«Зенит» победил «Томь». «Краснодар» увез ничью из Махачкалы, отыграв 70 минут вдесятером. Лучшие моменты (ВИДЕО)

«Анжи» – «Краснодар» – 0:0

Все, главным событием матча осталось удаление! 0:0.

Красная карточка Каборе! На 18-й минуте! За две желтых! Вот это да.

#АнжиКраснодар Наш состав: Беленов, Мусалов, Менса, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Будковский.

#АнжиКраснодар Наш резерв: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Эбесилио, Щербак, Амаду, Георгиевский, Р.Магомедов, Обертан, Боли.

«Зенит» – «Томь» – 1:0

Все, закончен матч! Минимальная победа «Зенита».

1:0! Навес Чернова, скидка Дзюбы и гол Кокорина!

Состав ФК #Томь: Коченков, Дьяков, Комбаров, Жиров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Попов, Дудиев, Бикфалви, Касьян

Запасные: Солосин, Тен, Баляйкин, Кузнецов, Самодин, Погребняк, Голышев, Яблонски, Кудряшов

«Арсенал» – «Уфа» – 0:2

Фатай удваивает преимущество гостей! Кажется, победа уфимцев уже не вызывает сомнений.

Открыт счет! Сильвестр Игбун после подачи углового забил в ворота «Арсенала».

Состав «Уфы»: Шелия (в), Аликин (к), Никитин, Васин, Ванек, Засеев, Живоглядов, Фатай, Сухов, Игбун, Безденежных.

«Урал» – «Терек» – 1:4

И еще один привоз... Совсем рассыпались хозяева. 1:4.

И еще один! В свои ворота на этот раз, Динга «отметился» автоголом после прострела Роши.

Балай! Оформляет дубль албанец с передачи Роши – 1:2.

Арапов! Что же творит голкипер хозяев! Хотел выбить мяч в поле, а попал в Бекима Балая – 1:1.

Пенальти назначил Еськов! А Чантурия точен. 1:0.

Составы на #УралТерек «Урал»: Арапов, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Емельянов, Павленко, Лунгу и Ставпец

Запас «Урала»: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксенов, Коробов, Серченков и Конате. #УралТерек