Карла Хоу – сексуальная подруга защитника «Ливерпуля»

Карла Хоу – известная модель Playboy, которая регулярно участвует в откровенных фотосессиях (зачастую со своей сестрой Мелиссой). В мире футбола она стала известна благодаря своей любвеобильности: ее ухажерами были Марио Балотелли, Патрис Эвра, Маруан Шамах и Хуан Куадрадо. Женщина она, кстати, жесткая: например, Эшли Коул сумел ее так разозлить, что получил три удара по лицу и остался с разбитой губой. Однако около года назад дама остепенилась и начала строить серьезные отношения с защитником «Ливерпуля» и сборной Англии Натом Клайном. Она всячески поддерживает его: например, перед Евро поучаствовала в фотосессии в форме сборной Англии. Ниже – несколько причин, почему не стоит удивляться популярности Карлы у футболистов.

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