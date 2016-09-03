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  • Чехол за 140 тысяч рублей, холодильник – за 70 и другие VIP-сувениры в фан-шопах РФПЛ

Чехол за 140 тысяч рублей, холодильник – за 70 и другие VIP-сувениры в фан-шопах РФПЛ

Армейский смартфон

Нет, ЦСКА не изобрел смартфон, а взял уже существующий и немного его модернизировал. Клуб предлагает своим болельщикам приобрести клубный iPhone 6S за 199 тысяч рублей. Особенный армейский смартфон отделан золотом и титаном, а поверх всего этого ювелирного великолепия нанесен логотип московского клуба и его символ. Увы, скидки на VIP-сувениры не распространяются, да и приобрести его можно будет только по 100-процентной предоплате. Учитывая, что iPhone 6S стоит сейчас в среднем 60 тысяч рублей, его по сути бессмысленная обработка обойдется бизнес-фанату ЦСКА чуть меньше, чем в 140 тысяч. А еще бренд, предлагающий такой своеобразный чехол для смартфона, называется, ну, очень дорого-богато – Caviar («икра»).

Но, кстати, это не самое дорогое, что продается в ЦСКА – рекорд побили часы «робокопа» за 700 тысяч рублей.

Замороженный «Спартак»…

Если вы настолько лютый болельщик «Спартака», что даже интерьер своей квартиры обставляется в связи с этим своим увлечением, то вам наверняка пригодится клубный холодильник. Самый обыкновенный однокамерный холодильник, раскрашенный в красный цвет. Стоит он почти 70 тысяч рублей. Из плюсов – в нем есть малюсенькая морозилка.

…и «Ракета»

«Спартак» предлагает сувениры и покруче, например, часы за 90 тысяч рублей. Прямо скажем, не очень презентабельные часы отечественной марки «Ракета». А такая цена, видимо, за счет логотипа московского клуба с обеих сорон и красной шнуровки на браслете (от сглаза, никак иначе).

Бизнес-подарок от «Зенита»

На сайте фан-шопа «Зенита» есть целый раздел «Бизнес-сувениры», в котором представлено все самое дорогое и газпромовское. Здесь есть и чехлы для планшета дороже самого планшета, и светящиеся стаканы по 4 тысячи, и модель клубного самолета за 8500, и даже камни для виски. Одним из самых дорогих товаров стала футболка в рамке. Футболка в рамке стоимостью в 40 тысяч рублей. Обычная сине-бело-голубая футболка в обычной серой рамке.

«Сенатор» РЖД

«Локомотив» в этом плане выглядит наиболее народным клубом. В местном фан-шопе самый дорогой товар – это часы (притом довольно симпатичные) за 20 тысяч рублей. Часы с внушительным названием «Сенатор».

Пробить «золотой» выезд

Ограниченная серия стаканов с эмблемой «Крыльев Советов» тоже больше относится к РЖД. В плацкарте поезда, который будет уезжать из Самары, на вас будут смотреть косо, зато это почти наверняка будет самая дорогая вещица в вагоне.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Локомотив Крылья Советов Зенит
Комментарии (11)
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Aztec58
1472900148
Иде cognac от Анжи?
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ufos73
1472901150
Раньше это называлось развод лохов... )))
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kostyandr
1472901494
А где Бердыевские четки, с помощью которых Рубин победил Барсу???
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marslond
1472907980
Развод на бабки. Зарабатывают как могут.
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DenMih
1472909794
Есть туалетная бумага с эмблемой Спартака.
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Igorello97
1472926196
У Кубани есть матрешка за 17000
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lihindic
1473115903
мимо
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