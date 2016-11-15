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Россия – Румыния: Оздоев принес победу команде Черчесова!
Россия – Румыния: Оздоев принес победу команде Черчесова!
Бомбардир.ру
15 ноября 2016, 19:00
10
Комментарии (10)
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pik54
1479228860
Может во втором тайме забьют.
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0
hjvfybcn
1479231209
А румыны точно не поддаются??? Такие косяки в пользу наших, но мы лажаем...
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2
alexfilatov
1479231929
У этой сборной нет будущего! Являюсь ярым и давним болельщиком дружины, но это один из самых слабейших составов за весь период существования, за которых даже болеть не хочется, не беру всех но большинство игроков - не уровень сборной, у Черчесова самый слабейший подбор игроков, толку не будет...многие из призванных игроков не достойны носить форму как у чемпионов евро 60-го года!
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2
Вертолетчик
1479232054
Игра - созвучна фамилии игрока под номером 8 сборной Румынии
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1
wobaekat
1479232953
Специально не забивали, чтобы лезгинка не играла Но тут на поле вышел Оздоев
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0
zenit888
1479234041
Проплаченный один из комментаторов всю игру ни с того ни с сего хвалил действия Кокорина, который опять ни сделал ни чего на поле. Явно человеку проплатили место в команде. Это чмо не может даже обработать мяч, смотрит только себе под ноги, все время падает. Обрадовало одно - Акинфеев не тянул время и сразу выбрасывал мяч в поле.
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3
fantom23
1479243500
Главное победа!Будем надеяться,что игра наладится!
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0
slawianka
1479257613
Уровень сборной Евро 2016, у румын еще и половины команды не было(
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1
Lesha VV
1479277041
Поставил на ничью , на последних секундах ставка не прошла (
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0
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