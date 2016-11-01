«Ростов» проиграл в Мадриде, Гвардиола одолел «Барсу», Озил забил космический гол «Лудогорцу». Лучшие моменты (ВИДЕО)

Группа D. «Атлетико» – «Ростов» – 2:1
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.
«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
1:0 – Гризманн.
Antoine Griezmann Goal HD – Atlético Madrid 1-0... Gol-Live
1:1 – Азмун.
Sardar Azmoun Goal HD – Atlético Madrid 1-1... Gol-Live
2:1 – Гризманн.
Группа D. «ПСВ» – «Бавария» – 1:2
1:0 – Ариас.
Santiago Arias Goal HD – PSV 1-0 Bayern München... Gol-Live
1:1 – Левандовски (с пенальти).
Robert Lewandowski Goal HD – PSV 1-1 Bayern... Gol-Live
1:2 – Левандовски.
Robert Lewandowski Goal HD – PSV 1-2 Bayern... Gol-Live
Группа A. «Лудогорец» – «Арсенал» – 2:3
1:0 – Кафу.
Jonathan Cafu Goal HD – Ludogorets 1-0 Arsenal... Gol-Live
2:0 – Кешеру.
Claudiu Keseru Goal HD – Ludogorets 2-0 Arsenal... Gol-Live
2:1 – Джака.
2:2 – Жиру.
Olivier Giroud Goal HD – Ludogorets 2-2 Arsenal... Gol-Live
2:3 – Озил.
Mesut Ozil Goal HD – Ludogorets 2-3 Arsenal... Gol-Live
Группа A. «Базель» – «ПСЖ» – 1:2
0:1 – Матюиди.
1:1 – Дзуффи.
1:2 – Менье.
Thomas Meunier Goal HD – Basel 1-2 PSG – 01-11... Gol-Live
Группа B. «Бешикташ» – «Наполи» – 1:1
Этот матч вынесен на 20:45 по московскому времени.
1:0 – Куарежма (с пенальти).
1:1 – Гамшик.
Группа B. «Бенфика» – «Динамо К» – 1:0
1:0 – Сальвио.
Eduardo Salvio Goal HD – Benfica 1-0 Dynamo... Gol-Live
Группа C. «Боруссия М» – «Селтик» – 1:1
1:0 – Штиндль.
1:1 – Дембеле (с пенальти).
Moussa Dembele Goal HD – Borussia M'gladbach 1... Gol-Live
Группа C. «Манчестер Сити» – «Барселона» – 3:1
CITY XI | Caballero, Zabaleta (C), Stones, Otamendi, Kolarov, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sterling, De Bruyne, Aguero #MCFCB #mcfc
#FCB XI: 1. Ter Stegen 4. Rakitic 5. Sergio 9. Suárez 10. Messi 11. Neymar 14. Mascherano 19. Digne 20. S. Roberto 21. A. Gomes 23. Umtiti
0:1 – Месси.
Lionel Messi Goal HD – Manchester City 0-1... Gol-Live
1:1 – Гюндоган.
2:1 – Де Брейне.
Kevin De Bruyne Goal HD – Manchester City 2-1... Gol-Live
3:1 – Гюндоган.
Ilkay Gundogan Goal HD – Manchester City 3-1... Gol-Live