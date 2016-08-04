Скандальная футболистка, которую попытались обидеть бразильцы

Хоуп Амелия Соло – 35-летняя футболистка, выигравшая за свою карьеру и Олимпиаду (дважды) и чемпионат мира (однажды). Личность известная, знаменитая, но при этом весьма скандальная. Как-то раз девушку выгнали из сборной за резкую критику тренера, который почему-то оставил ее, основного вратаря сборной, в запасе на полуфинальный матч ЧМ-2007, который США в итоге проиграли Бразилии аж 0:4. но тренер сменился, и Соло вернулась на свое законное место.

Перед Олимпиадой-2012 Хоуп сдала положительную допинг-пробу и … поехала на Игры, где стала чемпионкой. В ее крови обнаружили вещество канренон, которое служит для того, чтобы замаскировать следы других препаратов. «Я принимала лекарство, прописанное мне моим врачом. Я не знала, что в его состав входит диуретик, – сказала Соло. – Но, как только я узнала об этом, то сразу обо всем рассказала». Так девушка отделалась лишь предупреждением.

Кстати, перед той Олимпиадой Хоуп дала весьма громкое интервью, в котором рассказала о том, как развлекаются люди в олимпийских деревнях. «Там всегда очень много секса, – заявила Соло. – Постоянно находится множество любителей связей на одну ночь. Я видела, как люди занимались этим прямо под открытым небом. Прямо между зданий, падали на траву, ну и так далее».

Годом ранее Хоуп стала жертвой хакера, стащившего у девушки целый ряд интимных (и даже сверхинтимных) селфи. Опровергать случившееся она не стала, лишь написала в Facebook о том, что ей жалко женщин, пострадавших от таких действий. Снимки, конечно же, разлетелись по всему Интернету.

Пару лет назад Хоуп угодила в другой скандал, на этот раз бытовой: попросту побила своих сестру и племянника на семейной вечеринке. Полиция застала девушку пьяной и ужасной злющей и была даже вынуждена пригрозить применением оружия, если она не успокоится. Впрочем, пострадавшие отказались от дачи подробных показаний, поэтому обвинения с Хоуп были сняты.

Наконец, в начале прошлого года девушку на месяц отстранили от тренировок в сборной США после того, как ее супруг был арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Причем он управлял машиной, принадлежащей Федерации футбола США, а рядом с ним находилась Хоуп.

Словом, с этой девушкой совсем нескучно. И троллинг бразильских фанатов ее уж точно не расстроит.

Бразильцы обсмеяли девушку-вратаря сборной США на Олимпиаде