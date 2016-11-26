100 миллионов за мечту. Кто соблазняет Месси уйти из «Барсы»

«Манчестер Сити»

На следующий день после заметки в El Mundo испанская радиостанция Cadena COPE сообщила, что Хосеп Гвардиола дал поручение спортивному директору английского клуба попытаться в ближайшие месяцы уговорить Месси сменить команду. Вероятная сумма сделки, на которую рассчитывают в Манчестере, – 250 миллионов евро.

Конечно, «Манчестер Сити» уже не первый месяц считается главным претендентом на аргентинца. И в большей степени это не разговор о суммах, которые предлагают англичане. Это разговор о тренере.

По сути, именно Гвардиола сделал из Месси футболиста уровня пяти «Золотых мячей». Тогда игроку нужен был именно такой тренер именно с такой тактикой и философией. Сейчас, напротив, уже сам игрок понадобился тренеру. От Гвардиолы ждут трофеев и в тяжелой АПЛ, и в Лиге Чемпионов. Глупо сомневаться, что футболист уровня Месси не поможет испанскому специалисту.

Приход Месси – не просто очередная гигантская трата денег на покупку звезды. Скажем, сравнивать это с приходом в «Манчестер Юнайтед» Ибрагимовича и Погба невозможно. Здесь на первом месте – отношения и долгие годы плодотворной тяжелой работы.

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Тема перехода Месси в АПЛ всплывает чуть ли не каждое трансферное окно. Бытует мнение, что успехи в Ла Лиге мало чего стоят, если ты не смог повторить их в Англии. Месси, как никакой другой футболист, консервативен и предан своему клубу. Понятно, что через 3-4 года, когда поколение Иньесты и Альбы ощутит себя ветеранами и всерьез задумается о завершении карьеры, он станет абсолютным символом «Барселоны».

Но, если Лео хочет двигаться вперед, хочет попытаться достичь в футболе чего-то еще, то ему нужно ехать в АПЛ. И делать это как можно скорее – даже если там будет тяжело и больно. Без выхода из зоны комфорта развития не бывает.

«Реал»

Битва между Роналду и Месси – главный бренд испанского футбола. Возможно, даже более популярный, чем Эль Класико. И не потому, что это на самом деле так важно. Просто в какой-то момент родилась эта странная биполярность, и было бы глупо не начать зарабатывать на ней деньги. Нужно же испанцам хоть как-то конкурировать с постоянно растущей популярностью Туманного Альбиона.

«Реал» заточен под Роналду сильнее, чем «Барселона» – под Месси. Если аргентинец покинет Каталонию, мадридская команда, конечно, победит в этой войне брендов. И Криштиану, при всем уважении к Неймару, Суаресу или Гризманну, станет важнейшим человеком в Ла Лиге.

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Возможно, «Реал» даже потеряет деньги, если эта маркетинговая конкуренция перестанет быть актуальной. Но теперь, когда Роналду вернулся в форму после затяжного периода без голов, такие мелочи руководство «сливочных» беспокоить не должны.

Впрочем, нужно учитывать, что информация о 100 млн. евро за непродление контракта пришла из мадридской газеты. А значит, к ней нужно относиться с долей скепсиса. El Mundo и Marca нередко устраивают антикаталонские вбросы, и их журналистская объективность стоит под сомнением.

У Месси вообще напряженные отношения с прессой. Последние 2 года журналисты с большим наслаждением смакуют его судебные проблемы, связанные с уходом от налогов. А в октябре 2015 года Месси и его семья подали в суд на ту самую El Mundo за клевету. Газета обвиняла футболиста в налоговых преступлениях во время организации товарищеского матча «Месси и его друзья против остального мира». Более того, издание сообщало, что отмыванием денег из фонда Месси занимались наркобанды, а отец футболиста этому активно способствовал.

Совсем недавно Месси опять поругался со СМИ, на этот раз с аргентинскими. Сборная «альбиселесте» даже объявила прессе бойкот; случилось это после того, как ей начали распространяться слухи, что форвард аргентинцев Эсекьель Лавесси активно употребляет марихуану. «Мы решили больше не общаться с прессой. Нас совсем не уважали, но мы молчали. У нас нет выбора. Вмешательство в личную жизнь одного из нас – это не шутки», – заявил аргентинский капитан.

«ПСЖ»

Если отойти от традиционной версии про «Манчестер Сити» и Гвардиолу, то другим претендентом на аргентинца, конечно, будет «ПСЖ». Французский клуб в прошлом сезоне потерял капитана Ибрагимовича и проиграл борьбу за Погба. У Кавани не получается выполнять функции лидера ни в сборной, ни в клубе. Вряд ли Месси сможет стать капитаном в другой команде и в новой для себя стране, но свой огромный опыт (игровой и мотивационный) в стан парижан он привнесет, и это однозначно.

«ПСЖ» уже который год ставит своей целью выиграть Лигу Чемпионов, но сейчас не лидирует даже в национальном чемпионате. Цели остались теми же, а резервы и мотивация уменьшаются. Месси, как символ, может стать импульсом к новым достижениям. К тому же, он вряд ли будет влезать в скандалы с судьями, болельщиками и одноклубниками, как это делал Ибрагимович.

Ну и, конечно же, куда без денег. Маркетологам «ПСЖ» даже не придется много трудиться, чтобы клуб заработал огромные суммы на продаже атрибутики. Наверное, затраты на приобретение аргентинца они не окупят, но, думаю, что у Нассера Ганима хватит денег, дабы составить конкуренцию Мансуру. В любом случае, за этой финансовой битвой восточных миллиардеров наблюдать будет очень забавно.

«Эспаньол»

Кстати, есть и еще один клуб, в котором недавно появились восточные деньги – это «Эспаньол». С этого года он принадлежит китайской компании Rastar Group (производство игрушечных автомобилей, продажа полистирола). Ее глава – и теперь уже президент «попугаев» – Чен Яншен согласно спискам Forbes входит в топ-200 китайских миллиардеров. У новой «игрушки» азиатских толстосумов есть своя программа развития. Главные задачи, которые каталонский клуб должен решить до 2020 года – это существенное увеличение бюджета и стабильная игра в Лиге Чемпионов.

У боссов «Эспаньола» присутствует амбициозное желание сделать Суперкубок Каталонии главным испанским дерби. До реализации этого желания им пока далеко – сейчас сине-белый клуб занимает 12 место в Ла Лиге; за почти половину сезона «попугаи» одержали всего 3 победы. Хотя в том самом Суперкубке Каталонии «Эспаньол» оказался сильнее «Барселоны». А это для них поважнее каких-то там еврокубков.

Вряд ли у клуба сейчас есть свободные 100 миллионов, но уход Месси, без которого Барселона (даже не клуб, а город вообще) станет совсем другой, ему на руку. В конце концов, китайцы стали часто разбрасываться деньгами. Особенно если речь идет о футболе.

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