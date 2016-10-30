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  • «Зенит» победил «Томь». «Краснодар» увез ничью из Махачкалы, отыграв 70 минут вдесятером. Лучшие моменты (ВИДЕО)

«Зенит» победил «Томь». «Краснодар» увез ничью из Махачкалы, отыграв 70 минут вдесятером. Лучшие моменты (ВИДЕО)

«Анжи» – «Краснодар» – 0:0

Все, главным событием матча осталось удаление! 0:0.

Красная карточка Каборе! На 18-й минуте! За две желтых! Вот это да.

Наш состав: Беленов, Мусалов, Менса, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Будковский.

Наш резерв: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Эбесилио, Щербак, Амаду, Георгиевский, Р.Магомедов, Обертан, Боли.

«Зенит» – «Томь» – 1:0

Все, закончен матч! Минимальная победа «Зенита».

1:0! Навес Чернова, скидка Дзюбы и гол Кокорина!

Состав ФК : Коченков, Дьяков, Комбаров, Жиров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Попов, Дудиев, Бикфалви, Касьян

Запасные: Солосин, Тен, Баляйкин, Кузнецов, Самодин, Погребняк, Голышев, Яблонски, Кудряшов

«Арсенал» – «Уфа» – 0:2

Фатай удваивает преимущество гостей! Кажется, победа уфимцев уже не вызывает сомнений.

Открыт счет! Сильвестр Игбун после подачи углового забил в ворота «Арсенала».

Состав «Уфы»: Шелия (в), Аликин (к), Никитин, Васин, Ванек, Засеев, Живоглядов, Фатай, Сухов, Игбун, Безденежных.

«Урал» – «Терек» – 1:4

И еще один привоз... Совсем рассыпались хозяева. 1:4.

И еще один! В свои ворота на этот раз, Динга «отметился» автоголом после прострела Роши.

Балай! Оформляет дубль албанец с передачи Роши – 1:2.

Арапов! Что же творит голкипер хозяев! Хотел выбить мяч в поле, а попал в Бекима Балая – 1:1.

Пенальти назначил Еськов! А Чантурия точен. 1:0.

Составы на «Урал»: Арапов, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Емельянов, Павленко, Лунгу и Ставпец

Запас «Урала»: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксенов, Коробов, Серченков и Конате.

Комментарии (7)
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salvor1986
1477825530
Днищенский сайт, где текстовая трансляция?
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magg27
1477840338
Зенит долби ещё 2
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TRELL
1477847165
Зенит с победой! Но игра была очень слабая. Есть нехватка ключевых игроков,таких как Смольников и Жирков. Анюкова уважаю,но нужна скорость... Жду возвращения Данни. Юсупов слаб,хочется от его усилий намного больше. Почему сидит Саша Кержаков-не понимаю!!! Нет свежести у игроков(матч с анжи это показал),боязно за Зенит... Верим и надеемся, что это пройдет без потери очков. Спартак вчера хорошо сыграл,молодцы. Тем интересней будет борьба между заклятыми врагами(в футбольном смысле).
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TUMS
1477865838
Зенит не отошел от кубковой игры...
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simoron81
1477868199
да Урал слил игру
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Zenit & MU
1477889653
Зенит с победой, но такая игра показала, что надо еще много работать над игрой! Спартаку респект (хотя думал, что будет ничья)! Урал явно слил игру, надо разбираться!!!
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somn
1477918802
Как это не прискорбно, но Зенит сдулся. Практически вся команда перестала играть. Везёт лишь в том, что играем с командами из "подвала". Думаю, что 3-го мы убедимся в этом. Ирландцы Зенит просто перебегают.
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