Путь длиной в Милю. Самый безбашенный украинский игрок будет жечь в ФНЛ

В последний день трансферного окна «Тосно» рискнул и подписал Артема Милевского. «Бомбардир» рассказывает о карьере скандального форварда, который очень хочет взорвать еще и РФПЛ.

Милевский всю карьеру балагурил и выпивал, докатившись до ФНЛ. Когда-то он отлично выступал за киевское «Динамо», но потом поехал гастролировать: Турция, Хорватия, Румыния. Всюду дурная репутация шла впереди него. Российская первая лига пока оценивает Милевского, а он сам пытается доказать, что в 31 год еще готов играть на уровне даже Премьер-лиги.

Милевский и сборная Белоруссии

В скандалы Милевский начал вляпываться с ранних лет. Хотя футболом он начал заниматься поздно, в семь лет, парнишку отметили в минской ДЮСШ «Смена». Милевский в итоге провел один матч за юношескую сборную Белоруссии, но в пятнадцать лет переехал на Украину.

Артем отказался выступать за Белоруссию, решив принять украинское гражданство. На родине игрока были в шоке и пошли до конца. Милевский взбаламутил обе страны, заставив вмешаться в ситуацию тогда еще президента ФИФА Зеппа Блаттера. Тому пришлось улаживать историю через Вячеслава Колоскова. Так юношу зарегистрировали как игрока сборной Украины, а белорусские болельщики записали Милевского в предатели.

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Милевский и киевское «Динамо»

Пообвыкнувшись в новой стране два года и поиграв за «Обухов» и «Борисфен», Милевский подписал контракт с киевским «Динамо». Ради этого, в том числе, он удрал из Белоруссии: «Я всегда хотел играть в «Динамо», с детства. Смотрел на лучших игроков этой команды и хотел быть сильным футболистом, как они». За бело-голубых он выигрывал чемпионат Украины, четырежды побеждал в Кубке, три раза поднимал над головой Суперкубок страны. Скандалы были рядом, но пока Артем забивал, их воспринимали как шалости. Милевский был лидером и на поле, и в ночном клубе. Президент «Динамо» Игорь Суркис, впрочем, подвигов вне поля не любил. Дело дошло до слежки, которую приставили к Милевскому и его другу Александру Алиеву. «Однажды я даже заказал пиццу ребятам, которые за мной следили, – вспоминает Милевский в интервью «Матч ТВ». – Вышел и положил ее на капот машины. Потом, наверное, они ее забрали. Я эту машину не раз замечал по городу. Люди и в ресторан могли зайти, посмотреть. Но с их стороны было палево. Они думали, что они сами умные, но не знали, что у меня проходной подъезд. Заезжаешь в арку, ставишь машину, звонишь: «Маша, забери меня!» – и уезжаешь. Одно время даже свет в квартире специально оставлял – чтобы думали, что я дома. Караул вообще!»

Важным игроком он был при двух русских тренерах — Юрии Семине и Валерии Газзаеве. «Газзаев был даже больший мотиватор, чем Семин, – уверяет Милевский. – Он мог забежать в раздевалку и начать кричать. А так получалось, что я всегда сидел напротив двери – вот и получал первым. Даже когда забивал. «Милевский, ты ж капитан! Собери команду!» – все было на повышенных тонах, случалось, что он и бутылку с водой в стену пихал. Я только успевал отворачиваться».

Потом Милевский разругался с самим собой, перестал давать результат и начал надоедать всем вокруг. Конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом стал неразрешимым. На пике формы нападающий мог уехать в топ-чемпионат, в 2009 году его соблазняла «Фиорентина». «А получилась классическая история: никаких отступных в контрактах у нас не было. Проиграет Суркис деньги в казино – запросит 9 миллионов. Потом проснется в отвратительном настроении – уже не 9, а 12. Так я и не уехал никуда» – теперь Милевский не скрывает отношения к бывшему руководителю. Хотя и говорит, что уважает его и понимает, как тяжело управлять футбольным клубом.

Покуролесив в Турции, Хорватии и Румынии, Милевский за последние три года забил всего 8 голов.

Милевский и ситуации

Переезд Милевского в Ленинградскую область вызвал интерес отнюдь не из-за игровых качеств форварда, а из-за колоссального количества историй, в которых за свою карьеру успел побывать футболист. Мы же разбили эти скандалы на три группы.

