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  • «Ростов» проиграл в Мадриде, Гвардиола одолел «Барсу», Озил забил космический гол «Лудогорцу». Лучшие моменты (ВИДЕО)

«Ростов» проиграл в Мадриде, Гвардиола одолел «Барсу», Озил забил космический гол «Лудогорцу». Лучшие моменты (ВИДЕО)

Группа D. «Атлетико» – «Ростов» – 2:1

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

1:0 – Гризманн.


Antoine Griezmann Goal HD – Atlético Madrid 1-0... Gol-Live

1:1 – Азмун.


Sardar Azmoun Goal HD – Atlético Madrid 1-1... Gol-Live

2:1 – Гризманн.


\\\ Gol-Live

Группа D. «ПСВ» – «Бавария» – 1:2

1:0 – Ариас.


Santiago Arias Goal HD – PSV 1-0 Bayern München... Gol-Live

1:1 – Левандовски (с пенальти).


Robert Lewandowski Goal HD – PSV 1-1 Bayern... Gol-Live

1:2 – Левандовски.


Robert Lewandowski Goal HD – PSV 1-2 Bayern... Gol-Live

Группа A. «Лудогорец» – «Арсенал» – 2:3

1:0 – Кафу.


Jonathan Cafu Goal HD – Ludogorets 1-0 Arsenal... Gol-Live

2:0 – Кешеру.


Claudiu Keseru Goal HD – Ludogorets 2-0 Arsenal... Gol-Live

2:1 – Джака.

2:2 – Жиру.


Olivier Giroud Goal HD – Ludogorets 2-2 Arsenal... Gol-Live

2:3 – Озил.


Mesut Ozil Goal HD – Ludogorets 2-3 Arsenal... Gol-Live

Группа A. «Базель» – «ПСЖ» – 1:2

0:1 – Матюиди.

1:1 – Дзуффи.


\\ Gol-Live

1:2 – Менье.


Thomas Meunier Goal HD – Basel 1-2 PSG – 01-11... Gol-Live

Группа B. «Бешикташ» – «Наполи» – 1:1

Этот матч вынесен на 20:45 по московскому времени.

1:0 – Куарежма (с пенальти).

1:1 – Гамшик.

Группа B. «Бенфика» – «Динамо К» – 1:0

1:0 – Сальвио.


Eduardo Salvio Goal HD – Benfica 1-0 Dynamo... Gol-Live

Группа C. «Боруссия М» – «Селтик» – 1:1

1:0 – Штиндль.

1:1 – Дембеле (с пенальти).


Moussa Dembele Goal HD – Borussia M'gladbach 1... Gol-Live

Группа C. «Манчестер Сити» – «Барселона» – 3:1

CITY XI | Caballero, Zabaleta (C), Stones, Otamendi, Kolarov, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sterling, De Bruyne, Aguero

XI: 1. Ter Stegen 4. Rakitic 5. Sergio 9. Suárez 10. Messi 11. Neymar 14. Mascherano 19. Digne 20. S. Roberto 21. A. Gomes 23. Umtiti

0:1 – Месси.


Lionel Messi Goal HD – Manchester City 0-1... Gol-Live

1:1 – Гюндоган.

2:1 – Де Брейне.


Kevin De Bruyne Goal HD – Manchester City 2-1... Gol-Live

3:1 – Гюндоган.


Ilkay Gundogan Goal HD – Manchester City 3-1... Gol-Live

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Комментарии (13)
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TUMS
1478036770
Болезнь наших клубов пропускать голы на последних, даже на дополнительных, минутах матча. Обидно...
Ответить
magg27
1478054571
Бедный Ростов то Амкар щас Атлетико
Ответить
Strig
1478063683
Пока и вообще никогда не тянули ЛЧ
Ответить
rjj
1478065949
Озил и Гризманн супер голы
Ответить
pik54
1478069009
Обидно пропускать мячи на последних минутах.
Ответить
lihindic
1478081919
ушлёпный ростов... что и следовало ожидать...
Ответить
Niepel
1478087208
Была ли игра у "Ростова" ? Или упражнение "Выбей мяч за середину поля"! Эти бердыевы и слуцкие приучили нас к тому, что наши игроки не играют, а высчитывают результат! За всю игру полторы атаки! "Атлетико" - мастера? А вы тогда кто? Вы тоже профи, вы тоже огромные деньги получаете! И ни хрена не играете! Встанут, как столбы и мяч выпинывают! Джонаев в поле мяч пробить не может! Почему? Тухлая игра! И на Евро такая же! И ЦСКА так же играет! Правильно там зрители уходить стали!
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KB_Krasnogorsk
1478090297
АнтиФутбол по-бердыевски..
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gigs84
1478094322
Я рад за Ман. Сити в целом и за Гвардиолу в частности. Не заслужили они 0:4 в Испании, и вот реабилитировались.
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JI e x a
1478198497
очень жаль Ростов, я думаю, с этим голом они упустили ЛЕ. Мало мне верится, что смогут в гостях выиграть ПСВ....
Ответить
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