Почему тульский «Арсенал» должен остаться в Премьер-лиге

Усовершенствованное дежавю

Исторический день для «Арсенала» — 2 августа 2014 года. То был первый матч туляков в Премьер-лиге. Трибунам тогда улыбался Дмитрий Аленичев, а экзаменовать выскочек из ФНЛ в первом туре приехал «Зенит». Игра совпала с Днем ВДВ, но в тот день опаснее было встретить болельщика «Зенита», нежели десантника. Отношения между фанатами не сложились давно. Опасения подтвердились: проблемы были как в городе, так и на стадионе.

В том «Арсенале» ставка делалась на российских игроков, а акцент – на бывших звезд «Спартака». Дополнительной мотивацией был культ личности Аленичева. Весь этот набор, впрочем, Туле не помог. «Зенит» смял соперника – 0:4.

В этом году «Арсенал» вновь принимает «Зенит». За несколько часов до матча на въезде в Тулу уже были слышны кричалки питерских фанатов, которые шли по проезжей части к центру города с грудой пряников в руках. Семейные болельщики выходили из музея оружия или фотографировались на фоне церквей. Одна такая пара фанатов «Зенита» приехала из Калуги вслед за автобусом команды. Питерцы прилетали в аэропорт Калуги, где их встретила целая толпа болельщиков с детьми. Но никто из игроков возле них не остановился.

За час до матча толпа тянулась в направлении к стадиону. Здесь стало заметно красно-желтых болельщиков, идущих вперемешку с группами зенитовских фанатов. Все мило и цивильно. Правда, не без неприятных историй. На остановке напротив стадиона из автобуса вышли четверо крупных мужчин в зенитовской форме, которые сразу же затянули кричалку про Питер. Когда они услышали логичный ответ фанатов противоположной команды – «Тула» – началась драка. Причем было похоже, что зенитовцы начали драться между собой. Сотрудники ОМОНа оказались на этом перекрестке через секунду. А уже спустя минуту, об агрессивных болельщиках напоминали только их разбитые телефоны на асфальте. В это время болельщики помоложе протяжно пели хит 2007-го года «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног…».

Все это говорит о том, что к приезду таких фанатов, которые есть у «Зенита», нужно тщательно готовиться, и, кажется, Тула сделала выводы со своего первого матча в Премьер-лиге и была готова. Везде, но не на футбольном поле. И, если бы не нелепый пенальти на 88-й минуте матча, счет был бы точно таким, как и два года назад. Разгромным и приносящим уверенность зенитовскому руководству.

«Красно-желтая стена»

У «Арсенала» царит, действительно, особенная атмосфера на стадионе. Все сектора в течение матча поют гимн Тулы, кричалки «Мы оружейники» и многие другие. На протяжении всего матча. И после первого пропущенного мяча, и после второго, и даже после пятого. Игроки это слышат и также уважительно относятся к своим болельщикам – после матча они по очереди подходили к трибунам, прося прощения. Первое, что сказал тренер «Арсенала» Сергей Павлов на пресс-конференции – «Я хочу извиниться перед нашими болельщиками».

Фанатов гостей, которых на стадионе было не мало, стало слышно только на 75-й минуте. И то всего на пару минут, потому что им в любой момент были готовы ответить болельщики «Арсенала». Вероятно, Леониду Викторовичу стоило приехать в Тулу на этот матч, чтобы точнее понять, насколько футбольна или нефутбольна наша страна. И где именно.

Одно «но» – за файеры КДК, скорее всего, оштрафует обе команды.

Сотрудники клуба также поддерживают открытый контакт с болельщиками. Пресс-атташе лично «разогревает» стадион перед матчем, проводя перекличку между фанатскими трибунами «Арсенала». Эта простота и искреннее удовольствие от футбола, которое получают как клуб, так и фанаты, очень привлекают и дают надежду на то, что система российского футбола еще не совсем прогнила.

Звезды прошлого

За два прошедших с первого матча с «Зенитом» года «Арсенал» получил надежного спонсора и известных игроков. Тех, кто когда-то блистал в других клубах. Фильцова когда-то даже видели в сборной, Шешуков обретался в «Спартаке», «Ростове» и «Локомотиве», Горбанец – в «Рубине», Беляев вырос в «Локомотиве», Фримпонг до сих пор козыряет отметкой в Википедии про лондонский «Арсенал», Власов был среди «зенитовских» выпускников.

Пока они вновь не заблистали, однако на их игру приятно смотреть. Даже вчера, несмотря на разгромный счет на табло, игра была довольно зрелищной. Туляки играли в открытый футбол, что против «Зенита» само по себе довольно смело. Но не сидели в глубокой обороне, что так раздражало, например, в исполнении нашей сборной на Евро. После матча сам Мирча Луческу назвал итоговый счет матча недоразумением, ведь «он должен был быть меньше».

Правда, пока не ясно, можно ли настолько сильно рассчитывать на игроков, которые не смогли закрепиться в основе своих прошлых, более крутых клубов. Громкие имена привлекают в Тулу журналистов и болельщиков, хоть на футбольном поле они не показывают того результата, которых от них ожидается. Но «Арсеналу» стоит дать шанс, ведь он его все равно заслуживает.