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Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти

Если в твои ворота назначают пенальти, то худшее, что ты можешь сделать – это избить судью. Однако именно на этот шаг пошел один из игроков испанской региональной лиги. Смотрится жутковато:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Перца ситуации добавляет то, что арбитру, попавшему под горячую руку, всего 18 лет: в низших испанских дивизионах в ходу практика назначать на игры очень молодых судей. Конечно, в глазах футболистов обеих команд он не обладал тем авторитетом, каким с первых секунд игры заручился бы более опытный судья. И, однако же, разве это повод избивать «провинившегося» арбитра?

В общем, если вы собираетесь начать карьеру рефери, то запаситесь электрошокером. Или беритесь за свисток не раньше того, как вам стукнет 30.

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Испания
Комментарии (9)
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Joko21
1481557640
Напал исподтишка! Таких "бойцов" нужно отстранить от футбола пожизненно и за территорией стадиона можно сделать физическое замечание, что б в следующий раз неповадно было так грязно поступать
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4agaaa
1481557917
Со спины напал как настоящий мужик, штраф пару миллионов +лет10 дисквалификации! Таким мужикам место в псих больнице , а не в футболе!
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Red_Green 1991
1481557921
Просвещенная Европа и люди там цивилизованные ага...
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cska-62
1481558418
Всё это ужасно и недопустимо! Тем не менее, я бы посмотрел момент с нарушением правил, за который пенальти был назначен. У нас порой такие ПЕНАЛЬТИ назначаются, что ... не избить хочется судью, а ... (догадайтесь сами!). И хуже всего то, что этот беспредел у нас творится совершенно безнаказанно!
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filosof sparty
1481559343
Писец, смешно и мерзко одновременно…
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Lev Aleks
1481604707
Пидарас ещё из подтишка ударил...
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armala
1483959772
ddd
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