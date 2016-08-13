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  • Карла Хоу – сексуальная подруга защитника «Ливерпуля»

Карла Хоу – сексуальная подруга защитника «Ливерпуля»

Карла Хоу – известная модель Playboy, которая регулярно участвует в откровенных фотосессиях (зачастую со своей сестрой Мелиссой). В мире футбола она стала известна благодаря своей любвеобильности: ее ухажерами были Марио Балотелли, Патрис Эвра, Маруан Шамах и Хуан Куадрадо. Женщина она, кстати, жесткая: например, Эшли Коул сумел ее так разозлить, что получил три удара по лицу и остался с разбитой губой. Однако около года назад дама остепенилась и начала строить серьезные отношения с защитником «Ливерпуля» и сборной Англии Натом Клайном. Она всячески поддерживает его: например, перед Евро поучаствовала в фотосессии в форме сборной Англии. Ниже – несколько причин, почему не стоит удивляться популярности Карлы у футболистов.

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Клайн Натаниэл
Комментарии (22)
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каа
1471101668
Ничего...абсолютно ничего сверхъестественного ....ну кроме полного отсутствия воспитания...(((
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KWN37
1471102512
Очередная шалашовка, весьма затасканная, а Коул тряпок раз стерпел три удара.
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Sense1
1471105596
Я смотрю тут мачо такие отписываются... Рады были бы и такой.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1471112204
Я ПОНИМАЮ ШЛЮХИ ВСЕГДА ТАМ ГДЕ ДЕНЬГИ...НО ПОЧЕМУ ФУТБОЛИСТОВ ТЯНЕТ НА НИХ ЖЕНИТЬСЯ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ
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El_Chori
1471117665
убожество
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Дон Посей
1471119688
Какой-то ссаный вульгарный ширпотреб. Публикуйте лучше фото автомобилей игроков! Ха!
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spbultras
1471124336
футбольный сайт,а публикует фото проституток. если бы народ хотел их посмотреть,то зашел бы на другой сайт. бомбардир стал полным дерь мом
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multiscan
1471126112
Не понимаю я этих девушек, показывающих себя всему миру в таком виде.Что-то в этом есть от проституции. Ведь они выставляют свои тела напоказ за деньги. Ведь им же платят всякие глянцевые журналы , а это, на мой взгляд и есть проституция, только бесконтактная.
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арейская
1471130218
Хороша...
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Kosmotoga
1471163394
Как можно жить с такой чепушилой силиконово-разукрашеная губоутка .
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