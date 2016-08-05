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  • Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело

Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело

«Мы вас кормим просроченной едой? В других клубах вообще не кормят!». Преступность и бандитизм в стане «Волги»

Год назад тверская «Волга» своей игрой очаровала футбольную Россию. Футболисты, получающие 25-30 тысяч рублей в месяц, на равных играли с будущим обладателем Кубка России «Зенитом». Лишь в дополнительное время питерские миллионеры сломили сопротивление хозяев. Вся Тверь гордилась своей командой! Вся, кроме руководства клуба. После матча в раздевалку «Волги» пожаловал сам президент клуба Станислав Савенков. Один из ведущих футболистов осмелился спросить, когда игрокам выплатят долги и начнут кормить нормальными продуктами. Президент на глазах рассвирепел. «Вы говорите, мы вас кормим просроченными продуктами?! А в некоторых клубах не кормят вообще!» – грубо произнес Савенков.

После матча с «Зенитом» игрокам перестали платить зарплату и отпускные. А продукты на базе стали такими, что по слухам, некоторые игроки «Волги» ночами не вылезали из туалетов. «Ничем не могу помочь. Мне самому в целях экономии приходится жить в клубном офисе», – прибеднялся гендиректор «Волги» Дмитрий Фоминов. Оказалось, Фоминов растрачивает 20-30 млн клубного бюджета на себя любимого. И даже прикупил шикарную иномарку, пока игроки захлебывались рвотными массами от ужасной еды.

«Руководство «Волги» относится к игрокам, как к скоту. Они нагло врут СМИ про «грязную компанию», хотя сами по уши в дерьме», – подтвердил слухи экс-голкипер «Волги» Петр Устинов. Сейчас он – основной вратарь «Торпедо». О времени в Твери Устинов вспоминает как о «рабстве».

За последние годы тверские чиновники отправили на тот свет баскетбольную «Тверичанку», «Камит-Университет», волейбольный «ВК Тверь» и футбольный «Волочанин-Ратмир». Близки они и к тому, чтобы задушить главную футбольную команду города. Вот только теперь на «гробовщиков» обратили внимание высшие российские чиновники. За дело уже взялся Виталий Мутко, намеренный «раздраконить» высшее тверское руководство. А пока он готовится, их уже вовсю «драконит» народ. Станислав Савенков и Дмитрий Фоминов. Страна должна знать своих героев!

«Меня пытаются сплавить». Как ФК «Рязань» «выдавливает» Ивана Миронова из клуба

Прошлый чемпионат «Рязань» завершила на третьем месте. Не прошло и трех месяцев, как болельщики вовсю стали тосковать по прежним результатам. В кубке России «Рязань» в серии пенальти уступило «Торпедо», а затем в рядах клуба случился громкий «сетевой» скандал.

«Поведение полузащитника ФК «Рязань» Ивана Миронов вызывает возмущение. Незнание корпоративной этики и нежелание поддержать ребят после неудачного начала сезонам невозможно объяснить ничем! Это уже не первый раз, когда Миронов ведет себя подобным образом», – говорится в официальном заявлении клуба. Дело в том, что хавбек в группе болельщиков «Рязани» проголосовал за победу липецкого «Металлурга», и это не осталось незамеченным руководством клуба.

«Смешно наблюдать, когда тебя пытаются сплавить», – ответ самого Миронова не заставил себя ждать. – «Странно, что меня еще не обвинили в сдаче матча». Выездной матч с «Металлургом» рязанский клуб едва не выиграл. До победы «Рязани» не хватило одной минуты. На эту встречу Миронов не был заявлен даже в запас.

Знакомьтесь: Шамиль Лахиялов. Бизнесмен и владелец футбольного клуба

«Идея о создании собственного клуба появилась еще тогда, когда я завершал карьеру футболиста», – заявил Шамиль Лахиялов. Когда-то он слыл форвардом с буйным нравом: отворачивался в сторону во время гимна России, набрасывался на партнеров на тренировках. Повесив бутсы на гвоздь, Шамиль Гаджиалиевич превратился в солидного человека. Теперь он – владелец воссозданного махачкалинского «Динамо».

«Команда существует за счет моих друзей-бизнесменов. В «Легионе-Динамо» будут играть местные ребята, не прошедшие в основу «Анжи». Мы хотим показывать зрелищную игру, которая могла бы покорить сердце махачкалинского болельщика», – сказал Лахиялов. Махачкалинцы вряд ли будут бороться за выход в ФНЛ. Но симпатии местной торсиды «бело-голубые» начинают завоевывать уже сейчас!

