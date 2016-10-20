«Это не чисто британская команда». Кто будет противостоять «Зениту»

Сразу после жеребьевки Лиги Европы болельщики «Зенита» вздохнули с облегчением. Команде досталась очень легкая по именам группа, где всех соперников номинально можно спокойно обыгрывать. «Зенит» справился с «Маккаби», отыгравшись со счета 0:3. Легко разгромили подопечные Луческу и АЗ. Но впереди российскую команду ждет «Дандолк» – клуб, о котором почти никто ничего не слышал. И тем не менее ирландцы способны преподнести сюрприз.

«Дандолк» существует уже 113 лет, за которые он 11 раз выигрывал чемпионский титул в Ирландии. Столько же раз клуб оставался вторым, что делает его одним из самых титулованных коллективов страны. Но это Ирландия. Там нет больших денег, а потому и известные игроки туда захаживают редко. Большинство футболистов «Дандолка» представляют Ирландию и в прошлом за пределы родины не выезжали.

В нынешнем сезоне «Дандолк» мог оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов. По сумме двух встреч был переигран чемпион Исландии «Хафнарфьордур», а затем ирландцы справились и с белорусским БАТЭ. Споткнулся «Дандолк» о польскую «Легию», но даже с бывшей командой Станислава Черчесова клуб в одном из матчей сыграл вничью. Для попадания в групповой этап Лиги Европы отбор играть уже не пришлось.

Групповой этап пока складывается для ирландцев крайне интересно. Для начала «Дандолк» увез ничью из Голландии, отыгравший в матче с АЗ на 89-й минуте. Уже тогда это посчитали чудом, но по-настоящему удивительные вещи начали происходить в следующем туре. Тот самый «Маккаби», у которого в блестящем стиле вырвал победу «Зенит», умудрился проиграть «Дандолку» с минимальным счетом 0:1. Примечательно, что оба мяча «Дандолка» в Лиге Европы забил Киран Килдафф. Он же принес ирландскому клубу первые три очка в еврокубковой истории.

«Дандолк» не зря выступает успешно. Это хорошо организованная команда, которая умеет действовать комбинационно. Это не чисто британская команда», – разбирает футбол соперника «Зенита» Мирча Луческу. Достоинством «Дандолка» действительно являются стандартные положения, где нужно бороться. Но при этом команда умеет проводить комбинационные атаки, что прочувствовали на себе ее предыдущие соперники.

Успехи ирландского клуба связаны с именем Стивена Кенни – тренера, пришедшего в «Дандолк» в 2013 году. Четыре года назад клуб вообще хотели расформировать, но новые владельцы спасли команду. При этом некоторые игроки «Дандолка» все еще являются полупрофессионалами и подрабатывают в офисе, пытаясь обеспечить семью. Но сейчас «Дандолк» по уже устоявшемуся обычаю лидирует в чемпионате Ирландии и вышел в финал национального кубка.

Победой над АЗ ирландский гранд заработал денег на существование до 2031 года. Успех в игре с «Маккаби» принес в казну клуба 1,6 миллиона евро. Столько же «Дандолк» мог получить, если бы выиграл все национальные соревнования в ближайшие 15 лет. Если в матче с этой командой оступится еще и «Зенит», подопечные Кенни смогут жить спокойно до середины века. «Посмотрим, сможет ли «Дандолк» нас перебегать. Мы хотим соперника переиграть», – раскрывает задумку «Зенита» Артем Дзюба. В Санкт-Петербурге надеются, что ирландские чудеса в Лиге Европы уже закончились. Но «Дандолк» хочет показать, что все у команды только начинается.