозе и Марио Гомес. Парадоксально, но именно на этой позиции Мюллер не играл, он был... везде. 13 мячей и 7 голевых передач в первом же полноценном сезоне на взрослом уровне заставили Йоахима Лева обратить внимание на 20-летнего юношу, который летом 2010-го стал вместе с Диего Форланом лучшим бомбардиром чемпионата мира.

В первый сезон многие задавались вопросом – в чем секрет этого нескладного паренька, который постоянно оказывается именно там, где надо? К концу 2010 года, принимая участие в телевизионном шоу, Мюллер сам ответил на этот вопрос.

– Ich bin Raumdeuter, – ответил он на вопрос о своей позиции на поле (дословно: я – искатель пространств). Лучше охарактеризовать действия Мюллера вряд ли возможно. Роль Томаса проста и одновременно невероятно сложна в исполнении для остальных. Он располагается между линиями защиты и полузащиты соперника – в свободных пространствах перед чужими воротами. Чаще всего выглядит это примерно так:

Большинство голов Мюллер забивает, изначально находясь именно на позиции между линиями. Он не совершает большого количества рывков, не борется за мяч. Просто пешком передвигается между зонами. Защитники концентрируются на более активных и резко перемещающихся по полю партнерах Мюллера, который, казалось, сам выключает себя из игры. Однако в самый нужный момент Томас врывается в свободную зону и забивает. Самый банальный пример:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Или еще несколько:

Интеллектуальная игра Мюллера и его тончайшее понимание игры были по достоинству оценены Гвардиолой. Пеп попросил приобрести на роль атакующего полузащитника Марио Гетце, однако «золотой мальчик» немецкого футбола несколько лет просидел на скамейке запасных и вернулся в Дортмунд. Гвардиола с первых тренировок на «Зэбенер Штрассе» влюбился в Томаса и сделал его одним из ключевых игроков в построениях «Баварии». Примечательно, что Мюллер умеет выискивать пространство не только для себя, но и создает его для партнеров, уводя за собой нескольких защитников и открывая зоны на флангах.

При Гвардиоле эта система игры была возведена в абсолют – 4-5 игроков «Баварии» толпились с мячом на маленьком участке поля, стягивали на себя огромное число соперников, после чего шел резкий перевод в образовавшуюся свободную зону. В такой игре Томас чувствовал себя как рыба в воде.

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В Германии Гвардиоле пришлось отказаться от схемы с ложной девяткой – слишком прямолинейный футбол предпочитали в Бундеслиге. Так в «Баварии» оказался Роберт Левандовски, действующий на переднем фронте атаки и удерживающий линию защитников ближе к воротам, что создавало еще больше пространства для Мюллера. Даже когда Пеп перестраивался на схему с двумя нападающими, Томас продолжал выполнять свою функцию раумдойтера. А когда Левандовски не мог появиться на поле и Мюллер занимал номинальную позицию наконечника атаки, он все равно играл между зонами, а на острие выдвигались Гетце, Коман или Дуглас Коста.

Хотя при такой схеме КПД Томаса и падал, его функции на поле оставались важнейшими для команды. За счет интеллектуальной игры он первым начинал прессинг обороны при потере мяча, лично перекрывая сопернику пространство для передач, а при позиционном переходе в атаку организовывал свободные зоны. По итогам последнего сезона болельщики заслуженно признали Мюллера лучшим игроком «Баварии».

Что сейчас не так

Проблемы настигли Мюллера еще во время Евро. На турнире он не забил ни одного мяча и был бледной тенью самого себя. Многие связывали это с уходом из сборной Клозе, который грамотно держал на линии оборону соперника и давал Мюллеру играть в любимый футбол. У Марио Гомеса (и уж тем более у Гетце) такие фокусы не проходили.

С приходом в «Баварию» Карло Анчелотти Томас сенсационно выпал из основной обоймы. Итальянец дал полную свободу играющим в опорной зоне Видалю и Алонсо; лучший для себя отрезок в Мюнхене провел Тьяго Алькантара, получивший возможность проявить свои козыри при креативной игре у чужих ворот. Фланги при Анчелотти наоборот стали действовать более прямолинейно, что сократило количество свободных зон. Все эти зоны грамотно заполняли другие игроки «Баварии», и Мюллер при таких перестроениях оказался просто не нужен. Показателен пример в матче с «Атлетико»: Томас вновь создает чистое пространство в центре поля, но в него никто не врывается – все придерживаются своих позиций:

Прагматик Анчелотти не стал отказываться от привычной схемы 4-3-3. Латерали постоянно подключаются к атакам, фланговые нападающие смещаются в штрафную и ищут там Роберта Левандовски. При Гвардиоле Мюллер чаще всего выходил на правом краю атаки, но постоянно смещался в центр в поисках свободных пространств. Анчелотти же предпочитает на флангах делать ставку на более быстрых и маневренных «крайков» – Роббена, Рибери, Комана и Косту.

Тактика тотального футбола осталась в далеком прошлом, поэтому игроки формата Томаса Мюллера давно вышли из моды. Иметь в своей команде такой ценный кадр большинство тренеров посчитают за счастье. Но не каждый знает, как правильно его использовать, и не каждый будет перестраивать схему под одного футболиста. Один гол в 13 матчах Бундеслиги заставляет сделать простой вывод: Томас – гениальный игрок вымирающей позиции. Игрок, безграничный потенциал которого в современном футболе уже мало кому нужен.

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