Бразилия впервые в истории выиграла Олимпиаду

Олимпиада – не самое главное соревнование в футболе. Здесь часто обкатываются и получают первый международный опыт молодые футболисты. Но для бразильской сборной прошедший турнир был важен именно с точки зрения результата. До этого момента Бразилия никогда не побеждала в футбольной составляющей Олимпиады. Успех пришел, но победа не далась легко. В финале бразильцам противостояла сборная Германии, костяк который составляли опытные братья Бендеры. В атаке солировали талантливые Гнабри, Брандт и Зелке, а ворота защищал Хорн. Все эти игроки либо играют в топовых командах, либо уже давно вызывают их активный интерес. Даже наличие Неймара в такой ситуации могло не сыграть в пользу сборной Бразилии. Однако для итоговой победы именно капризный бразильский нападающий сделал больше всех.

Звезды, таланты, медали. Гид по футболу на Олимпиаде в Рио

Неймар, кстати, больше не будет капитаном этой сборной. «Я выиграл важнейший трофей в качестве капитана бразильской команды, но теперь передаю послание Тите. Тренер может искать нового капитана», – сказал звездный футболист после финального матча. Весь турнир Неймара критиковали за его несдержанность, постоянные споры и симуляции. Ответ на всю грязь со стороны фанатов Неймар нашел в финале, когда умопомрачительным ударом со штрафного не оставил Тимо Хорну шансов. Такие мячи влетают в ворота даже не каждый месяц.

Немцам всю игру сопутствовало невезение. Только за первый тайм мяч трижды попадал в перекладину ворот опытного Вевертона. До финальной встречи бразильцы не пропустили на турнире ни одного мяча, но первый гол все-таки случился. Это полузащитник «Шальке» Макс Мейер, считающийся одним из главных талантов поколения, подстроился под передачу и первым касанием поразил дальний угол.

Начало было положено, но на большее немцев не хватило. Дело дошло до экстра-таймов, где уже бразильцы должны были вырывать победу. На 106-й минуте вышедший на замену креативщик Фелипе Андерсон оказался один перед вратарем, но не смог переиграть Хорна в ближнем бою. Германия ответила на это ударом Гнабри, под выстрел которого бросились сразу несколько защитников.

Серия пенальти оказалась неизбежной. И здесь сказался класс опытных игроков. 27-летний нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен вряд ли сам понимает, как оказался на Олимпиаде. Так уж получилось, что он единственный, кто не смог с точки переиграть Вевертона. Решающий бразильский одиннадцатиметровый исполнил Неймар, принеся бразильцам историческую победу.

Сборной Бразилии пять раз удавалось побеждать на чемпионатах мира. Восемь раз бразильцы выигрывали Кубок Америки. Еще четырежды эта сборная брала Кубок Конфедераций. Успех на Олимпиаде – первый в истории великой команды. И от этого его ценность только возрастает.