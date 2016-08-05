Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело

«Мы вас кормим просроченной едой? В других клубах вообще не кормят!». Преступность и бандитизм в стане «Волги»

Год назад тверская «Волга» своей игрой очаровала футбольную Россию. Футболисты, получающие 25-30 тысяч рублей в месяц, на равных играли с будущим обладателем Кубка России «Зенитом». Лишь в дополнительное время питерские миллионеры сломили сопротивление хозяев. Вся Тверь гордилась своей командой! Вся, кроме руководства клуба. После матча в раздевалку «Волги» пожаловал сам президент клуба Станислав Савенков. Один из ведущих футболистов осмелился спросить, когда игрокам выплатят долги и начнут кормить нормальными продуктами. Президент на глазах рассвирепел. «Вы говорите, мы вас кормим просроченными продуктами?! А в некоторых клубах не кормят вообще!» – грубо произнес Савенков.

После матча с «Зенитом» игрокам перестали платить зарплату и отпускные. А продукты на базе стали такими, что по слухам, некоторые игроки «Волги» ночами не вылезали из туалетов. «Ничем не могу помочь. Мне самому в целях экономии приходится жить в клубном офисе», – прибеднялся гендиректор «Волги» Дмитрий Фоминов. Оказалось, Фоминов растрачивает 20-30 млн клубного бюджета на себя любимого. И даже прикупил шикарную иномарку, пока игроки захлебывались рвотными массами от ужасной еды.

«Руководство «Волги» относится к игрокам, как к скоту. Они нагло врут СМИ про «грязную компанию», хотя сами по уши в дерьме», – подтвердил слухи экс-голкипер «Волги» Петр Устинов. Сейчас он – основной вратарь «Торпедо». О времени в Твери Устинов вспоминает как о «рабстве».

За последние годы тверские чиновники отправили на тот свет баскетбольную «Тверичанку», «Камит-Университет», волейбольный «ВК Тверь» и футбольный «Волочанин-Ратмир». Близки они и к тому, чтобы задушить главную футбольную команду города. Вот только теперь на «гробовщиков» обратили внимание высшие российские чиновники. За дело уже взялся Виталий Мутко, намеренный «раздраконить» высшее тверское руководство. А пока он готовится, их уже вовсю «драконит» народ. Станислав Савенков и Дмитрий Фоминов. Страна должна знать своих героев!

«Меня пытаются сплавить». Как ФК «Рязань» «выдавливает» Ивана Миронова из клуба

Прошлый чемпионат «Рязань» завершила на третьем месте. Не прошло и трех месяцев, как болельщики вовсю стали тосковать по прежним результатам. В кубке России «Рязань» в серии пенальти уступило «Торпедо», а затем в рядах клуба случился громкий «сетевой» скандал.

«Поведение полузащитника ФК «Рязань» Ивана Миронов вызывает возмущение. Незнание корпоративной этики и нежелание поддержать ребят после неудачного начала сезонам невозможно объяснить ничем! Это уже не первый раз, когда Миронов ведет себя подобным образом», – говорится в официальном заявлении клуба. Дело в том, что хавбек в группе болельщиков «Рязани» проголосовал за победу липецкого «Металлурга», и это не осталось незамеченным руководством клуба.

«Смешно наблюдать, когда тебя пытаются сплавить», – ответ самого Миронова не заставил себя ждать. – «Странно, что меня еще не обвинили в сдаче матча». Выездной матч с «Металлургом» рязанский клуб едва не выиграл. До победы «Рязани» не хватило одной минуты. На эту встречу Миронов не был заявлен даже в запас.

Знакомьтесь: Шамиль Лахиялов. Бизнесмен и владелец футбольного клуба

«Идея о создании собственного клуба появилась еще тогда, когда я завершал карьеру футболиста», – заявил Шамиль Лахиялов. Когда-то он слыл форвардом с буйным нравом: отворачивался в сторону во время гимна России, набрасывался на партнеров на тренировках. Повесив бутсы на гвоздь, Шамиль Гаджиалиевич превратился в солидного человека. Теперь он – владелец воссозданного махачкалинского «Динамо».

