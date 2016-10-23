Мексиканская мечта. Почему Чичарито нельзя уезжать из Германии

Хавьер Эрнандес переехал в Европу в 2010-м году. До этого он в течение пяти сезонов выступал в мексиканской лиге. В клубах Старого Света его долго не замечали, и он даже подумывал о завершении карьеры. Но потом сэр Алекс Фергюсон все же выкупил его из «Гвадалахары» и привел в сильнейшую лигу мира. Правда, после смены тренера в «Юнайтед» начался затяжной кризис, и Эрнандес стал одной из его жертв. За сезон 2013/14 он забил всего 4 мяча АПЛ и осел на скамейке запасных.

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Дальше была аренда в мадридский «Реал», где Чичарито снова не очень везло. Низкая результативность и высокая конкуренция привели к тому, что мексиканец опять почти не играл. Анчелотти все больше времени давал Кариму Бензема и все меньше – арендованному Эрнандесу. В итоге никто не удивился тому, что «сливочные» не стали продлевать соглашение об аренде.

Летом 2015-го года Чичарито подписал контракт с «Байером». Футболист наконец-то провел удачный сезон в Европе, забил 25 мячей, стал лучшим бомбардиром клуба и вошел в символическую сборную сезона. Тогда же снова начались разговоры о том, что Эрнандес хочет поменять клуб. В списке претендентов на игрока назывались «Ювентус», «Ливерпуль», «Арсенал», «Севилья» и «Валенсия». Сам мексиканец еще в начале августа заявил, что может покинуть Леверкузен, со словами «вы никогда не знаете, что произойдет в футболе».

Но нужна ли ему очередная смена прописки? Однозначно – нет.

Игра на своем уровне

Шесть европейских сезонов показали, что Эрнандес результативнее всего играет именно в клубе, не претендующем на самые высокие места в своем чемпионате. И не потому, что он плохой футболист. Просто не каждый чувствует себя комфортно в коллективе суперзвезд с амбициозными планами на чемпионство и способен выдерживать сумасшедшую конкуренцию.

Чичарито нужны спокойствие и стабильность. «Байер» ему их дает. Команда из сезона в сезон борется за выход в еврокубки, регулярно в них выступает, нередко доходя до стадий плей-офф. Бундеслига – это, вероятно, самый удобный для игроков турнир по соотношению уровня футбола и возможности стабильно развиваться. Борьбы за чемпионство здесь нет, но есть прекрасно развитая инфраструктура, современные стадионы, крутые болельщики и равные соперники.

В 28 лет Эрнандес, конечно, еще может попытаться стать следующим Месси, но не лучше ли продолжать прогрессировать в более спокойных условиях?

Участие во всех матчах

Выходить на поле – главное для любого футболиста. Только во время игры он может показать свой уровень одновременно и тренерскому штабу, и сопернику, и зрителям.

Для Чичарито возможность появляться в стартовом составе – вопрос еще более важный и отчасти даже болезненный. В недавнем комментарии сайту goal.com Эрнандес сказал, что совсем не скучает по Испании, в которую его хотят переманить «Севилья» и «Валенсия». И не скучает он по Примере именно потому, что совсем там не играл. На Пиренеях ему будет трудно избавиться от образа нападающего, который «хорошо выходит на замену», и стать лидером, что поведет свою команду вперед. Сидеть на скамейке в 20 лет – это нормально, набираться опыта можно и на тренировках. Но в 28 это банально приведет к потере формы.

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Пока в Германии у Эрнандеса есть доверие тренера, им нужно пользоваться так долго, как это возможно.

Работа на репутацию

Сейчас Чичарито – лучший нападающий своего клуба. Но, естественно, никто не забыл о его полупровале в Англии и блеклом выступлении за «Реал». С каждой новой командой нападающему нужно будет заново доказывать свою профпригодность. И любая ошибка – это скамейка запасных, а затем очередная аренда.

О своей жизни в Мадриде Чичарито вспоминает так: «Мне было очень тяжело, ведь я получил всего несколько возможностей, чтобы показать себя». Мексиканец – не тот футболист, которому проблемы дают стимул больше работать и показывать высокий результат. Он тяжело справляется с кризисами. И еще один, подобный мадридскому, неудачный выбор клуба может окончательно испортить его карьеру.

Национальная сборная

Германия – это еще и хорошая возможность готовиться к выступлениям за мексиканскую сборную. Именно сборная для Эрнандеса должна выйти на первое место в ближайшие годы. Там он – несомненный лидер команды, которая претендует на высокие места на континентальном уровне.

В Бундеслиге жесткая игра, но не такой высокий коэффициент травматичности, как в АПЛ. Так что выступление за клуб можно вполне органично сочетать со сборной, не жертвуя ни своей зарплатой, ни статусом. Кроме того, форвард оказывает огромное влияние на мексиканский рынок спортивной атрибутики. Благодаря Чичарито в Мексике было продано более 12 тысяч футболок «Байера».

Мексиканцы стерпели, что их «Месси» уехал в лигу пониже. Стерпят ли они очередной его провал – это большой вопрос. А ведь латиноамериканские фанаты слишком быстро переходят от обожания к ненависти.

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