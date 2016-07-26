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Россия уже выиграла чемпионат мира по футболу

Футбольный клуб «Тотем», состоящий из воспитанников и выпускников Красноярского детского дома №1, успешно представил Россию на чемпионате мира по футболу среди детдомовцев, который состоялся в Польше. Напутствовали перед турниром наших игроков представители ЦСКА – Леонид Слуцкий, Виктор Онопко, Сергей Овчинников, Сергей Игнашевич и Сергей Чепчугов.

Группу наши парни прошли на ура, а в четвертьфинале со счетом 1:0 устранили с пути команду Украины. Полуфинал преодолели, точнее венгров выполнив серию пенальти, а в финале ровно так же по пенальти переиграли французов (4:3).

Этот успех «Тотема» – уже далеко не первый, они и раньше побеждали на мировом чемпионате (два года назад), а не так давно завоевали золотые медали чемпионата Европы. Красноярских футболистов уже поздравили в Общественной палате РФ.

Россия Россия
Комментарии (9)
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Bivaliy67
1469522138
Молодцы!
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Marvianu
1469523071
хорошая отговорка, но...
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Тим2015
1469524273
Молодцы
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Диктор
1469524333
Молодцы пацаны.
Ответить
lexa52rusnnVOLGA
1469527679
и тем не менее ни один клуб не делает им предложений!!! если у детей нет денег то и не фиг играть в футбол на высоком уровне!!!
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Semargl18
1469527697
Потому что если не победят больше никогда никуда не поедут... И будут гнить в детдоме и миллионы не получают ведь... Выводы делайте сами..
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АлёшкА91
1469539361
Вот те, которыми должны гордится и уважать
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vovinzone
1469588630
Вот кому контракты надо давать и деньги. Не удивлюсь если их физрук сам бегал клянчил деньги, искал спонсоров для поездки. Государство не дает ни копейки. По крайней мере учителя физкультуры точно возят ребят за свой счет, денежки собирают с родителей и спонсоров местных предпринимателей. Суммы по полмиллиона рублей. Вот например команда выиграла СФО и надо ехать на Россию. А гдеж деньги то взять если чтобы даже на СФО попасть еле наскребли. Вот и остался СФО без представительства на Российском этапе.
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Лисичка Филис
1469595570
Мож местами поменять....
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