Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти

Если в твои ворота назначают пенальти, то худшее, что ты можешь сделать – это избить судью. Однако именно на этот шаг пошел один из игроков испанской региональной лиги. Смотрится жутковато:

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Перца ситуации добавляет то, что арбитру, попавшему под горячую руку, всего 18 лет: в низших испанских дивизионах в ходу практика назначать на игры очень молодых судей. Конечно, в глазах футболистов обеих команд он не обладал тем авторитетом, каким с первых секунд игры заручился бы более опытный судья. И, однако же, разве это повод избивать «провинившегося» арбитра?

В общем, если вы собираетесь начать карьеру рефери, то запаситесь электрошокером. Или беритесь за свисток не раньше того, как вам стукнет 30.

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