В первом же матче «Легион-Динамо» сотворило оглушительную сенсацию. В Кубке России со счетом 2:1 был повержен владикавказский «Спартак» (экс-«Алания»), не забыв при этом показать красивый футбол. «Со временем на играх ПФЛ стадион «Динамо» будет заполняться 5000 болельщиками», – уверенно произнес Шамиль Гаджиалиевич. Начало положено!

«На таком стадионе невероятно приятно играть». «Сатурн» снова жив!

«На таком стадионе невероятно приятно играть! Поздравляю «Сатурн» с возвращением в профессиональный футбол!», – признался защитник «Торпедо» Сергей Шустиков. Возвращению раменчан в ПФЛ, кажется, рады все без исключения. В кубковом матче с «автозаводцами» атмосфера на стадионе «Сатурн» почти копировала начало 00-х. Разве что саксофона не хватало. Но идея вернуть музыкальное сопровождение на трибуны уже мелькает в головах болельщиков.

Изменилась и спортивная составляющая. В отличие от «Сатурна REN-TV», нынешняя команда состоит из местных воспитанников. Очень здорово на левом фланге проявляет себя Владислав Никитянов; впечатляют лидерские качества защитника Дениса Королева. А фантазисту Вячеслава Нефедова раменские болельщики нет-нет, да и назовут «нашим Месси».

Результаты пока не радуют. В кубковой встрече «Сатурн» уступил «Торпедо» (0:1), а в чемпионате даже разошелся миром – с липецким «Металлургом» и курским «Авангардом».

Отсутствие побед уже начинает сказываться на посещаемости стадиона. Совсем опустел «Запад А», на который теперь достать билет невозможно. Актив фан-движения «Сатурна» принял решение пускать на сектор только по абонементам, которые стоят 1 000 рублей. С учетом кризиса – немалые деньги! «Это сделано в рамках финансовой поддержки клубу», – то и дело говорят фанаты. В итоге вся финансовая помощь была нивелирована... самими же фанатами. Из-за любви черно-синей торсиды к «исконно русским выражениям», КДК оштрафовал «Сатурн» на 10 000 рублей.

«Чего они там орут, вызывай ОМОН!». Война болельщиков «Торпедо» и Тукманова принимает новые обороты

Пока «Сатурн» осваивается в рамках профессионального футбола, в лидеры зоны «Центр» выбилось «Торпедо». «Автозаводцы» по пенальти победили в Кубке России «Рязань», а в чемпионате – «Чертаново» и «Витязь». «Наша цель – выход в ФНЛ. У нас есть серьезные конкуренты в лице «Энергомаша» и «Авангарда», но мы должны сломить их сопротивление», – уверенно произнес новый наставник «черно-белых» Виктор Булатов. На Восточную улицу пришел праздник? Как бы не так!

«Берегите клубный бюджет и поддерживайте нас в рамках установленных правил», – следующая фраза Виктора Булатова направлена на примирение сторон. Фанаты и президент «Торпедо» Александр Тукманов ненавидят друг друга с такой силой, что кажется: не самая хорошая кульминация близится. «Что они там орут, вызывайте ОМОН!», – заявил один из болельщиков «черно-белых», сидевший рядом с ложей Тукманова. Количество полиции на матчах «Торпедо» с недавних пор превышает численность болельщиков.

Кроме того, фанатское движение «Запад-5» заявило о большом количестве странных людей с видеокамерами в руках. По ходу матча они отслеживают дела на секторе, выделяют скандирующих брань в адрес руководства фанатов, после чего якобы отправляют данные руководству. Война приобретает невиданный ранее масштаб! Перемирие, похоже, не наступит уже никогда.

Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия
Комментарии (3)
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18JG
1470393486
Удачи "Сатурну" и "Торпедо"! Уважаю "автозаводцев", но хочу, чтобы в ФНЛ вышел белгородский "Энергомаш".
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Дон Посей
1470394154
Я недавно вернулся в свой родной город Тверь, уехал из Киева. Весной прошлого года начал постоянно ходить на Химик, поддерживать команду своего детства "Волга". И радости не было предела, когда победы в Кубке озаряли мрачноватый быт пенсионерского города. После "Зенита" мой клуб "сдулся". Причём настолько очевидно, что стало просто неинтересно даже следить за результатами игр - одни сливы, всем подряд. В этом сезоне такая же хрень! Но теперь стало понятно, откуда корявые ноги растут. Околофутбольные живоглоты сожрали клуб. Подонки, однозначно. Жаль ребят и моих земляков-тверичан... С ув.
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funtik_ftp
1476354158
Верим!
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