Группа 1: Милевский и автомобили

К элитному клубу негоже подъезжать на недорогой иномарке, поэтому по направлению к Serebro Артем всегда выходил из Maserati или Ferrari. Другое дело, что долговечность этих автомобилей явно оставляла желать лучшего. В марте 2010-го года Артем впервые разбил одну из своих ласточек. Тогда ремонт кара обошелся в несколько десятков тысяч долларов. В августе того же года Maserati форварда красиво впечатался в стоявшую на парковке в центре Киева БМВ. Осенью года следующего Maserati Милевского был подожжен – вполне возможно, что кем-то из недовольных игрой футболиста фанатов. Артем комментировать инцидент отказался, а вот его друг – экс-игрок киевского «Динамо» Денис Адлейба – всячески пытался помешать МЧС ликвидировать возгорание, а также был чрезвычайно враждебно настроен по отношению к прибывшим представителям СМИ.

Еще одна история с автомобилем произошла в 2013-м году, когда нападающий уже выступал за «Газиантепспор». Возвращавшись из Zirve Park Hills, Милевский въехал в дорожное ограждение. Его Ferrari, конечно же, превратился в металлолом, однако сам игрок не пострадал.

И последний из известных прецедентов управления Милевским транспортным средством в нетрезвом виде мы оставили на сладкое. Подписав 5 октября прошлого года контракт с хорватским «Сплитом», уже 5 ноября опальный форвард покинул команду. Причина – СМИ заприметили Артема за рулем очередного суперкара в состоянии алкогольного опьянения. Дабы избежать удара по своему имиджу, «Сплит» решил разорвать контракт с когда-то одной из главных надежд украинской сборной.

Группа 2: Милевский и Алиев в ночных клубах и не только

У Артема Милевского всегда был надежный и верный попутчик во всех его маршрутах по клубам и прочим увеселительным заведениям. Речь, конечно же, об Александре Алиеве, с которым они долгое время выступали вместе за киевское «Динамо». В 2008-м году оба были оштрафованы на 100000 евро за грубое нарушение режима накануне финала Кубка Украины. Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказывал в одном из своих интервью о том, что футболисты часто играли бесплатно, так как вся их зарплата уходила на оплату штрафов за появление на тренировках в пьяном виде.

В 2010-м году, возвращаясь с товарищеского матча сборной Украины, Милевский и Алиев обматерили журналиста, якобы занявшего их место в самолете. Футболисты уже были готовы применить физическую силу, но в дело вмешался администратор «жовто-блакитных», нашедший представителю СМИ другое место.

Последняя же скандальная новость, связанная с двумя друзьями, появилась на просторах интернета всего месяц назад. Бывшая жена Александра Алиева, которую последний не особо жалует, поведала СМИ, что Алиев угрожает забрать у нее детей, а также избить ее. Кроме того, Александр якобы заявляет, что его бывшая супруга – наркоманка, а наркотики ей поставляет не кто иной, как Артем Милевский.

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Группа 3: Остальные нефутбольные подвиги Артема

2010-й год. Матч группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев – БАТЭ. Артем Милевский дает послематчевый комментарий. Услышав оскорбления от белорусов в свой адрес, он не остается в долгу: «В Минске еще встретимся, клоун, *** [блин]!». Стоит отметить, что корреспондент даже не удивился столь вопиющей «политкорректности» со стороны Артема.

2012-й год. На представлении нового главного тренера «Динамо» Олега Блохина Милевский появился в халате. Неважно, что мероприятие официальное, а все одноклубники пришли в экипировке с клубной символикой. Примечательно, что через некоторое время история с халатом получила новый виток – вот как Милевский поздравил своего главного тренера с Новым Годом:

text Фото опубликовано timi1010 (@timi1010) Дек 14 2015 в 12:42 PST

2013-й год. В декабре, когда традиционно проходила церемония вручения Золотого Мяча, Милевский явил миру истинного обладателя престижной награды. Им стал сам Артем! «Спасибо всем, кто проголосовал за меня!» – такой комментарий к посту оставил нападающий на тот момент «Газиантепспора».

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Если Артем будет играть за «Тосно» так, как в свои лучшие годы в составе «Динамо», шансы ленинградцев на попадание в РФПЛ заметно возрастут. Если же предпочтет доезжать до Питера на Ferrari и отправляться по проторенной дорожке – в клубы и автосалоны, то наверняка в скоро времени покинет команду. В любом случае, наличие Милевского в ФНЛ должно заметно повысить интерес к лиге. Остается дождаться его дебюта в составе «Тосно». Или же очередной истории, достойной отдельного материала в ведущих СМИ ленинградской области.