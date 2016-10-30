«Я горжусь, что тренирую их». Как «Спартак» одержал победу в главном матче осени

«День Д»

На стадионе был почти аншлаг – матч пришли посмотреть около 45 тысяч человек. И болельщики всеми силами привлекали к себе внимание. Пиротехника пошла в ход еще до начала матча – сначала файер был зажжен при входе на стадион толпой спартаковских фанатов. Правда, до своего места на трибуне дойти смогли не все: кто-то шел, кто-то дополз, кого-то дотащили товарищи, ведь праздновать этот «derby day» многие начали задолго до похода на стадион.

За час до матча на фиолетовой ветке московского метрополитена был бесконечный час-пик. В вагонах дружно размещались фанаты, подготавливающие свои голоса и печень к одному из самых важных событий в жизни их любимой команды. Кричалки «Спартака» можно было услышать, кажется, в любом вагоне, и на подъезде к одноименной станции метро они становились все громче. Правда, заявленный «Фратрией» стиль 90-х годов замечен не был. За исключением нескольких человек в потрепанных кожаных куртках а ля «Бригада», но, кажется, они ехали не на матч. «Для 90-х слишком холодно», – объяснил один из болельщиков красно-белых. Либо с тех пор в стиле футбольных фанатов ничего и не изменилось.

Болельщики ЦСКА, напротив, сделали так, как было заявлено ранее: почти все были в черном. «Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!» – такого плана придерживались болельщики. Призыв был воспринят слишком буквально и проявился в драках, которые были и до матча, и во время и после него.

«Спартак» ответил баннерами: «Победа или смерть» и изображениями надгробий с эмблемами «Динамо», «Зенита» и ЦСКА. «Армейцы» выглядели более миролюбиво с баннером – «ЦСКА – «Динамо» дружба, а здесь нам не нужно». А также: ««Самый лучший тренер в мире – Павел Федорович Садырин». Плакатов против Слуцкого (во всяком случае напрямую против Слуцкого) в этот раз не было, хотя тренер с болельщиками так и не поговорил.

Баннеры, бесконечная пиротехника, летящая в ворота и в соседние трибуны, дым, приостановивший матч на несколько минут – все это беспокойство показывало то, насколько болельщикам важен «День Д». Сердар Таски сравнил такую поддержку болельщиков своей команды с тем, что видел в Бундеслиге: «Конечно, в Бундеслиге тоже бывают такие матчи, когда «подгорает» на трибунах. Но если сравнивать с Бундеслигой, то сегодня все увидели, что нам нечего стесняться, а можно только гордиться». И на трибунах, действительно, «подгорало». Файеры загорелись на стадионе еще даже до стартового свистка, и на протяжении всей игры смотреть ее мешал не только снег, но и дым.

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Английское издание BBC уже выразило свое мнение по этому поводу, напомнив про предстоящий чемпионат мира, который пройдет в России: «Никто не хочет смотреть на такое».

А что на поле?

Всего этого беспокойства, царствующего среди болельщиков, не было видно на поле. Обе команды были спокойны, несмотря на сильные заявления от игроков накануне игры. «Спартак» показал то, в каком хорошем состоянии он пребывает сейчас и спокойно обыграл ЦСКА, который, как казалось, и не пытался ничего противопоставить с самого начала игры. Показательным кажется и то, что судья за весь матч не показал ни одной желтой карточки. Это, конечно, хорошо, но проблема в том, что эмоций на поле почти не было. ЦСКА проиграл принципиальному сопернику, доигрывая последние минуты в ожидании свистка, «Спартак» спокойно пользовался пробелами в составе «армейцев». Без нервов и эмоций. Недостаток ярких моментов на поле компенсировался сумасшествием на фанатских трибунах. Весь первый тайм лидером по зажженным файерам были болельщики «Спартака», но в середине второго – и армейские фанаты решили подарить своему клубу несколько многотысячных штрафов.

Оскорбительные кричалки, прожженные сетки, спланированные драки за пределами стадиона, нескончаемые файеры. Все это является неотъемлемой частью большого матча – такого, каким, безусловно, является «Спартак» – ЦСКА. Красно-белые подарили своим болельщикам большой праздник, который они во всю праздновали на трибунах. И своими силами создали атмосферу «Дня Д».

После матча спокойствие ЦСКА никуда не делось. Зоран Тошич, отыгравший все 90 минут, сказал так: «Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку»… Никакой паники. Ничего страшного не происходит».

Леонид Слуцкий прокомментировал поражение тоже на удивление очень спокойно: «Считаю, что игра была со взаимными шансами. У нас было достаточно моментов и при 1:0, и при 2:1, чтобы не проиграть. «Спартак» играл по счету, садился. Они вели и имели моменты».

С такими заявлениями спорить сложно. Но если все клубы будут после матчей предаваться философским размышлениям, то российский футбол окончательно потеряет все эмоции. Злобу, агрессию, мотивацию, стремление и ярко выраженное желание победить. Если на проигрыш в дерби реагировать именно так, то и все остальное меркнет. Ничего же страшного не происходит.

«Спартак» наконец-то доволен своим главным тренером и не ищет ему замену. Поэтому все в большей степени сфокусированы на игру и на результат. ЦСКА здесь сделал несколько шагов назад, обращая внимание в основном на кадровые проблемы и недовольство главным тренером, который ведет команду к неизвестному. При этом Массимо Каррера продолжает делать все, чтобы его любили. После матча он сказал так: «Я поблагодарил их за игру, за то, что они делают, и за весь чемпионат. День за днем у них все больше боевого духа. Я горжусь, что тренирую их. Все отдают душу игре».

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