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  • Нани в «Валенсии», траты «Рубина» и еще 3 главные трансферные ошибки лета

Нани в «Валенсии», траты «Рубина» и еще 3 главные трансферные ошибки лета

Нани

Откуда: «Фенербахче»

Куда: «Валенсия»

Сумма: €8 млн

Победитель Евро-2016 переходил в «Валенсию» с большими ожиданиями. Представление игрока выдалось ярким. Нани оригинально станцевал капоэйру, сразу расположив к себе фанатов. Но на этом все закончилось. Сам игрок продолжает надеяться на лучшее. «Валенсия» – клуб с большим потенциалом. «Здесь есть все условия, чтобы быть счастливым», – утверждает португалец. Однако результаты и клубная ситуация говорят об обратном. «Валенсия» испытывает денежные проблемы, а потому вынуждена выставлять на продажу лидеров клуба. В команде нездоровая обстановка, а еврокубки снова остаются только в мечтах. В первом туре «Валенсия» уступила аутсайдеру чемпионата «Лас-Пальмасу» (2:4). Похоже, Нани придется спасать команду от вылета, хотя ехал он в коллектив с совершенно другими амбициями.

Кристиан Бентеке

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Кристал Пэлас»

Сумма: €31,2 млн

«Переход Бентеке решит все проблемы. У нас возникали трудности с атакующими действиями, но теперь они решены», – наставник «Кристал Пэлас» Алан Пардью верит в безоблачное командное будущее. Летом из клуба ушел в «Эвертон» скоростной форвард Гейл, долгое время определявший игру коллектива Пардью. На его место Пардью предпочел пригласить за огромные деньги грузного Бентеке из «Ливерпуля». Теперь у тренера «Кристал Пэлас» остается два варианта: либо менять стиль игры команды под нового нападающего, либо заставить Бентеке бегать. «Думаю, в «Ливерпуле» мне могли дать больше шансов проявить себя», – упирается сам бельгиец. Юрген Клопп пытался, а Кристиан иногда даже забивал голы, но отказываться от собственных убеждений в «Ливерпуле» не стали. Бентеке продали за очень хорошие деньги, подписав нужных Клоппу футболистов. «Кристал Пэлас» же потратил все свои сбережения на мощный танк, которому будет тяжело найти применение.

Джанер Эркин

Откуда: «Фенербахче»

Куда: «Интер»

Сумма: бесплатно

Все лето переход Джанера веселит любителей итальянской Серии А. Роберто Манчини лидер «Фенербахче» был очень нужен, но этот тренер в «Интере» больше не работает. Роберто по ходу межсезонья сменил Франк Де Бур, а Джанер с ужасом осознал свое положение в команде. «Интеру» турок больше не нужен. Миланский клуб даже попытался сбагрить Эркина обратно в «Фенербахче», но турки не захотели покупать футболиста, ушедшего от них свободным агентом. «Джанер хочет остаться в «Интере», но у нас есть конкретные предложения и от других европейских команд. Решение за клубом», – рассказывает агент футболиста. Хорошо еще, что Де Бур не захотел расстаться со всеми игроками, приобретенных при Манчини.

Максим Лестьенн

Откуда: ПСВ

Куда: «Рубин»

Сумма: €8,5 млн

Главный обидчик московского ЦСКА в Лиге чемпионов теперь будет выступать в российском чемпионате. В ворота москвичей год назад Лестьенн забил дважды. Столько же он наколотил за три года выступлений в бельгийской, итальянской и голландской лигах. Бельгиец не обделен скоростью, но ужасно реализовывает моменты. Добавляются к этому и постоянные травмы, из-за которых Максим подолгу сидит на трибунах. За переход форварда «Рубин» явно переплатил. Кроме того, не совсем понятно, в каком амплуа будет использовать его Грасия и то, как на количество игрового времени Лестьенна повлияет лимит. Этот переход слишком неоднозначен, как неоднозначна пока и игра «Рубина», который испытывает проблемы с набором очков.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Петр Зелински

Откуда: «Удинезе»

Куда: «Наполи»

Сумма: €14 млн

Этого талантливого поляка ошибки коллег по футбольному цеху ничему не научили. Зелински давно интересовался «Ливерпуль», а «Удинезе» вряд ли хотел отдавать перспективного футболиста клубу из Италии. Но сам Петр выбрал именно вариант с «Наполи», о чем очень скоро должен пожалеть. Пример Маноло Габбьяндини, перешедшего в неаполитанский клуб из «Сампдории», выглядит показательным. Играет в старте Маноло теперь редко, а голы забивает по большим праздникам. Такое же будущее ждет и Зелински, чья карьера только-только начала развиваться. И тренер Маурицио Сарри, у которого поляк играл в «Эмполи», вряд ли ему поможет. «Наполи» же останавливаться не собирается. Неаполитанцы продвинулись в переговорах с «Болоньей» по трансферу Амаду Диавара – еще одного таланта, играющего в центральной линии поля, который обязательно составит Зелински конкуренцию.

Пелле, Боатенг, Вальдес и еще семь идиотских трансферов лета

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Европа
Комментарии (7)
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Dgad
1472111042
Да, новички Рубина пока явно не оправдывают вложений.
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kachan63
1472113766
Бесплатный турок это фигня, самый большой провал "Интера" - расторжение контракта с Манчини!
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Фан666
1472120369
Ну Лестьен. Пока ситуация в Рубине ну очень плохая, есть вероятность, что тренера турнут, ну и новичков за ним сплавят. Так что перспективы у Лестьена не шибко какие. Там точно перебор с иностранцами возник и игры никакой не показывают.
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alex_1322
1472130109
Гейл ушел в Ньюкасл, в Эвертон - Боласи !
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