Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Сколько денег приносят спонсоры топ-клубам Европы и России

Сколько денег приносят спонсоры топ-клубам Европы и России

1 место в мире: «Реал Мадрид» – договор с Adidas – 140 млн евро за сезон

1 место в России: «Зенит» – договор с «Газпром» – 19 млн евро за сезон

Пока главные соперники «галактикос» не поставили подпись под соглашением с «Nike», «сливочные» имеют самый внушительный спонсорский контракт в мировом футболе. Как нетрудно заметить, его размер в семь раз превышает величину соглашения «Зенита» с «Газпромом». Этот факт опровергает мнение о том, что «Зенит» купается в роскоши даже на фоне европейских клубов, хотя, в сравнении с российскими, петербуржцы и правда не бедствуют.

2 место в мире: «Манчестер Юнайтед» – договор с Adidas – 98 млн евро за сезон

2 место в России: ЦСКА – договор с «Россетями» – 13,3 млн евро за сезон*

*Такая сумма была прописана в первоначальном соглашении «армейцев» с телекоммуникационной компанией. Впоследствии, размер контракта был скорректирован в сторону уменьшения, однако точные потери красно-синих не были приданы широкой огласке.​

Один из самых титулованных клубов Англии расположился на второй строчке. И вновь спонсором, приносящим наибольший доход в казну фигуранта нашего рейтинга, является немецкий спортивный бренд, основанный в начале 20 века Адольфом и Рудольфом Дасслерами. Что касается нашего чемпионата, то второе по размеру спонсорское соглашение имеет ЦСКА. Логотип «Россетей» стал красоваться на футболках действующего чемпиона страны в 2013 году. Однако второе место ЦСКА в данном рейтинге не должно вводить в заблуждение: солидный размер спонсорского соглашения с «Россетями» не спасает «армейцев» от проблем с бюджетом, ведь новенькая «Арена ЦСКА» обошлась клубу весьма недешево.

3 место в мире: «Бавария» – договор с Adidas – 80 млн евро за сезон

3 место в России: «Локомотив» – договор с «РЖД» – 7,3 млн евро за сезон

И вновь Adidas! Немецкий производитель спортивной экипировки начал свое сотрудничество с футбольными клубами после окончания Второй Мировой войны. Тогда компания Адольфа Дасслера спонсировала несколько коллективов немецкого чемпионата, а в 1954 году Германия стала чемпионом мира по футболу именно в бутсах Adidas. Естественно, компания и сегодня старается поддерживать своих соотечественников. Причем, как видим, хоть и не рекордной, но весьма внушительной суммой. В России же третью строчку занимает «Локомотив», спонсирующийся «РЖД».

4 место в мире: «Манчестер Юнайтед» – договор с Chevrolet – 71 млн евро за сезон

4 место в России: «Спартак» – договор с «Лукойлом» – 7 млн евро за сезон

Для того чтобы тратить 105 миллионов евро на одного Поля Погба нужна внушительная когорта спонсоров. И «красные дьяволы» располагают таковой. Американский производитель автомобилей с 2014 года привносит в бюджет манкунианцев 71 миллион евро, отбивая две трети суммы, затраченной на француза. В РФПЛ же на четвертой строчке обосновался «Спартак», традиционно спонсируемый «Лукойлом». Казалось бы, сумма не самая внушительная, однако у красно-белых недавно появилась новая статья дохода – роскошный по российским меркам стадион «Открытие-Арена».

5 место в мире: «Манчестер Сити» – договор с Etihad – 61 млн евро за сезон

5 место в России: «Динамо» – договор с «ВТБ» – ?

Невероятно, но факт: «Манчестер Сити» замыкает пятерку нашего рейтинга. Соглашение «орлов» с арабской авиакомпанией Etihad более чем в два раза уступает контракту «Реала» с Adidas. Стороны готовятся продлить сотрудничество на более выгодных для «горожан» условиях. Если переговоры завершатся успешно, команда Пепа Гвардиолы будет получать дополнительные 20 млн евро ежегодно.

Говоря о пятой российской позиции, стоит упомянуть о том, что вылет «Динамо» в ФНЛ заставил «ВТБ 24» пересмотреть условия соглашения с бело-голубыми, естественно, в сторону уменьшения. Впрочем, это не единственная причина, ведь пару сезонов назад «Динамо» стало первым в истории клубом, исключенным из еврокубков за нарушение правил ФФП. Сколько именно потеряет «Динамо» неизвестно, однако даже урезанное спонсорское соглашение приносит им существенно больше, чем, к примеру, «Краснодару» партнерство с Constell Group.

Напоследок скажем о том, что разница в доходах от спонсоров между отечественными и зарубежными клубами, пожалуй, отражают реальное различие в уровне первенств стран. Это можно проследить и в поступлениях от реализации билетов, атрибутики, поступлений от продажи телеправ, словом, почти везде. В любой статье дохода современного футбольного клуба. Так может вот он – вектор для развития? А не разговоры о лимите и перемены в судейском корпусе…

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Россия Манчестер Юнайтед ЦСКА Спартак Локомотив Динамо Зенит Реал Бавария Манчестер Сити
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1478249878
Бомжи спонсируются из кармана инвалидов и ветеранов.
Ответить
К.Серж.А
1478251726
Интересно а в 2012 когда они за одно лето купили - Халка и Витселя потратив на обоих около 100 миллионов евро , при этом никого особо не продав , у них тогда был другой контракт ? или это были просто бабушкины сбережения ?
Ответить
Ubuntu
1478252610
Адидас платит такие деньги потому, что зарабатывает с этих контрактов ещё больше. Вы попробуйте продать где-нибудь в Австралии или на Филиппинах футболку Зенита или ЦСКА. А футболки Реала МЮ и Баварии разлетаются как горячие пирожки в любой точке Мира
Ответить
Black Giz
1478253363
А теперь можно статейку и о не официальных спонсорских деньгах в российском чемпионате.
Ответить
АртурZaСМ
1478254185
Первое фото где они в серой формы вообще жесть такое ощущение , что они в каком то дешевом салоне сделали фото на документы
Ответить
Danjer
1478256919
Пять миллионов разница с ЦСКА!!!и 120 между Зенитом и Реалом!!!и я сомневаюсь что болелы Барсы и т.д.,всяко разно обсирают за наличие спонсорских денег Реала,а их даже в топе нет!!!!Манчестер не отстает,но он и не сказать чтоб рвал всех и метал,и подсуживали им!!!!вывод такой,что сколько бы денег не было,если кривоногие,нихуя не светит!!!!!!
Ответить
Raxor
1478256988
ну так если сложить суммы от адидаса и шевроле, то мю на 1 месте
Ответить
Хочбар
1478257409
Не о чем, сравнивать российские клубы с ведущими европейскими клубами некорректно, все равно что сравнить Мерседес и Ладу.
Ответить
dyema
1478259110
Суммы по европейским меркам ни о чём
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1478264255
мда, даже Зенит со своим Газпромом выглядит смешным, что уж про другие клубы говорить)
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+