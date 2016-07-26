Россия уже выиграла чемпионат мира по футболу

Футбольный клуб «Тотем», состоящий из воспитанников и выпускников Красноярского детского дома №1, успешно представил Россию на чемпионате мира по футболу среди детдомовцев, который состоялся в Польше. Напутствовали перед турниром наших игроков представители ЦСКА – Леонид Слуцкий, Виктор Онопко, Сергей Овчинников, Сергей Игнашевич и Сергей Чепчугов.

Группу наши парни прошли на ура, а в четвертьфинале со счетом 1:0 устранили с пути команду Украины. Полуфинал преодолели, точнее венгров выполнив серию пенальти, а в финале ровно так же по пенальти переиграли французов (4:3).

Этот успех «Тотема» – уже далеко не первый, они и раньше побеждали на мировом чемпионате (два года назад), а не так давно завоевали золотые медали чемпионата Европы. Красноярских футболистов уже поздравили в Общественной палате РФ.