«Команда существует за счет моих друзей-бизнесменов. В «Легионе-Динамо» будут играть местные ребята, не прошедшие в основу «Анжи». Мы хотим показывать зрелищную игру, которая могла бы покорить сердце махачкалинского болельщика», – сказал Лахиялов. Махачкалинцы вряд ли будут бороться за выход в ФНЛ. Но симпатии местной торсиды «бело-голубые» начинают завоевывать уже сейчас!

В первом же матче «Легион-Динамо» сотворило оглушительную сенсацию. В Кубке России со счетом 2:1 был повержен владикавказский «Спартак» (экс-«Алания»), не забыв при этом показать красивый футбол. «Со временем на играх ПФЛ стадион «Динамо» будет заполняться 5000 болельщиками», – уверенно произнес Шамиль Гаджиалиевич. Начало положено!

«На таком стадионе невероятно приятно играть». «Сатурн» снова жив!

«На таком стадионе невероятно приятно играть! Поздравляю «Сатурн» с возвращением в профессиональный футбол!», – признался защитник «Торпедо» Сергей Шустиков. Возвращению раменчан в ПФЛ, кажется, рады все без исключения. В кубковом матче с «автозаводцами» атмосфера на стадионе «Сатурн» почти копировала начало 00-х. Разве что саксофона не хватало. Но идея вернуть музыкальное сопровождение на трибуны уже мелькает в головах болельщиков.

Изменилась и спортивная составляющая. В отличие от «Сатурна REN-TV», нынешняя команда состоит из местных воспитанников. Очень здорово на левом фланге проявляет себя Владислав Никитянов; впечатляют лидерские качества защитника Дениса Королева. А фантазисту Вячеслава Нефедова раменские болельщики нет-нет, да и назовут «нашим Месси».

Результаты пока не радуют. В кубковой встрече «Сатурн» уступил «Торпедо» (0:1), а в чемпионате даже разошелся миром – с липецким «Металлургом» и курским «Авангардом».

Отсутствие побед уже начинает сказываться на посещаемости стадиона. Совсем опустел «Запад А», на который теперь достать билет невозможно. Актив фан-движения «Сатурна» принял решение пускать на сектор только по абонементам, которые стоят 1 000 рублей. С учетом кризиса – немалые деньги! «Это сделано в рамках финансовой поддержки клубу», – то и дело говорят фанаты. В итоге вся финансовая помощь была нивелирована... самими же фанатами. Из-за любви черно-синей торсиды к «исконно русским выражениям», КДК оштрафовал «Сатурн» на 10 000 рублей.

«Чего они там орут, вызывай ОМОН!». Война болельщиков «Торпедо» и Тукманова принимает новые обороты

Пока «Сатурн» осваивается в рамках профессионального футбола, в лидеры зоны «Центр» выбилось «Торпедо». «Автозаводцы» по пенальти победили в Кубке России «Рязань», а в чемпионате – «Чертаново» и «Витязь». «Наша цель – выход в ФНЛ. У нас есть серьезные конкуренты в лице «Энергомаша» и «Авангарда», но мы должны сломить их сопротивление», – уверенно произнес новый наставник «черно-белых» Виктор Булатов. На Восточную улицу пришел праздник? Как бы не так!

«Берегите клубный бюджет и поддерживайте нас в рамках установленных правил», – следующая фраза Виктора Булатова направлена на примирение сторон. Фанаты и президент «Торпедо» Александр Тукманов ненавидят друг друга с такой силой, что кажется: не самая хорошая кульминация близится. «Что они там орут, вызывайте ОМОН!», – заявил один из болельщиков «черно-белых», сидевший рядом с ложей Тукманова. Количество полиции на матчах «Торпедо» с недавних пор превышает численность болельщиков.

Кроме того, фанатское движение «Запад-5» заявило о большом количестве странных людей с видеокамерами в руках. По ходу матча они отслеживают дела на секторе, выделяют скандирующих брань в адрес руководства фанатов, после чего якобы отправляют данные руководству. Война приобретает невиданный ранее масштаб! Перемирие, похоже, не наступит уже никогда.