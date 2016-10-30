Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Я горжусь, что тренирую их». Как «Спартак» одержал победу в главном матче осени

«Я горжусь, что тренирую их». Как «Спартак» одержал победу в главном матче осени

«День Д»

На стадионе был почти аншлаг – матч пришли посмотреть около 45 тысяч человек. И болельщики всеми силами привлекали к себе внимание. Пиротехника пошла в ход еще до начала матча – сначала файер был зажжен при входе на стадион толпой спартаковских фанатов. Правда, до своего места на трибуне дойти смогли не все: кто-то шел, кто-то дополз, кого-то дотащили товарищи, ведь праздновать этот «derby day» многие начали задолго до похода на стадион.

За час до матча на фиолетовой ветке московского метрополитена был бесконечный час-пик. В вагонах дружно размещались фанаты, подготавливающие свои голоса и печень к одному из самых важных событий в жизни их любимой команды. Кричалки «Спартака» можно было услышать, кажется, в любом вагоне, и на подъезде к одноименной станции метро они становились все громче. Правда, заявленный «Фратрией» стиль 90-х годов замечен не был. За исключением нескольких человек в потрепанных кожаных куртках а ля «Бригада», но, кажется, они ехали не на матч. «Для 90-х слишком холодно», – объяснил один из болельщиков красно-белых. Либо с тех пор в стиле футбольных фанатов ничего и не изменилось.

Болельщики ЦСКА, напротив, сделали так, как было заявлено ранее: почти все были в черном. «Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!» – такого плана придерживались болельщики. Призыв был воспринят слишком буквально и проявился в драках, которые были и до матча, и во время и после него.

«Спартак» ответил баннерами: «Победа или смерть» и изображениями надгробий с эмблемами «Динамо», «Зенита» и ЦСКА. «Армейцы» выглядели более миролюбиво с баннером – «ЦСКА – «Динамо» дружба, а здесь нам не нужно». А также: ««Самый лучший тренер в мире – Павел Федорович Садырин». Плакатов против Слуцкого (во всяком случае напрямую против Слуцкого) в этот раз не было, хотя тренер с болельщиками так и не поговорил.

Баннеры, бесконечная пиротехника, летящая в ворота и в соседние трибуны, дым, приостановивший матч на несколько минут – все это беспокойство показывало то, насколько болельщикам важен «День Д». Сердар Таски сравнил такую поддержку болельщиков своей команды с тем, что видел в Бундеслиге: «Конечно, в Бундеслиге тоже бывают такие матчи, когда «подгорает» на трибунах. Но если сравнивать с Бундеслигой, то сегодня все увидели, что нам нечего стесняться, а можно только гордиться». И на трибунах, действительно, «подгорало». Файеры загорелись на стадионе еще даже до стартового свистка, и на протяжении всей игры смотреть ее мешал не только снег, но и дым.

Коней на переправе – меняют. Как прошло главное дерби России

Английское издание BBC уже выразило свое мнение по этому поводу, напомнив про предстоящий чемпионат мира, который пройдет в России: «Никто не хочет смотреть на такое».

А что на поле?

Всего этого беспокойства, царствующего среди болельщиков, не было видно на поле. Обе команды были спокойны, несмотря на сильные заявления от игроков накануне игры. «Спартак» показал то, в каком хорошем состоянии он пребывает сейчас и спокойно обыграл ЦСКА, который, как казалось, и не пытался ничего противопоставить с самого начала игры. Показательным кажется и то, что судья за весь матч не показал ни одной желтой карточки. Это, конечно, хорошо, но проблема в том, что эмоций на поле почти не было. ЦСКА проиграл принципиальному сопернику, доигрывая последние минуты в ожидании свистка, «Спартак» спокойно пользовался пробелами в составе «армейцев». Без нервов и эмоций. Недостаток ярких моментов на поле компенсировался сумасшествием на фанатских трибунах. Весь первый тайм лидером по зажженным файерам были болельщики «Спартака», но в середине второго – и армейские фанаты решили подарить своему клубу несколько многотысячных штрафов.

Оскорбительные кричалки, прожженные сетки, спланированные драки за пределами стадиона, нескончаемые файеры. Все это является неотъемлемой частью большого матча – такого, каким, безусловно, является «Спартак» – ЦСКА. Красно-белые подарили своим болельщикам большой праздник, который они во всю праздновали на трибунах. И своими силами создали атмосферу «Дня Д».

После матча спокойствие ЦСКА никуда не делось. Зоран Тошич, отыгравший все 90 минут, сказал так: «Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку»… Никакой паники. Ничего страшного не происходит».

Леонид Слуцкий прокомментировал поражение тоже на удивление очень спокойно: «Считаю, что игра была со взаимными шансами. У нас было достаточно моментов и при 1:0, и при 2:1, чтобы не проиграть. «Спартак» играл по счету, садился. Они вели и имели моменты».

С такими заявлениями спорить сложно. Но если все клубы будут после матчей предаваться философским размышлениям, то российский футбол окончательно потеряет все эмоции. Злобу, агрессию, мотивацию, стремление и ярко выраженное желание победить. Если на проигрыш в дерби реагировать именно так, то и все остальное меркнет. Ничего же страшного не происходит.

«Спартак» наконец-то доволен своим главным тренером и не ищет ему замену. Поэтому все в большей степени сфокусированы на игру и на результат. ЦСКА здесь сделал несколько шагов назад, обращая внимание в основном на кадровые проблемы и недовольство главным тренером, который ведет команду к неизвестному. При этом Массимо Каррера продолжает делать все, чтобы его любили. После матча он сказал так: «Я поблагодарил их за игру, за то, что они делают, и за весь чемпионат. День за днем у них все больше боевого духа. Я горжусь, что тренирую их. Все отдают душу игре».

«Это настоящий позор Бразилии». Почему ЦСКА нужно избавиться от Витиньо

Спартак ЦСКА
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strig
1477823567
Слуцкий ещё на месте?
Ответить
born24
1477825136
да какой это чемпион, лигу европы каким то нубам слили и за счет мало матчей в неделю хотят чемпионами быть... чемпион должен играть на всех фронтах достойно и не позориться в лиге европы... на след.ующий год лигу чемпионов сольют, что бы легче в чемпионате играть))))))) посмешище
Ответить
иван маташов
1477833978
ОСЕДЛАЛИ КОНЯШЕК))))
Ответить
ttter
1477835706
Лучьший клуб страны!!!
Ответить
Nesterenko
1477866635
Вот и крутой ЦСКА снова просрал, и снова оборона в дураках. А скоро еще и просрут в ЛЧ и 4-е место. А потом весной опять говна нажрутся и еле-еле займут лидерские позиции. И потом опять все заново - кризис осенью, провал в ЛЧ и крутая весна. Вот так гавняный ЦСКА играет. Желаю Спартаку бороться за чемпионство, не отставать Зениту и Краснодару, побороться за еврокубки Локомотиву. А ЦСКА пусть отдыхает, нахер такой клуб не нужен в РФПЛ.
Ответить
Totti11
1477915394
Это просто ЦСКА слаб сейчас, а не Спартак силён! Все же видели этот Спартак с Уфой , Уралом и Ростовом........ Уровень Чемпионата слабее некуда - это факт!!!
Ответить
@ SAFRFN
1478095356
ЕЩЁ РАЗ О @СПАРТАКЕ....МОЛОДЦЫ....ТОЛЬКО ВОТ МЯЧИ НАДО ЛОВИТЬ НЕ В ВОРОТАХ...
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+